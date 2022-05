Ukraine-Botschafter Melnyk kritisiert deutsche Häfen: Jetzt kontert der erste Hafen-Chef

Jetzt gerät Rostocks Hafen in den Fokus der Weltpolitik: Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, kritisiert Deutschlands größten Ostseehafen scharf – weil dort nach wie vor Öl aus Russland umgeschlagen wird. Gegenüber dem Nachrichten-Magazin „Spiegel“ forderte Melnyk nun die Hafen-Arbeiter in Rostock auf, das Entladen russischer Güter zu boykottieren. „Ich rufe die Ampel-Regierung, alle Landesregierungen sowie alle deutschen Häfen auf, sämtliche russischen Schiffe oder Schiffe mit russischer Ladung – vor allem Öltanker – zu boykottieren“, sagte Melnyk.

Rostocks Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch kontert die Forderung: „Solange es kein offizielles Embargo gibt, würden wir mit einem Privatboykott gegen geltendes Recht verstoßen“, so der Chef von Rostock Port gegenüber der „Ostsee-Zeitung“.

Tanker mit Öl aus Russland im Hafen

Während die Bundesregierung und die Europäische Union mit Hochdruck an einem Öl-Boykott gegen Russland arbeiten, wird in Rostock gerade ein Tanker entladen, die fossile Brennstoffe aus Russland an Bord haben soll: Die „Advantage Point“ wird seit dem Wochenende im Seehafen entladen. Letzter Hafen vor Rostock: Primorsk in Russland.

Dass das Schiff überhaupt anlegen durfte, liegt an der Flagge: Für die Häfen der EU gilt ein Einlaufverbot für Schiffe unter russischer Flagge. Weil die „Advantage Point“ aber auf den Marschallinseln registriert ist, durfte sie in der Hansestadt festmachen und entladen. Das Öl dürfte von Rostock aus in die Raffinerien in Schwedt/Oder und Leuna gehen. Zeitgleich liegt auch Tanker im Hafen, der mit Brennstoff aus den USA kommt: Die „Challenge Passage“ kam aus Beaumont im US-Bundesstaat Texas.

Hafen-Chef: Keine Politik auf dem Rücken des Hafens

Ukraine-Botschafter Melnyk – er hatte in den vergangenen Wochen bereits Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wegen ihrer Nähe zu Russland und Nordstream 2 attackiert – fordert die Hafenarbeiter in Rostock zum Streik auf: „An die Hafenarbeiter in Rostock und in anderen deutschen Häfen möchte ich ganz besonders appellieren, die Entladung von russischen Gütern zu blockieren. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, die russische Kriegsmaschinerie ins Herz zu treffen und den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine schneller zu stoppen.“

Hafen-Chef Tesch hingegen hält das für Unrecht: „Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben. Bestimmte Güter aus Russland dürfen nach wie vor importiert und umgeschlagen werden.“ Noch würden dazu auch Mineralölprodukte gehören. Sollte der Hafen sich weigern, Schiffe mit russischem Öl zu löschen, könnte das Entschädigungszahlungen für den Hafen nach sich ziehen. Tesch erklärte: „Der moralische Aspekt ist uns voll bewusst. Aber auf dem Rücken des Hafens und seiner Arbeiter darf keine Politik gemacht werden.“

Von Andreas Meyer/RND