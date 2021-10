Jamaika, Ampel oder Schwarz-Rot? So sind Anleger für jede Regierung gewappnet

Berlin. Die Bundestagswahl ist vorbei, die Unsicherheit bleibt - vor allem im Hinblick auf Geldanlage und Altersvorsorge. Unternimmt der Staat etwas gegen die ansteigende Inflation? Kommt die Aktienrente? Wie werden die Sozialversicherungen reformiert? Hat die Riester-Rente noch eine Zukunft?

Diese Fragen und viele andere für Anleger hochrelevante Fragen werden bei den Sondierungs- und auch bei den Koalitionsverhandlungen in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen - Ausgang ungewiss.

Wer in diesen Tagen Geld investieren oder für das Alter vorsorgen will, wird daher mit einer gewissen Unsicherheit leben müssen. Nichts zu tun, ist in den meisten Fällen trotzdem keine gute Option. Die meisten Experten raten, sich so weit wie möglich unabhängig von der Politik zu machen. Der einfachste Weg dazu sind Aktienfonds und ETFs.

„Leider wurde in Deutschland in der Breite nie ein ökonomisch begründetes Verständnis dafür entwickelt, was einen Aktionär beziehungsweise das Investieren in ein Unternehmen ausmacht. Und warum das besser ist, als Schuldner eines Staates zu sein“, sagt Alberto del Pozo, Geschäftsführer des digitalen Vorsorgespezialisten myPension, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Man müsse heute den Menschen viel plastischer vor Augen halten, „dass man lieber – wenn auch nur zu einem winzigen Teil – Eigentümer von Apple oder Amazon sein sollte, als sein Geld an Olaf Scholz zu verleihen“, so der Experte.

Der Berliner Privatinvestor Christian W. Röhl sieht ebenfalls unverändert in der Börse einen guten Weg, Geld langfristig solide anzulegen. Seiner Einschätzung nach wird die Börse für deutsche Anleger unverändert attraktiv bleiben. Grundsätzlich allerdings rät Röhl dazu, Investments nicht auf einen Markt zu beschränken sondern breit zu streuen. „Globale Diversifikation bei der Aktienanlage ist der beste (und günstigste) Risikopuffer“, sagt der Investor.

Grüne Aktien bleiben im Fokus

Vor allem Aktien von Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, bergen große Chancen, etwa im Bereich Erneuerbare Energien oder Klimaschutz-Technologien. Viele Finanzmarktexperten wie beispielsweise Huub van der Riet von der Fondsgesellschaft „NN Investment Partners“ sehen die Bekämpfung des Klimawandels als größte Herausforderung der kommenden Jahre an - auch im Investmentbereich.

Man setze daher auf Unternehmen, „die aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, indem sie Lösungen für eine saubere Energiewende einsetzen und lege einen besonderen Schwerpunkt auf Investitionen in Titel aus der Solar-, Wind- und Energieeffizienzbranche, sagt van der Riet. „In diesem Bereich werden immer mehr Unternehmen ihre Profitabilität durch technologische Entwicklungen und zunehmender Größe verbessern“, ist der Experte sicher.

Andreas Gilgen von Bank Alpinum sieht ebenfalls aktuell keine Alternative zu Aktien als Anlage. Schlussendlich sei bei Anlagen die Qualität der entscheidende Faktor, so Gilgen. „Unternehmen, die mit einem guten Produktangebot im Markt breit diversifiziert sind und jährlich gute Gewinne einfahren, bleiben gute Unternehmen, auch wenn der Aktienkurs kurzfristig deutlich fällt oder ein Quartalsresultat nicht ganz den Erwartungen entspricht.“

Ruhe bewahren hilft immer

Für den Anlageerfolg sind laut Gilger mehrere Faktoren entscheidend, etwa eine gute Portfoliodiversifikation sowie eine konsequente und langfristige Anlagestrategie. Auch sei es hilfreich das Herdenverhalten der anderen (Anleger) richtig zu interpretieren und entsprechend zu agieren - was zugegebener Maßen nicht immer ganz leicht ist. Bei einer gerade unter Kleinanlegern weit verbreiteten Strategie rät der Experte hingegen zur Vorsicht: „Auf die vergangenen Gewinner setzen, ist eine Strategie, nicht aber zwingend eine erfolgsversprechende.“

Alberto del Pozo warnt Anleger vor „irrationalen Drangphasen“, sprich völlig uninformiert und unvorbereitet in den Aktienmarkt zu strömen, weil man das Gefühl hat, „etwas zu verpassen“. Er nennt hierbei das jüngste Beispiel Gamestop. „Die Verluste waren dann quasi vorprogrammiert und bestärkten den sowieso schon ausgeprägten Sicherheitscharakter vieler Bürger hierzulande.“

Am Ende sollte ein Anleger, wohl bei seiner Geldanlage in Aktien, Fonds oder ETFs unter anderem den einen Satz von US-Starinvestor Warren Buffett beherzigen: „Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.“

Von Christoph Scherbaum/RND