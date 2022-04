Mietpreisexplosion in den USA: ein Tausender mehr für die Wohnung

Washington. Das Ein-Zimmer-Studio in einem Apartmentgebäude des angesagten Brooklyner Stadtteils Williamsburg sieht freundlich, aber klein aus. Hinter der Eingangstür links liegt das Badezimmer, rechts die Küche mit einer offenen Theke zum kombinierten Wohn- und Schlafzimmer dahinter. 48 Quadratmeter misst die Unterkunft. Schlappe 3520 Dollar Monatsmiete werden für die Miniwohnung fällig. Bei der letzten Vermietung vor einem Jahr lag der Preis nach Angaben des Immobilienportals Zillow noch bei 2700 Dollar.

Es dürfte nicht lange dauern, bis das Apartment vermietet ist. Seine Lage ist attraktiv, der Markt praktisch leergefegt, und der Aufschlag von 30 Prozent für New Yorker Verhältnisse beinahe bescheiden. Seit die Amerikanerinnen und Amerikaner mit dem Abflauen der Corona-Pandemie nämlich in die Städte zurückkehren, schießen die Mieten in den Metropolen förmlich durch die Decke. Um 37,9 Prozent hat der mittlere Preis bei Neuvermietungen laut einer aktuellen Erhebung des Branchenportals Zumper für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in New York binnen eines Jahres zugelegt. Mit 38,4 Prozent war die Steigerung in Miami sogar noch höher. Im Durchschnitt der gesamten USA kletterte die Miete für eine solche Bleibe im April auf 1410 Dollar – den 13. Monatsrekord in Folge.

Die anfängliche These von einer Normalisierung des Mietmarktes nach den Einbrüchen der Corona-Jahre scheint damit widerlegt. Oft liegen die Preise inzwischen deutlich über den Ausgangswerten vor der Pandemie. So war das Williamsburger Apartment von Zillow im April 2019 auf 2900 Dollar taxiert worden. Ein Jahr später fiel der Preis auf 2450 Dollar. Nun liegt er mehr als 600 Dollar über dem Ursprungswert.

Nur 60 Prozent bleiben in ihrer Wohnung

Für immer mehr Menschen selbst aus der Mittelschicht werden die astronomischen Mieten unbezahlbar. „Wer sparen will, zieht aus, statt den höheren Preis zu zahlen“, schreibt das börsennotierte Immobilienunternehmen Equity Residential reichlich zynisch in seinem aktuellen Quartalsbericht. Viele Mietverträge in den USA sind nämlich befristet und müssen nach Ablauf eines Jahres zu neuen Konditionen verlängert werden. Nur noch 60 Prozent der Equity-Residential-Kundinnen und -Kunden in New York bleiben inzwischen bei der Stange. Das sei aber kein Problem, protzt das Unternehmen: „Wir finden leicht neue Mieter zu diesen Konditionen.“

Angeheizt wird der Mietmarkt in den USA nicht nur von der Rückkehr vieler Angestellter in die Städte. Ursächlich ist vielmehr auch die Explosion der Immobilienpreise: Durch Personalmangel, Lieferprobleme und Inflation hat sich der Bau eines Hauses extrem verteuert. Wie dramatisch die Lage auf dem Häusermarkt ist, bekam kürzlich ein amerikanischer Notenbanker am eigenen Leib zu spüren. Mit einem Jahreseinkommen von 203.000 Dollar gehört Fed-Gouverneur Christopher Waller nicht zu den Armen im Lande. Trotzdem hat er Probleme: „Ich versuche, ein Haus in Washington zu kaufen“, klagte er vor einigen Wochen: „Aber der Markt ist verrückt.“ Die Folge: Viele Angehörige der Mittelschicht können sich kein Eigenheim mehr leisten. Sie bleiben in ihrer Mietwohnung, was das Angebot weiter verknappt.

Wohnungen werden inzwischen versteigert

Entsprechend klettern auch die Mieten für etwas größere Wohnungen im rasanten Tempo. Eine Drei-Zimmer-Wohnung kostet im statistischen Mittelwert in New York inzwischen 3550 Dollar. Das sind 36 Prozent mehr als vor einem Jahr und satte 5 Prozent mehr als noch vor einem Monat. In Miami sind die Zahlen praktisch identisch. Im traditionell unbezahlbaren San Francisco steigen die Mieten zwar langsamer – im Jahresvergleich „nur“ um 14,3 Prozent. Dafür sind dort 4000 Dollar fällig.

Trotz derart astronomischer Mieten ist der Wohnraum knapp. Der Leerstand in Manhattan wird auf unter 2 Prozent geschätzt. Für Vermieterinnen und Vermieter sind das paradiesische Zeiten. So gibt es inzwischen regelrechte Bieterwettbewerbe um Mietwohnungen.

Kürzlich inserierte der Makler David Kazemi eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Brooklyn für 3450 Dollar. „Sobald etwas auf dem Markt ist, klingelt das Telefon, und das Spiel beginnt“, berichtete er dem Boulevardblatt „New York Post“: Er sei „regelrecht überrannt“ worden von Nachfragen und höheren Angeboten. Am Ende vermietete er die Wohnung für 3800 Dollar.

Von Karl Doemens/RND