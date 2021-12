In diesem Bundesland bekommen Sie das höchste Weihnachtsgeld

Nicht jeder Arbeitnehmer in Deutschland bekommt Weihnachtsgeld gezahlt – tatsächlich ist es ungefähr nur jeder Zweite, wie Auswertungen des Internetportals Lohnspiegel.de ergeben. Besonders Menschen, die in einem Unternehmen mit Tarifbindung arbeiten, können sich auf die jährliche Sonderzahlung freuen. Mehr als drei Viertel von ihnen gaben an, den Bonus zu bekommen.

Wo bekommt man am meisten Weihnachtsgeld?

Aber wo ist die Zahlung eigentlich am höchsten? Weder in der Bundeshauptstadt Berlin, noch in den finanziell stärkeren Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen. In Berlin gibt es zwar durchschnittlich 2419 Euro Weihnachtsgeld, in Hessen gar 2446 Euro.

Weniger Weihnachtsgeld in Ostdeutschland

Die Länder kommen damit aber nicht an Hamburg vorbei. In der Hansestadt liegt das Durchschnitts-Weihnachtsgeld bei 2624 Euro. Am geringsten fällt die Sonderzahlung für Menschen in Sachsen-Anhalt aus. Hier sind es im Durchschnitt nur 1829 Euro extra, die bei den Arbeitgebern auf dem Konto landen. Generell fällt der Bonus im Osten Deutschlands geringer aus.

Ausgegeben wird das Geld dann übrigens in den meisten Fällen für: Geschenke (37 Prozent), gut ein Drittel gab an, das Geld auf die hohe Kante zu legen.