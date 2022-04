Panzer aus Niedersachsen: Der Ort Unterlüß und sein Testgelände von Rheinmetall

Wilde Tiere fühlen sich auf dem Schießplatz wohl. 15 Kilometer lang und gut drei Kilometer breit ist das umzäunte Testgelände von Rheinmetall, das von Unterlüß im niedersächsischen Kreis Celle weit in den Kreis Uelzen hineinragt. 2007 hat sich dort der erste in Niedersachsen wieder heimische Wolf angesiedelt. Birkhähne, anderswo ausgestorben, lassen jetzt in der Balzzeit frühmorgens ihr Kullern hören. Dass es später am Tag rundum knallt und kracht, stört die scheuen Tiere nicht. Die Tests von Deutschlands größtem Rüstungsunternehmen sind sie ebenso gewohnt wie die menschlichen Nachbarn. „Der Unterlüßer kennt das“, sagt Kurt Wilks (CDU), der Ortsbürgermeister.

Puma-Panzer auf Testgelände

Seit langem sind die knapp 3500 Einwohner vertraut mit den gepanzerten Fahrzeugen, die Rheinmetall wochentags auf seinem privaten Testgelände erprobt und die nach Raubtieren wie Puma und Leopard, Luchs und Fuchs benannt sind. Das Unternehmen stellt sie in Unterlüß her oder rüstet sie dort mit Waffen aus. 2000 Menschen stehen an dem Standort in Lohn und Brot. Die Waffenschmiede ist der größte private Arbeitgeber im Landkreis Celle.

Da Deutschland im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine nun drastisch aufrüsten will, freut man sich im Rathaus auf noch mehr Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Immerhin soll Armin Papperger, der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns, Lieferungen im Wert von zunächst 42 Milliarden Euro in Aussicht gestellt haben, darunter Munition, Rad- und Kettenpanzer und nicht zuletzt zusätzliche Puma-Panzer aus Unterlüß.

Schon Mitte Februar, vor der „Zeitenwende-Rede“ von Olaf Scholz (SPD), in der der Bundeskanzler ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte, habe Rheinmetall unaufgefordert ein Angebot für eine neue Puma-Generation abgegeben, sagt Konzernsprecher Oliver Hoffmann. Er weist darauf hin, dass neben dem hochmodernen Schützenpanzer Puma, den Rheinmetall in Partnerschaft mit Krauss-Maffei liefert, in Unterlüß nicht zuletzt gepanzerte Führerhäuser für Militär-Lkw hergestellt werden. In einem zweiten Werk dort an der Rheinmetallstraße werden Kanonen, Granaten und andere Munition gefertigt.

Ein Ort als Insel im Kiefernwald

Die Unterlüßer haben das nie grundsätzlich infrage gestellt. Ortsbürgermeister Wilks sieht sich durch Putins Angriff auf die Ukraine bestätigt. „Jetzt erkennt man auch anderswo, dass das mit Abschreckung und Landesverteidigung wohl doch nicht verkehrt ist“, meint er. Ähnlich sehen das die anderen Parteien im Ortsrat und in der Gemeinde Südheide, einem Zusammenschluss mit Hermannsburg. Das verwundert nicht, wenn man die Geschichte von Unterlüß kennt.

Der 65 Kilometer Luftlinie von Hannover entfernte Ort, der wie eine Insel im Kiefernwald liegt, ist kein gewachsenes Heidedorf. Die Besiedlung begann 1847, als auf einem Hügel an der neuen Bahnstrecke Hannover-Harburg eine Haltestelle eingerichtet wurde, um Holz aus der waldreichen Gegend abtransportieren zu können.

Kurz darauf begann zusätzlich zur Forstwirtschaft der Abbau von Kieselgur. Entscheidend für das Anwachsen des Ortes war jedoch die Ansiedlung der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik. Schon 1899, zu Kaisers Zeiten, nutzte der in Düsseldorf ansässige Rüstungsbetrieb die Chance, in der Abgeschiedenheit der Heide sein Testgelände zu errichten, den größten privaten Schießplatz Europas. Später schufen die Nationalsozialisten in der Nähe mit den Truppenübungsplätzen Munster und Bergen weitere riesige Sperrgebiete fürs Militär.

Rüstungsfabrikant Rheinmetall musste nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zwangspause einlegen. Nach Aufnahme der Bundesrepublik in die Nato konnte die Waffenproduktion weitergehen. Mittlerweile ein international tätiger Konzern, machte Rheinmetall Unterlüß mit dem einzigartigen Testgelände zum Herzstück seiner Heeressparte. Manch große Karriere, auch die des heutigen Vorstandsvorsitzenden Papperger, hat in der Heide ihren Anfang genommen.

Mahnwache vor Werkstor in Unterlüß

Im Zuge von Pappergers Ankündigung, dank des nun wieder einkaufsfreudigen Kunden Bundeswehr die Produktion auszuweiten, hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Die Friedensaktion Lüneburger Heide, deren Mitglieder nicht im Ort wohnen, sieht den „raketenhaften“ Anstieg mit Sorge. „Statt Kriegsware könnten die hochqualifizierten Rheinmetall-Beschäftigten in Unterlüß High-Tech-Geräte fürs Gesundheitswesen und erneuerbare Energie entwickeln und produzieren“, meinte Heinz-Dieter Braun vom DGB Heidekreis bereits im vergangenen Jahr bei einer Mahnwache vor dem Werkstor in Unterlüß. Nicht zuletzt die bis heute ungeklärte Explosion in einem Munitionsbunker hatte die Aktivisten auf den Plan gerufen. „Sie macht überdeutlich, dass wir alle auf einem Pulverfass sitzen“, sagt Braun.

Kritik hat es immer wieder auch an Waffengeschäften von Rheinmetall in Richtung von Kriegs- und Krisengebieten gegeben. Eine 2017 geplante Panzerfabrik in der Türkei durfte am Ende nicht gebaut werden. Lieferungen an Saudi-Arabien riefen ebenfalls Proteste hervor. Menschenrechtsgruppen berichteten am Rande einer Aktionärsversammlung von Erkenntnissen, die nahelegten, dass bei Angriffen auf die Zivilbevölkerung im Jemen Munition einer Rheinmetall-Tochterfirma benutzt wurde.

Niemals sei Rheinmetall rechtswidriges Handeln nachgewiesen worden, betont Ortsbürgermeister Wilks in Unterlüß. Hans-Karl Haak, SPD-Kollege im Ortsrat und früher als Chemiker bei Rheinmetall tätig, ergänzt: „Ich hatte nie den Eindruck, dass da Schurken am Werk sind.“ Der Chemie-Ingenieur zog 1986 für die Stelle aus dem Rheinland nach Unterlüß. Eine Ausnahme, denn nur etwa ein Viertel der Belegschaft lebt im Ort, vorwiegend Arbeiter. Die Ingenieure wohnen woanders – in Hermannsburg oder in Hannover, das mit dem Zug in 45 Minuten zu erreichen ist.

„Abhängiger als Wolfsburg von VW“

Dabei hat Rheinmetall sich um die Infrastruktur sehr bemüht. Das Unternehmen ließ Werkswohnungen bauen, die mittlerweile saniert werden mussten und zum Teil noch müssen. Es unterstützte Unterlüßer Vereine und Veranstaltungen, zudem sind Werksmannschaften etwa für Schießen und Tischtennis dem Ort eng verbunden. Werksfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr treffen sich zur gemeinsamen Sitzung im neuen Bürgerhaus.

Die in der Regel sprudelnde Gewerbesteuer ermöglichte es der Gemeinde, bis zur Fusion mit Hermannsburg im Jahr 2015 selbstständig drei Sportplätze zu bauen und ein Allwetter-Schwimmbad mit ausfahrbarem Dach. Als es beim Rüstungskonzern zu Zeiten der Ost-West-Entspannung mal schlechter lief, spürte der Ort das schmerzlich, inklusive der Handwerksbetriebe. „Unterlüß hängt von Rheinmetall ab wie Wolfsburg von VW“, sagt Wilks. „Nur schlimmer“, meint Ortsratskollege Haak. Der 69-Jährige hat beim Buddeln in seinem Garten schon Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden; die Alliierten hatten den Rüstungsstandort im April 1945 bombardiert. Angst, in Zukunft zur Zielscheibe der Russen zu werden, hat Haak jedoch nicht.

In seinem zwei Kilometer vom Schießplatz entfernten Wohnzimmer hört Haak genau, ob dort Maschinengewehre oder Mittelkaliberwaffen im Einsatz sind. Die nahe Eisenbahn störe ihn mehr, sagt der Ruheständler. Er habe im Übrigen keine Probleme damit gehabt, in der Militärbranche tätig zu sein. Er meint: „Dann hätte ich auch nicht bei VW anfangen dürfen. Auch Autos können Menschen zu Tode bringen.“

Rheinmetall-Mitarbeiter stehen zu dem Unternehmen

Im Ort befragte Rheinmetall-Mitarbeiter stehen zu dem Unternehmen. Er sei mit seinem Arbeitgeber zufrieden, sagt ein junger Mann: „Sonst würde ich da nicht arbeiten.“ Eine 63-Jährige aus der Verwaltung meint: „Ganz ohne Rüstung geht es nicht.“ Eigentlich wünsche sie sich ein „Weltfriedensabkommen“. Für einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterstreicht der Krieg in der Ukraine, dass militärische Abschreckung nötig sei. „Das sagen wir hier schon lange.“ Rheinmetall gebe dem Ort zudem Arbeit. „Das ist nur gut für uns.“

Die Gemeinde der evangelischen Friedenskirche in Unterlüß sieht es differenziert. Als moderat und „nicht-konfrontativ“ beschreibt Elisabeth Sdrojek, die sich dort engagiert, den Kurs, „kritisch, aber konstruktiv“. Die 60 Jahre alte Lehrerin ist schon lange in der Kirchengemeinde aktiv, ihr Mann Helmut war dort Diakon. Auch der damalige Pastor Wilfried Manneke, der sich mit seinem Kampf gegen Neonazis einen Namen machte, hat sich mit Kritik an der örtlichen Rüstungsindustrie zurückgehalten. Viele Kirchenmitglieder arbeiten bei Rheinmetall.

Geschosshülse wird Kirchenkreuz

Am Altar der Friedenskirche zeigen Elisabeth und Helmut Sdrojek ein Messingkreuz, das Kirchenvorstandsmitglied Eduard Müller aus einem Munitionsrest geschmiedet hat und das ein Sinnbild sei für das Spannungsfeld zwischen Rüstung und Frieden. Das Kreuz wächst aus der leeren Geschosshülse förmlich heraus. „Frieden schaffen ohne Waffen ist gut“, sagt Elisabeth Sdrojek, seit Kurzem auch erste Grüne im Ortsrat von Unterlüß. „Wir tun alles, damit sie nicht eingesetzt werden.“ Ihr Herz wünsche sich eine Welt ohne Rüstung. Die Vernunft aber sage ihr, dass Frieden ohne Waffen im Hintergrund schwierig ist.

Dieser Text ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.