Kommt bald die Rückkehr ins Homeoffice? Noch zögern die Ampel-Parteien

Berlin. Mit den steigenden Corona-Zahlen werden die Rufe nach Maßnahmen laut, die in den vergangenen anderthalb Jahren schon einmal dazu beigetragen haben, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Dazu gehört auch das Homeoffice. Sollten wir die Büros angesichts der sich verschärfenden Lage wieder verlassen?

Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP halten auf Nachfrage der Versuchung stand, sich inmitten der Koalitionsverhandlungen zu dieser Frage, die hinter verschlossenen Türen kontrovers diskutiert wird, zu äußern. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil, im letzten Jahr ständiger Verfechter flexibler Homeoffice-Regelungen, hält sich bedeckt.

Sein Ministerium aber lässt durchblicken, was bundespolitisch gerade auf dem Verhandlungstisch liegt. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung soll – entsprechend dem Corona-Papier der Ampelfraktionen – unbedingt verlängert werden, heißt es. „So sollen die bewährten Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz befristet fortgeführt werden“, sagte ein Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die grundlegenden Vorgaben – Prüfung der Kontaktreduzierung (etwa durch Homeoffice-Regeln), die Testangebotspflicht und betriebliche Hygienekonzepte – werden demnach beibehalten.

Landesregierung in Sachsen prescht vor

Eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Infektionen am Arbeitsplatz sollen zudem weitere Impfaktionen in den Betrieben spielen. „Um das Risiko einer Infektion im Betrieb zu senken, sollen Betriebe dazu beitragen, den Anteil der geimpften Beschäftigten zu erhöhen“, heißt es von der Sprecherin. „In Betrieben soll weiterhin die Impfbereitschaft durch eine Ansprache der Beschäftigten und durch eine innerbetriebliche Informationskampagne gefördert werden.“

Das zuständige Sozialministerium in Sachsen hat unterdessen beschlossen, selbst aktiv zu werden. Ab Montag soll hier eine Landesverordnung gelten, in der Arbeitgeber angehalten werden, Beschäftigten „die Arbeit in deren Wohnung zu ermöglichen, sofern dem keine zwingend betrieblichen Gründe entgegenstehen“, wie eine Sprecherin dem RND mitteilte. Keine Homeoffice-Pflicht also, aber wo jemand in Sachsen zurück ins Homeoffice will, muss der Arbeitgeber das ab Montag in der Regel ermöglichen.

Auf die geltende Arbeitsschutzverordnung verweist auch der Beamtenbund. Homeoffice sei ein „adäquates Instrument der Pandemiebekämpfung“, sagte eine Sprecherin dem RND. Und betont: „Mit Blick auf mobiles Arbeiten und Homeoffice zeigen die Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre, dass dies bei gleichbleibend guter Ergebnisqualität deutlich einfacher und unkomplizierter zu organisieren ist, als es viele Arbeitgebende und Dienstherren bisher zugeben wollten.“ Es sei dringend erforderlich, dass sie „alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren“, hieß es weiter.

Arbeitnehmer wollen den Impfstatus der Beschäftigten kontrollieren

Deutlich zurückhaltender äußert sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). „Wir haben beim Homeoffice geliefert und das werden wir auch weiterhin tun. Dort, wo es praktikabel ist und interne wie externe Betriebsprozesse es zulassen, werden wir auch weiterhin Homeoffice ermöglichen“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem RND. Aber: „Eine nationale Lösung für alle Branchen und alle Unternehmen ist weder sinnvoll, noch praktikabel.“

Stattdessen benötige die Wirtschaft eine klare rechtliche Grundlage für die Fortentwicklung der betrieblichen Schutzkonzepte. „Das Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impf- oder Genesenenstatus muss gesetzlich verankert werden, um festlegen zu können, ob 2G- oder 3G-Regelungen innerbetrieblich praktikabel sind“, fordert Kampeter. Und fürchtet: „Wenn die politisch Verantwortlichen hier zögern, wird der Gesundheitsschutz in unseren Betrieben gefährdet.“

Derzeit ist Zögern und Abwarten allerdings das bundespolitische Credo, wenn es um Corona geht. Vor allem, weil sich die drei Ampel-Parteien in der Pandemie-Politik wohl längst nicht so einig sind, wie es das erste Strategiepapier vermuten ließ.

Von Paul Gross/RND