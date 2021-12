Habeck will Plug-in-Hybride bremsen

Berlin. Der Kauf von Elektroautos wird auch im nächsten Jahr üppig gefördert. Die neue Bundesregierung hat die bestehende Richtlinie bis Ende 2022 verlängert. Danach soll sich allerdings einiges ändern. Das wird zu Lasten der aktuellen Plug-in-Hybride gehen. Schon im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien festgelegt, für die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor weniger Zuschüsse zu geben.

Für ein Jahr bleibt aber alles beim alten. „Bis zu der Neuaufstellung sichern wir Kontinuität und verlängern die derzeitige Innovationsprämie bis Ende 2022″, sagte der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. So gibt es auch im nächsten Jahr noch bis zu 9000 Euro beim Kauf eines rein elektrischen Fahrzeugs und maximal 6750 Euro bei Plug-in-Hybriden.

Der Zuschuss für E-Autos fließt aus mehreren Quellen. Seit Jahren zahlt der Staat einen Umweltbonus beim Kauf eines reinen Elektroautos oder Plug-in-Hybrids. Um das Geschäft in der Coronakrise anzukurbeln, wurde 2020 die gleich hohe Innovationsprämie draufgelegt. Außerdem zahlen die Hersteller einen Anteil mindestens in gleicher Höhe. So kommen aus den drei Töpfen 9000 Euro beim Kauf eines reinen Elektroautos und 6750 Euro für Plug-in-Hybride zusammen. Weniger Geld gibt es bei Autos, die mehr als 40.000 Euro kosten.

Die Klärung für das nächste Jahr war überfällig, denn viele Autokäufer hingen zuletzt in der Luft: Weil der Chipmangel die Autoproduktion bremst, müssen viele Kunden monatelang auf ihr neues Auto warten. Der Zuschuss wird aber erst bei der Zulassung gezahlt, und so hätten sie bei einer Lieferung des längst bestellten Autos im nächsten Jahr leer ausgehen können.

Branchenverbände begrüßen Entscheidung

Die Branchenverbände begrüßten deshalb die Entscheidung. „Der bisher drohende Einbruch des E-Auto-Marktes kann so abgewendet werden“, sagte Reinhard Zirpel, Präsident des Importeursverbands VDIK. Hildegard Müller, Präsidentin des deutschen Herstellerverbands VDA, sagte: „Verlässlichkeit und Planungssicherheit sind entscheidend für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Automobilindustrie – deswegen begrüßen wir die Entscheidung von Minister Habeck, die Innovationsprämie bis Ende 2022 zu verlängern ausdrücklich.“

Für die Zeit danach lässt Habeck allerdings neue Regeln entwickeln. Während die alte Bundesregierung mit dem bisherigen Schema bis 2025 weitermachen wollte, wird nun 2023 umgebaut. Fest steht bereits, dass Plug-in-Hybride dann mehr elektrische Reichweite bieten müssen, um überhaupt noch gefördert zu werden. Bisher genügt es, dass die Autos allein mit ihrem Elektromotor mindestens 40 Kilometer weit kommen müssen. Ab 1. Januar 2022 müssen es mindestens 60 Kilometer sein.

Damit ist bei den meisten aktuellen Plug-in-Modellen die Grenze erreicht. Von 2023 an werden sie aber wohl mindestens 80 Kilometer schaffen müssen, so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Habeck gab in seiner Ankündigung am Montag nur die Richtung vor: Gefördert werde von 2023 an nur noch, was „nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt“ habe. Der werde an einer „elektrischen Mindestreichweite“ gemessen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Wie sich die Zuschüsse dann auf die Antriebsarten verteilen, ist noch offen. Die rein elektrischen Fahrzeuge sollen jedenfalls deutlicher als bisher bevorzugt werden. „Wir werden in Zukunft bei der Förderung ehrgeiziger, um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen und den Klimaschutz zu stärken“, sagte Habeck.

Setzt die Bundesregierung ihre Pläne um, kommen die Plug-in-Hybride auch an anderer Stelle in Bedrängnis: Laut Koalitionsvertrag soll auch der Vorteil bei der Dienstwagenbesteuerung an strengere Bedingungen geknüpft werden. Die Ampelparteien wollen nur noch solche Plug-in-Hybride begünstigen, die tatsächlich im Alltag überwiegend elektrisch bewegt werden. Weil Dienstwagen oft auf Langstrecken unterwegs sind, nutzen sie meist vor allem den Verbrennungsmotor. Dazu äußerte sich Habeck am Montag noch nicht. Die Arbeiten an der neuen Förderrichtlinie hätten aber bereits begonnen.

Klimaschützer kritisieren Etikettenschwindel

In den Details dürfte es noch einige Debatten mit der Industrie geben, denn der VDA sieht die Plug-in-Hybride als Brücke in eine emissionsfreie Zukunft. Vor allem sind sie aktuell dank der Förderung ein wichtiges Marktsegment. Klimaschützer werfen den Herstellern dagegen Etikettenschwindel vor: Der Elektromotor werde im Alltag kaum genutzt und diene oft nur dazu, den Verbrauch übergewichtiger SUVs auf dem Papier zu senken.

VDA-Präsidentin Müller zeigte sich offen für Änderungen, fordert aber Planbarkeit: „Auch wir wollen eine schrittweise und berechenbare Weiterentwicklung der aktuellen Instrumente.“

Von Stefan Winter/RND