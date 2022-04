Erbschaftssteuer sparen: Worauf man beim Verschenken von Immobilien achten sollte

Stuttgart. Jedes Jahr werden in Deutschland gewaltige Summe vererbt. Allein im Jahr 2020 haben die Finanzverwaltungen steuerlich relevante Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro registriert. Das entsprach einer Steigerung um 5,9 Prozent im vergleich zum Vorjahr.

Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erhöhte sich um fast 20 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Dabei entfielen auf die Erbschaftsteuer 6,8 Milliarden Euro und auf die Schenkungsteuer 1,8 Milliarden Euro.

Vermögen wird in Deutschland nur zu einem kleinen Teil in bar vererbt. Häufig handelt es sich um Immobilien.

Wer Immobilien besitzt und nicht möchte, dass das Finanzamt nach seinem Ableben kräftig zulangt, sollte darüber nachdenken, wie das Vermögen innerhalb der Familie weitergegeben und bewahrt werden kann. „Eine klare Erbschaftsregelung, die bestenfalls noch zu Lebzeiten festgelegt wird, ist hierbei sehr empfehlenswert“, sagt Michael Hofstetter, Rechtsanwalt bei „Haus & Grund“ Ludwigsburg.

Eine Schenkung zu Lebzeiten kann Steuern sparen

Eine Option, Vermögen bereits zu Lebzeiten auf die nächste Generation zu übertragen, ist die Schenkung. Hier lautet das Motto „Je früher, desto besser“. Durch eine Schenkung mindert der Erblasser die Höhe des später zu versteuernden Erbes. Zwar gelten auch für Schenkungen bis auf kleine Ausnahmen die gleichen Steuerfreibeträge und Steuerklassen wie fürs Erbe, wer aber frühzeitig verschenkt, kann die Höhe des Pflichtteilsergänzungsanspruchs über die Jahre stetig nach unten drücken.

„Der Vorteil einer Schenkung ist, dass der Beschenkte seinen Freibetrag mehrfach ausnutzen kann“, erklärt Hofstetter. Denn der Freibetrag steht dem Beschenkten alle zehn Jahre erneut zur Verfügung.

Wer seine Immobilie oder Wohnung an andere durch eine Schenkung überträgt, muss aber zwangsläufig nicht gleich ausziehen, sondern könnte wie gehabt die Immobilie weiter nutzen. Zwei Optionen stehen einem zur Verfügung – das lebenslange Wohnrecht oder die Form eines Nießbrauchs.

Was die sogenannte „persönliche Dienstbarkeit“ bedeutet

Beim lebenslangen Wohnrecht handelt sich um das Recht, eine Immobilie ganz oder in Teilen zu bewohnen, ohne der Eigentümer dieser Immobilie zu sein. „Beim lebenslangen Wohnrecht kann die berechtigte Person bis zum Lebensende in der Immobilie wohnhaft bleiben. Dabei ist das Wohnrecht an eine Person gebunden und kann nicht auf Dritte übertragen werden. Es handelt sich um eine sogenannte persönliche Dienstbarkeit“, sagt Tim Wistokat, Rechtsanwalt und Head of Legal Department beim Maklerhaus von Poll Immobilien.

In der Praxis findet das Wohnrecht oft Anwendung, wenn Eltern ihren Kindern bereits zu Lebzeiten ihre Immobilie übertragen wollen und trotzdem in dem Haus wohnen bleiben. Ähnliches gilt für die Übertragung eines Wohnrechts an den Ehe- oder Lebenspartner. Hiermit sichert der Eigentümer den Partner ab, sodass dieser im Falle des eigenen Todes die Immobilie weiter bewohnen darf, auch wenn die Erben die Immobilie verkaufen wollen.

Mit dem Nießbrauch bleibt der wirtschaftliche Nutzen bestehen

Weitaus größer ist der Spielraum des Nießbrauchs. Hier darf die berechtigte Person die Immobilie nicht nur bewohnen, sondern auch zusätzlich die Nutzungen daraus ziehen, das heißt die Immobilie beispielsweise vermieten und die Einnahmen anschließend selbst behalten. Wie auch schon beim Wohnrecht, wird der Nießbrauch im Grundbuch eingetragen und bleibt somit beim Verkauf der Immobilie erhalten.

„Aus wirtschaftlicher Sicht bleibt der Nießbraucher genauso nutzungsberechtigt wie der Eigentümer. Er ist zudem dazu verpflichtet, die Immobilie im Sinne des Eigentümers zu bewirtschaften, zu pflegen und zu versichern“, erklärt Rechtsanwalt Wistokat. Der Nießbrauch endet mit Ablauf des vereinbarten Zeitraums oder durch den Tod des Nießbrauchsberechtigten.

Was sinnvoller ist, kann in einem Gespräch mit einem Anwalt und Notar näher besprochen werden und die Auswirkungen im Einzelnen erörtert werden. „Es existieren eine ganze Reihe interessanter Gestaltungsmöglichkeiten, die aber vom Einzelfall abhängen“, sagt hierzu Hofstetter. Hierbei sollten aber auch die jeweiligen Freibeträge in die verschiedenen Szenarien einbezogen werden.

Ehepartner aufgepasst

Wer auf eine Schenkung verzichten möchte, und den Ehepartner als Erben der Immobilie eingetragen hat, sollte ebenfalls auf die Zehn-Jahres-Regel achten. Das Vererben einer selbst genutzten Immobilie an den Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner ist nämlich dann frei, wenn dieser noch mindestens zehn Jahre lang selbst darin wohnen bleibt.

Diese Zehn-Jahres-Regel gilt auch für die Fälle, in denen das Haus oder die Wohnung an Kinder oder Enkel vererbt wird. Dennoch ist hier Vorsicht geboten: „Wer nach ein paar Jahren das geerbte Haus doch vermieten oder gar verkaufen will, muss nachträglich mit der Zahlung von Erbschaftssteuer rechnen“, sagt Rechtsanwalt Hofstetter und ergänzt: „Die Selbstnutzung aufgeben und dennoch keine Nachversteuerung zu bekommen geht nur bei zwingenden Gründen, wie zum Beispiel der notwendige Umzug in ein Heim, weil die betreffende Person ein Pflegefall geworden ist.“

Von Christoph Scherbaum/RND