Habeck verkündet geringere Wachstumsprognose: „Deutschland wird buchstäblich ärmer“

Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr weniger wachsen als zunächst angenommen. Das verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch während einer Pressekonferenz in Berlin. Nach der sogenannten Frühjahrsprojektion sagte er, dass die Bundesregierung nur noch von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent rechnet.

Grund dafür seien die Maßnahmen gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Die Wirtschaftssanktionen und etwa auch die Bemühungen, von russischer Energie unabhängig zu werden, hätten eine Preis. Diese würden unmittelbar zu höherer Inflation führen. „Das bedeutet, dass Deutschland buchstäblich ärmer wird“, machte er klar.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Im Januar hatte die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht noch mit einem Wachstum von 3,6 Prozent gerechnet. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie komme durch den Krieg Russlands eine neue Belastung mit „substanziellen Risiken“ hinzu – insbesondere, was Preisdruck und Lieferketten anbetreffen, hieß es bereits im Vorfeld. Für 2023 werde in der Frühjahrsprojektion mit einem Wachstum von 2,5 Prozent gerechnet.

Habeck: Zukunft sehr ungewiss

Diese Prognosen beruhen auf der Annahme, dass es weder zu einem Energieembargo gegenüber Russland noch einen von Moskau initiierten Lieferstopp von Gas oder Öl kommt. „Wenn es dazu kommt, haben wir eine Rezession“, meinte Habeck.

Genaue Angaben seien ohnehin sehr schwierig. Die Zukunft sowie die Planbarkeit sei so offen wie nie zuvor. Doch Habeck betonte, die Wichtigkeit der Sanktionen gegen Russland. „Wir müssen uns klarmachen, was auf dem Spiel steht und warum wir so agieren“, betonte er. Die Ukraine kämpfe für Freiheit und Demokratie. Deutschland müsse dabei unterstützen und wirtschaftliche Kosten in Kauf nehmen.

RND/dpa/sf