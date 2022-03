Handwerkspräsident Wollseifer: „Aus der Ukraine kommen Menschen, die was draufhaben“

Berlin. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer geht davon aus, dass viele Flüchtlinge aus der Ukraine schnell in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden können. „Aus der Ukraine kommen Menschen, die was draufhaben. Und die können wir gut gebrauchen“, sagte Wollseifer im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Nach den bisherigen Erfahrungen mit bereits in Deutschland tätigen Ukrainern, sei das Ausbildungsniveau „sehr gut“, so Wollseifer weiter. „Wo etwas fehlt, können wir in unseren 600 handwerklichen Bildungszentren nachqualifizieren“, sagte er. „Arbeit ist ein zentraler Bestandteil von Integration. Und das Handwerk steht bereit, zu helfen“, fügte er hinzu.

„Derzeit kommen vor allem Frauen, und auch die bekommen wir sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert, wenn die Kinder in Kitas und Schulen gehen“, betonte Wollseifer. „Ich denke an unsere Lebensmittelhandwerke, wo Verkäuferinnen in Bäckereien und Fleischereien händeringend gesucht werden. Und auch in anderen Branchen fehlt Personal.“

Wollseifer sieht Lindners Tankrabatt kritisch: „Nur die zweitbeste Idee“

Der Handwerkspräsident warnt derweil vor Insolvenzen infolge steigender Energiepreise und fordert die Bundesregierung zu Steuersenkungen auf. „Die explodierenden Preise für Strom, Öl, Sprit und Gas sind im Moment das größte Problem für die Betriebstätigkeit. Und davon sind tatsächlich alle Handwerksbetriebe betroffen – zu 100 Prozent“, sagte Wollseifer.

Man dürfe nicht vergessen, dass zwei Jahre Pandemie bei vielen Betrieben die Rücklagen aufgezehrt so Wollseifer weiter. „Die Liquiditätsdecke ist also extrem dünn. Dass jetzt noch wesentliche Teuerungen bei Material und Energie hinzukommen, wird Existenzen im Handwerk kosten, wenn die Politik nicht eingreift“, fügte er hinzu.

„Finanzminister Christian Lindner hat mit seinem Tankrabatt einen Vorschlag gemacht, der zumindest unmittelbar helfen könnte. So ein Rabatt an der Zapfsäule wirkt schnell – ein Vorteil“, sagte Wollseifer weiter. „Der Nachteil ist, dass man befürchten muss, dass die Ölgesellschaften nicht den ganzen Rabatt an die Kundschaft weitergeben. Deshalb ist ein solcher Rabatt nur die zweitbeste Idee.“

Die beste sei aus seiner Sicht eine Senkung der Steuer auf Energie, betonte der Handwerkspräsident. „Die Energiesteuern müssen runter. Ich plädiere dafür, die Steuersätze für Strom, Öl, Kohle und Gas auf den europäischen Mindestsatz zu senken. Das wäre ein substanzieller Beitrag des Staates, und da ließe sich auch gut kontrollieren, ob die Entlastung beim Endverbraucher ankommt“, sagte er. „Auch die neue CO2-Abgabe befristet auszusetzen, wäre ein Entlastungsschritt.“

Von Andreas Niesmann/RND