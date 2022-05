Klospülung und Co.: So sparen Sie unkompliziert Wasser im Haushalt

Die steigende Inflation macht auch in Deutschland vielen Menschen zu schaffen. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiepreise in die Höhe geschnellt.

Ob beim Duschen, Kochen, Spülen, Waschen oder beim Toilettengang – Wasser ist im Haushalt unverzichtbar. Zwischen 121 und 123 Liter Wasser pro Tag nutzt jeder Mensch in Deutschland im Durchschnitt. In den meisten Haushalten lässt sich an vielen Stellen noch Wasser – und damit auch Energie – einsparen. Das schont sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt. „Jeder Verbraucher sollte bewusst darüber nachdenken, wie er mit dem Wasser umgeht und worauf er verzichten kann“, sagt der Energieberater Aaron Fraeter von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. So könne jede und jeder zu einer individuellen Lösung finden. Hier sind sieben Denkanstöße, wie Sie Ihren Wasserverbrauch effektiv senken können:

1. Klospülung richtig nutzen

Wassersparen beginnt schon beim Toilettengang. Denn wer seine Klospülung richtig nutzt, kann laut Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) rund die Hälfte des Wasserverbrauchs beim WC einsparen. „Entscheidend dabei ist, ob der Spülkasten über Tasten mit zwei unterschiedlichen Spülmengen oder einen Wasserstopp verfügt“, sagt Fraeter. „Mithilfe der Tasten lässt sich die Spülmenge auf den tatsächlichen Bedarf anpassen.“ Ist der Spülkasten veraltet und hat keine dieser Funktionen, könnte also ein Tausch eine sinnvolle Investition sein.

Allerdings sollte beim Wassersparen beim WC darauf geachtet werden, dass die Wassermenge ausreicht, um alle Hinterlassenschaften zu beseitigen – sonst drohen Verstopfungen, die neue Kosten verursachen. Laut BMUV sind für eine ausreichende Spülleistung etwa sechs Liter Wasser pro Spülgang nötig. Die Wassermenge pro Spülung lässt sich am Einlaufventil im Inneren des Spülkastens einstellen.

Außerdem sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Wasser aus dem Spülkasten ins Toilettenbecken läuft, wenn nicht gespült wird. Es ist ratsam, einen solchen Defekt schnell zu reparieren, weil sonst viel Wasser verschwendet werden kann.

2. Sparduschkopf verwenden

Auch beim Duschen lässt sich Wasser sparen – und darunter muss der Komfort nicht leiden. Wahr ist aber: Wer sparen will, muss auf häufige Vollbäder verzichten. Bei der Energieberatung werde in Sachen Wasserverbrauch häufig beim Duschen und Baden angesetzt, erklärt der Berater. „Eine herkömmliche Badewanne fasst etwa 200-300 Liter“, so Fraeter. „Mit einer Regendusche, durch die 35 Liter pro Minute fließen, kommen Sie auf die gleiche Menge Wasser.“ Ein Sparduschkopf verbrauche dagegen nur etwa 8 Liter. „Wenn Sie dann zehn Minuten duschen, haben Sie also nur 80 Liter Wasser verbraucht“, betont Fraeter. Dass der Unterschied beim Duschen kaum zu spüren ist, macht den Sparduschkopf zu einer besonders unkomplizierten Methode des Wassersparens. Laut BMUV lassen sich dadurch in einem Dreipersonenhaushalt bis zu 400 Euro im Jahr sparen. Natürlich hilft es auch, insgesamt kürzer und vor allem auch weniger heiß zu duschen, betont Fraeter: „Das einfachste ist, die Zeit zu verringern und weniger warmes Wasser zu benutzen.“

Genau wie bei der Duschbrause lässt sich auch an den Wasserhähnen der Wasserverbrauch senken, ohne dass dies beim Gebraucht bemerkbar ist. „Es gibt wassersparende Perlatoren – das sind die Aufsätze am Wasserhahn mit einem kleinen Sieb – die die Durchflussmenge verringern, aber mit Luft anreichern“, erklärt der Energieberater. Gegenüber einem herkömmlichen Perlator lasse sich der Verbrauch pro Minute mit der wassersparenden Variante etwa um die Hälfte verringern. Fraeter rät aber, vor einem Tausch zuerst einmal die Wassermenge zu messen, die aus dem Wasserhahn strömt. „Das geht, indem man das Wasser für zehn Sekunden auffängt und den Verbrauch dann auf eine Minute hochrechnet“, so der Energieberater. Sparsam sei der Wasserverbrauch, wenn etwa fünf Liter pro Minute aus dem Wasserhahn kommen.

3. Nur verbrauchen, was wirklich genutzt wird

Um möglichst viel Wasser zu sparen, ist es ratsam, den Wasserhahn öfter mal auszumachen – etwa während des Einseifens beim Händewaschen oder beim Zähneputzen. Auch beim Wasserkocher empfiehlt es sich, nicht immer die volle Füllmenge zu erhitzen sondern nur so viel Wasser, wie tatsächlich benötigt wird. Auch tropfende Wasserhähne sind große Wasserverschwender. Achten Sie deshalb darauf, defekte Dichtungen schnell auszutauschen.

4. Wasser sparen beim Spülen und Waschen

Wer bei der Reinigung von Geschirr und Wäsche Wasser sparen möchte, sollte darauf achten, dass die Maschine vor dem Anschalten voll geladen ist – denn wer die Maschine nur zur Hälfte befüllt, muss öfter waschen oder spülen und verbraucht damit deutlich mehr Wasser. Fraeter empfiehlt außerdem, die Wasch- oder Spülmaschine ab und zu im Eco-Programm laufen zu lassen, falls eine solche Taste vorhanden ist. Beim Geschirrspülen von Hand sollte darauf geachtet werden, nicht unter laufendem Wasser abzuspülen. Sparsamer ist es, das Waschbecken mit etwas Spülwasser zu füllen und Teller, Töpfe und Besteck dann nur noch kurz unterm Wasserhahn klarzuspülen.

5. Wasser mehrfach verwenden

Wasser, das schon benutzt wurde, muss nicht immer sofort weggeschüttet werden. So lässt sich zum Beispiel mit Wasser, mit dem vor dem Kochen das Gemüse gewaschen wurde, problemlos die Blumen gießen. Gleiches gilt für Wasser aus der Wärmflasche oder vom Eierkochen. Da dieses aber durch den Gebrauch meist so gut wie gar nicht verschmutzt wird, kann man es auch einfach mehrfach für den gleichen Zweck verwenden.

6. Warmwasser sparen

Der größte Anteil der Kosten beim Wasserverbrauch entsteht durch die Energie, die für das Erhitzen des Wassers benötigt wird. Dementsprechend liegt hier auch der größte Hebel, um Geld einzusparen. Die Absenkung der Temperatur im Vorhaltespeicher habe deshalb einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch, betont Fraeter. „Wenn man die Temperatur im Warmwasserspeicher von 60 auf 45 Grad absenkt, kann man bis zu 30 Prozent der Energie einsparen“, sagt der Experte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Doch Achtung: Wenn die Temperatur sinkt, steigt das Risiko durch Bakterien. „Die Therme muss zum Schutz vor Legionellen dann einmal in der Woche auf über 70 Grad erhitzt werden“, betont Fraeter. Diese thermische Desinfektion lasse sich an den meisten Geräten programmieren.

Eine weitere gute Möglichkeit sei es, die Zeiten für das Vorhalten von Warmwasser zu reduzieren, sodass nur dann warmes Wasser bereitgestellt werde, wenn es auch gebraucht wird, etwa in den Zeiten morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen, erklärt Fraeter.

„Die meiste Energie geht durch hohe Temperaturen, lange Vorhaltezeit und schlecht isolierte Behälter verloren“, erklärt Fraeter. An diesen Punkten könne man überall ansetzen. Auch in einer Zirkulationsleitung könne durch schlecht gedämmte Rohre viel Wärme und damit Energie verlorengehen. Für Fraeter gilt deshalb der Grundsatz: „Wenn Zirkulation, dann zeitlich begrenzt, damit nicht permanent Wasser umgewälzt wird.“ Die Zirkulationspumpe lasse sich so programmieren, dass das warme Wasser nur zur benötigten Zeit in den Leitungen zirkuliert.

7. Regenwasser nutzen

Fortgeschrittene Sparerinnen und Sparer greifen beim Wasser auf natürliche Ressourcen zurück: Sie nutzen Regenwasser. Möglich ist das meist nur für Hausbewohnerinnen und -bewohner. „Die Regenmenge in Deutschland beträgt im Durchschnitt etwa 805 Liter pro Quadratmeter im Jahr“, erläutert Fraeter. Mit dieser Menge lässt sich einiges anfangen. Regentonnen zur Pflanzenbewässerung sind in vielen Gärten eine gängiges Mittel, um Wasser zu sparen. Doch wer noch weiter gehen will, kann zum Beispiel die Toilettenspülung mit Regenwasser befüllen. Dafür muss aber ein System verbaut werden. Zu diesem gehört ein Auffangbehälter, etwa eine Zisterne unter dem Haus, eine Pumpe und ein eigener Leitungskreisflauf, erklärt Fraeter. „Für ein bestehendes Haus, ist das ein sehr aufwändiger Einbau“, gibt der Energieberater zu bedenken. „Aber wenn man ein neues Haus baut oder eine Kernsanierung vornimmt, lohnt es sich durchaus, über ein solches System nachzudenken.“

Von Kristina Auer/RND