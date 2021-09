Trieb CDU-Politiker Bareiß für Münchner Firma Auslandsschulden ein? SPD verlangt Aufklärung

Berlin. Das Engagement mehrerer CDU-Politiker für ein in Korruptionsvorwürfe verwickeltes Münchner Unternehmen hat in der SPD scharfe Kritik ausgelöst. Vor allem der Einsatz von Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU), der laut einem Bericht des „Spiegel“ den Medizintechnikhändler Varex beim Eintreiben von Altschulden in der Ukraine unterstützt haben soll, wirft aus Sicht der Genossen Fragen auf.

„Wieder ein Fall, in dem sich ein ranghoher Unionspolitiker in offizieller Funktion in den Dienst sehr zweifelhafter Unternehmen stellt“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Herr Bareiß muss erklären, warum und wie er sich für das mit Korruptionsvorwürfen belastete Unternehmen eingesetzt hat“, forderte Wiese. „Auch muss geklärt werden, wer sich noch alles in den Dienst von Varex stellte“, so der Innenpolitiker weiter.

Das Unternehmen Varex hatte Anfang der Neunzigerjahre Siemens-Medizintechnik als Zwischenhändler in die Ukraine verkauft. Das Unternehmen argumentiert, die Ukraine sei damals eine Summe von umgerechnet etwa 40 Millionen Euro schuldig geblieben. Inklusive 12 Prozent Zinsen pro Jahr ergebe sich bis heute sogar eine Gesamtforderung von über einer Milliarde Euro.

Der „Spiegel“ berichtet, CDU-Mann Bareiß habe im Februar 2020 den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in der Sache bedrängt. Einen Monat zuvor war er laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen mit Varex-Vertretern zusammengekommen.

Im gleichen Jahr gab es drei weitere Gespräche zwischen Firmenvertretern und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, der wie Bareiß parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist. Laut „Spiegel“ sollen sich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie das Bundeskanzleramt in den Fall eingeschaltet haben.

Der Name Varex steht in der Ukraine für eine Staatsaffäre

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich gegenüber dem „Spiegel“ nicht zum Inhalt der Gespräche seiner Staatssekretäre mit Varex-Vertretern äußern. Varex räumte die Gespräche ein und sprach gegenüber dem Magazin von „informellen Kontakten zur Information über die Details dieser Angelegenheit“.

Dass die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei Problemen im Ausland politisch flankiert, ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Bei Varex allerdings handelt es sich um ein Unternehmen, das laut Bundesanzeiger lediglich drei Mitarbeiter hat und dessen Name in der Ukraine mit einer Staatsaffäre verbunden ist.

In den Neunzigerjahren hatte eine parlamentarische Ermittlungsgruppe nachgezeichnet, dass deutsche Firmen Gelder an ukrainische Spitzenpolitiker verschoben hätten. Ein Varex-Anwalt bestritt gegenüber dem „Spiegel“, dass es Zahlungen an ukrainische Politiker gegeben habe.

Bareiß ist Teil der Aserbaidschan-Connection in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Immer wieder ist er in der Vergangenheit nach Baku gereist und hat dort Politiker und Lobbyisten getroffen. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat er im Auftrag des autoritären Regimes einen deutschen Hersteller von Beatmungsgeräten kontaktiert, um die Lieferung der seinerzeit weltweit begehrten Geräte in die Kaukasusrepublik zu beschleunigen.

SPD-Innenpolitiker Wiese kritisiert, dass sich Vertreter der Bundesregierung für das aus seiner Sicht zweifelhafte Unternehmen engagieren. „Offenbar waren Maskendeals und Aserbaidschan-Connection kein Zufall. Das scheint eher schon System bei der Union zu sein“, sagte er dem RND.

Die SPD habe sich mit Nachdruck für die Veröffentlichung von Treffen mit Lobbyisten in Bundesministerien eingesetzt, sei damit aber bei der Union auf großen Widerstand gestoßen, betonte Wiese. „Im Hinblick auf die zahlreichen Lobbyskandale der Union überrascht es kaum, warum CDU/CSU die Veröffentlichung abgelehnt haben“, so der Abgeordnete. „Klar ist: Dieser Lobbyismus im Dienst schadet dem Ansehen Deutschlands.“

Von Andreas Niesmann/RND