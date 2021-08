Streik: So arbeitet die Bahn am Notfallplan

Berlin/Frankfurt. Kein Streik ist wie der andere, sagt Bahn-Managerin Melanie Gruner. Mit jedem erneuten Lokführer-Streik sind sie und ihre Kollegen gefordert, einen Ersatzfahrplan zu erstellen und möglichst viele Züge auf die Schiene zu bringen. Doch wie entsteht so ein Plan?

In Frankfurt am Main werden Großlagen koordiniert

In Frankfurt am Main sind die zentrale Verkehrsleitstelle wie auch das Betriebsmanagement des DB-Fernverkehrs angesiedelt. Hier wird über grundsätzliche Planänderungen wie Umleitungen, Zusatzhalte und Ausfälle entschieden. Ebenso werden so genannte „Großlagen“ koordiniert, wie sie nach Unwettern oder eben nach Streiks auftreten.

Ein Ersatzfahrplan braucht einige Vorlaufzeit. So haben die Planungen für die erste Welle des Lokführerstreiks (11. bis 13. August im Personenverkehr) bereits im März begonnen. Die erste Unbekannte ist die Zahl der Streikenden unter den rund 19.500 Lokführern. „Wir wissen nicht, wie viele streiken, aber wir haben Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015, wonach wir die Zahl abschätzen können“, sagt Gruner, Leiterin des zentralen Betriebsmanagements bei DB Fernverkehr.

So ganz vergleichbar ist die Situation dennoch nicht, denn die Zahl der verbeamteten, nicht streikberechtigten Lokführer aus Bundesbahn-Zeiten ist seitdem um rund 40 Prozent auf nur noch 3170 gesunken. Zusätzlich können noch Mitglieder der nicht streikenden Konkurrenzgewerkschaft EVG sowie nicht streikende Unorganisierte die verbleibenden Züge fahren. Die Bahn strebt für den zweite Streikwelle am Montag und Dienstag erneut 25 Prozent des Fernverkehrs und rund 40 Prozent für den Betrieb der Regionalbahnen an.

An normalen Tagen steuert die Bahn 860 Fernzüge und rund 21.000 Regionalzüge durch das Netz. Da während eines Streiks deutlich weniger Verkehr ist, können die einzelnen Züge länger werden, sofern Loks und Wagen am richtigen Ort stehen. Die längsten ICE können mehr als 900 Passagiere aufnehmen. Auch Leerfahrten ins nächste Werk werden so geplant, dass zumindest auf Teilabschnitten Fahrgäste mitfahren können.

Ihr Streckennetz habe die Bahn im Vergleich zu 2015 um zehn Prozent erweitert, sagt Gruner. Priorität haben die am stärksten genutzten Verbindungen, wie beispielsweise von Berlin in die Rhein-Region oder von Hamburg nach Frankfurt sowie Fahrten zu wichtigen Verkehrsdrehkreuzen wie Bahnhöfen oder Flughäfen.

Zusätzlich müsse bereits bei der Planung an das Streik-Ende gedacht werden. Möglichst viele Mitarbeiter und Züge sollten sich dann an den Bahnhöfen befinden, von denen sie nach Streik-Ende wieder losfahren sollen. Nur so könne der Normalbetrieb schnell wieder aufgenommen werden.

RND/dpa