Wachstumshoffnung „New Space“: Ende 2022 soll die erste deutsche Weltraumrakete starten

München. Daniel Metzlers Augen leuchten vorfreudig. „Wenn alles glatt geht, werden wir das erste Mal deutsche Satelliten mit einer deutschen Trägerrakete in den Weltraum bringen“, sagt der Mitgründer und Chef des bayerischen Raketen-Startups Isar Aerospace. Ende kommenden Jahres soll es so weit sein. Dann könnte die Spectrum, wie Isar Aerospace das eigene Fluggerät nennt, von einer nordnorwegischen Insel mit sieben Satelliten an Bord abheben und die Fracht in einen Erdorbit befördern.

Deutschland wäre eine echte Weltraumnation. Das Tempo der Entwicklung ist atemberaubend. „Binnen dreieinhalb Jahren sind wir von einer studentischen Gruppe zu einer Firma mit knapp 220 Mitarbeitern geworden“, sagt Metzler als Vertreter einer jungen Branche, die sich New Space nennt.

Andere sind schon weit voraus

Die internationale Konkurrenz ist mächtig. In den USA fliegt die Raumfahrtfirma Space X des Multimilliardärs Elon Musk längst in den Orbit und hat Pläne darüber hinaus. In ihrem Schatten entwickeln sich alimentiert von Staatsaufträgen weitere Raumfahrt-Startups mit Hochdruck. In China läuft vieles eher im Verborgenen aber nicht minder ambitioniert. Russland ist ohnehin schon eine etablierte Weltraummacht. Will Europa nicht abgehängt werden, muss es schnell gehen.

Anschubhilfe leistet nun die Deutsche Raumfahrtagentur unter dem Dach des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Im Rahmen des C-STS-Programms der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA hat die DLR mit Bundesmitteln Wettbewerbsprogramme für kleine, im Fachjargon Microlauncher genannte Trägerraketen und Minisatelliten als deren Fracht im Gegenwert von 25 Millionen Euro ausgeschrieben. Insgesamt vier Starts werden damit finanziert.

Das Rennen für die ersten beiden Flüge hat Isar Aerospace gemacht. Als Nutzlast für den Jungfernflug ausgewählt wurden jetzt sieben Minisatelliten von Forschungseinrichtungen von der Universität Berlin bis zu Unis in Norwegen und Slowenien. „Wir sehen diese Wettbewerbe als Katalysator und Wegbereiter für die Kommerzialisierung von Raumfahrtaktivitäten in Deutschland und Europa“, erklärt Walter Pelzer als Chef der Deutschen Raumfahrtagentur.

Gelingt der Start, wird das einen Dammbruch erzeugen“

Die ganze New Space-Branche hält dabei den Atem an. „Momentan sind viele überrascht, was in so kurzer Zeit entwickelt wird“, beschreibt Pelzer die äußerst lebendige Szene. Junge Satellitenhersteller als kommerzielle Kunden der nahen Zukunft von Isar Aerospace & Co würden gespannt den Erstflug abwarten. „Gelingt der Start, wird das einen Dammbruch erzeugen“, sagt Pelzer voraus.

Vor allem in Deutschland stünden viele Satelliten-Startups in den Startlöchern, um Starts auf Microlaunchern zu buchen. Die Spanne ihrer Geschäftsmodelle ist riesig. Sie reicht von Telekommunikation und Internet über autonomes Fahren und Präzisionslandwirtschaft bis zum Aufspüren von Waldbränden aus dem All.

Kommerzielle Kunden sollen später folgen

„Die Spectrum-Rakete von Isar Aerospace steht stellvertretend für die dynamische Entwicklung der europäischen Raumfahrtindustrie in den letzten Jahren, vor allem aber steht sie für die Zukunft“, betont Pelzer. Beim Erstflug sind noch keine kommerziellen Kunden an Bord.

Die Satelliten der Hochschulen dienen als Technologiedemonstratoren und sollen unter anderem Vulkanaschewolken vermessen. Ab dem dritten Spectrum-Start, der für Mitte bis Ende 2023 geplant ist, will Isar Aerospace aber auch erste kommerzielle Kunden aus der Startup-Szene für Satellitenbau an Bord haben.

Das bestfinanzierte Startup in Europa

Nährwert hat die Liaison mit der DLR schon jetzt. „Wir nutzen Ankeraufträge wie den des jetzigen Wettbewerbsprogramms, um uns privates Kapital zu holen“, beschreibt Metzler die Auswirkungen des Erststarts. 64 Millionen Euro privater Geldgeber - darunter die Porsche-Holding - habe das angelockt. Das Raketen-Startup aus Ottobrunn bei München gilt mit einem Volumen von nun insgesamt knapp 100 Millionen Euro mittlerweile als das bestfinanzierte in Europa.

Pelzer betont den Wettbewerbscharakter der Aktivitäten. „Wettbewerb ist wichtig, wenn wir schneller, besser und kostengünstiger werden sollen“, sagt er an die Adresse der New Space-Startups. Metzler sieht das genau so und glaubt an Erfolge über seine Firma hinaus. „Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette der Raumfahrtindustrie in Deutschland“, betont er und meint damit Raketen- wie Satellitenbauer und auf New Space spezialisierte Technologiedienstleister. Das verschaffe relativ kostengünstigen und flexiblen Zugang zum All.

„Ein Preis von 10.000 Euro oder weniger je Kilogramm Nutzlast ist unser Ziel“, sagt Metzler. Noch ehrgeiziger ist Konkurrent Rocket Factory Augsburg. Die Augsburger wollen für 5.000 Euro ein Kilogramm Nutzlast in den Erdorbit befördern. Der New Space ist schon innerdeutsch hart umkämpft. Für internationale Erfolge kann das nur förderlich sein.

Von Thomas Magenheim-Hörmann/RND