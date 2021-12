Jetzt offiziell: Tesla zieht vom Silicon Valley nach Texas um

Austin. Der US-Elektroautohersteller Tesla hat seinen Unternehmenssitz vom Silicon Valley in Kalifornien nach Texas verlegt. Tesla gab den Umzug am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt. Ob alle Angestellten in der Zentrale in Palo Alto verpflichtet wurden, ebenfalls umzuziehen, war zunächst nicht bekannt. Tesla war nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Firmenchef Elon Musk hatte einen bevorstehenden Umzug bereits im Oktober angekündigt. In der Mitteilung an die Börsenaufsicht hieß es, neuer Unternehmenssitz sei die sogenannte Gigafactory außerhalb von Austin.

Nach Zahlen aus dem Jahr 2020 waren am bisherigen Unternehmenssitz in Palo Alto rund 10.000 Leute angestellt, 10.000 weitere in der nahe gelegenen Fabrik in Fremont.

Bei der Ankündigung des Umzugs im Oktober hatte Daniel Ives von der Investmentfirma Wedbush gesagt, er rechne damit, dass bis zur Hälfte der Angestellten umziehen würden, unter anderem wegen der deutlich geringeren Lebenserhaltungskosten in Texas. Auch Firmenchef Musk hat seinen Wohnsitz nach Texas verlegt, wo er selbst keine zusätzliche örtliche Einkommenssteuer zahlen muss.

