Onlinenachhilfe boomt: Wie unterscheiden sich die Anbieter?

Hannover. Onlinenachhilfe wird seit Beginn der Corona-Pandemie stark nachgefragt. Studienkreis, einer der größten deutschen Anbieter, hat laut eigenen Angaben heute dreimal so viele Anmeldungen für Online-Nachhilfestunden wie noch 2019. Zudem haben die mehr als 1000 Vor-Ort-Nachhilfeschulen der Kette ein digitales Angebot aufgebaut. Notgedrungen: Denn Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Quarantäneregelungen machten Präsenzunterricht zeitweise unmöglich.

Auch der größte Konkurrent Schülerhilfe hat nach eigenen Angaben zu Zeiten der Schulschließungen 25.000 Nachhilfestunden pro Tag online gegeben und weiter in digitale Angebote investiert.

Aber nicht nur die beiden Platzhirsche buhlen derzeit um Kunden, auch viele E-Learning-Start-ups wie Easy Tutor oder Cleverly suchen ihren Platz in dem lukrativen Markt. Was gilt es bei der Auswahl zu beachten? Ein Überblick.

Wie erkennen Eltern gute Nachhilfelehrer?

Nachhilfelehrer brauchen per se keine offizielle Ausbildung oder Qualifizierung. Die Nachhilfeschulen entscheiden selbst, wen sie für kompetent halten. Meistens sind das Abiturienten, Studenten oder mitunter auch fertig ausgebildete Lehrkräfte.

Das Problem: „Es herrscht Lehrermangel auch auf Nachhilfeseite. Viele Plattformen stellen deshalb jeden Nachhilfelehrer ein, der sich bei ihnen bewirbt. Das kann natürlich nicht sein“, sagt Patrick Nadler, Vorsitzender des Bundesverbands Nachhilfe und Nachmittagsschulen und gleichzeitig Geschäftsführer der Onlinenachhilfeschule Tutorspace Premium.

Er empfiehlt Eltern, auf Zertifizierungen zu achten – zum Beispiel durch den TÜV. Außerdem gibt es seit Kurzem das neue Lernpaktsiegel „Qualitätsgeprüfte Profi-Nachhilfe“, das entwickelt wurde, um Bund und Ländern die Vergabe von Mitteln aus dem Corona-Aufholpaket für Kinder und Jugendliche zu erleichtern.

Wichtig sei auch, dass Schülerinnen und Schüler ihre Nachhilfelehrer zur Not wechseln könnten. „Da muss die Chemie stimmen, nur dann gibt es auch Lernerfolge“, so Nadler.

Wie unterscheiden sich die Lernkonzepte?

Studienkreis, Cleverly und Easy Tutor bieten eher Einzelstunden an, während die Schülerhilfe vorrangig auf Onlineunterricht in Kleingruppen von zwei bis vier Schülern setzt. Die Gruppenstunden sind entsprechend günstiger. Eltern müssen zusammen mit ihren Kindern entscheiden, was ihnen wichtiger ist – die Motivation in der Gruppe oder die individuelle Förderung. Nadler warnt aber: „Manche Anbieter haben zehn Schüler in einer Lerngruppe, das halte ich nicht für pädagogisch sinnvoll.“

Es sei außerdem wichtig, dass in den Kursen viel interaktiv gearbeitet werde, zum Beispiel an einem Whiteboard, das von allen als digitale Tafel genutzt werden kann. „Die Schülerinnen und Schüler konzentriert zu halten ist online wesentlich schwieriger, weil sie sich zu Hause leichter ablenken lassen“, erklärt er.

Was gilt es bei Preisen und Vertragslaufzeiten zu beachten?

Je nach Nachhilfeangebot gibt es unterschiedliche Preise. Einzelstunden kosten meist um die 25 Euro für 45 Minuten, wenn sie nicht im Abo gebucht werden. Entscheidet man sich für eine Vertragslaufzeit von zwölf oder 24 Monaten, wird es deutlich günstiger. Eine 90-Minuten-Gruppensitzung kostet im 24-Monate-Abo nur noch rund 12 Euro. Bei den meisten Anbietern können Kunden vorher eine kostenlose Probestunde buchen.

„Wichtig ist, dass die Preise transparent auf der Website kommuniziert werden“, sagt Nadler. „Es gibt auch dubiose Anbieter, bei denen Kunden direkt einen Zwölf- oder 24-Monate-Vertrag bekommen, ohne dass das klar vereinbart wurde.“ Eltern sollten außerdem darauf achten, dass Abostunden verschoben werden können, zum Beispiel wenn die Familie im Urlaub ist.

Ab welcher Klassenstufe ist Online-Nachhilfe geeignet?

Der Bundesverband Nachhilfe und Nachmittagsschulen empfiehlt Onlinenachhilfe erst für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse. Es gäbe aber durchaus Einzelfälle, bei denen Onlinesitzungen auch schon in der dritten und vierten Klasse gut funktionierten.

Die Schülerhilfe teilt ebenfalls mit, man unterstütze grundsätzlich Schüler und Schülerinnen aller Klassenstufen. Ab der Sekundarstufe eins könnten Kinder die Onlinenachhilfe aber ganz eigenständig ohne Unterstützung der Eltern nutzen.

Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?

Schülerinnen und Schüler brauchen einen Laptop oder ein Tablet sowie eine stabile Internetverbindung. Für ein störungsfreies Bild ist die Uploadgeschwindigkeit entscheidend. Bei vertraglich vereinbarten Downloadgeschwindigkeiten von 25 MBit/s gibt es meist nur magere ein oder zwei Mbit/s im Upload. Familien, die gleichzeitig im Homeoffice und Homeschooling sind, raten Experten deshalb zu einem Vertrag mit 100 MBit/s im Download und 20 beziehungsweise 40 MBit/s im Upload.

Von Anne Grüneberg/RND