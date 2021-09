Apple stellt neues iPhone 13 in Kalifornien vor – Upgrades für Apple Watch 7 und iPad

Cupertino. Apple setzt mit seinem neuen iPhone ganz auf die 5G-Technologie. Auf einer Online-Veranstaltung am Firmensitz in Cupertino stellte der US-Konzern am Dienstag das iPhone 13 vor. Das neue Gerät verfügt über einen Oled-Display und soll in fünf Farben erhältlich sein. Auch eine Mini-Version soll es geben. Apple spendierte seinen iPhones vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft zudem einen schnelleren Chip und bessere Kameras. Äußerlich behielt es das Design der aktuellen Generation mit eckigen Kanten. Aber die Aussparung für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung am oberen Bildschirmrand wurde um 20 Prozent verkleinert.

Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt und brachte zeitweise bis zu zwei Drittel des Geschäfts des Konzerns ein. Zuletzt sank sein Umsatzanteil aber unter 50 Prozent, unter anderem, da in der Corona-Pandemie auch Mac-Computer und iPad-Tablets deutlich populärer wurden. Apple hat nun auch das iPad und das kleinere iPad mini erneuert. Das Mini-Modell ist ebenfalls mit 5G ausgestattet worden und hat ein an die hochwertigeren Modelle angelehntes Design bekommen.

Auch Apple Watch bekommt neues Modell

Die Computer-Uhr Apple Watch bekommt in der am Dienstag vorgestellten neuen Generation Series 7 ein etwas größeres Display. Da der Rahmen um den Bildschirm dünner gemacht wurde, ist sie nur ein wenig größer als das Vorgänger-Modell. Mit mehr Platz lässt Apple nun zum Beispiel erstmals auf einer kleinen Tastatur auf dem Display tippen. Gleichermaßen soll sie sich schneller aufladen lassen.

Vor dem Online-Event war spekuliert worden, dass Apple das Design der Computer-Uhr radikal ändern wolle. Es hieß, sie solle statt der bisher abgerundeten Ränder kantiger daherkommen. Doch während das Display tatsächlich wie zuvor berichtet größer wurde, behielt die Uhr ihre charakteristische Form.

Zuletzt stand Apple vor allem wegen Streitigkeiten rund um seine App-Politik in den Schlagzeilen. Erst am Freitag musste der Technologiekonzern einen Rückschlag vor Gericht gegen den Fortnite-Macher Epic Games hinnehmen und muss nun seine einträglichen App-Praktiken ändern.

RND/dpa/Reuters