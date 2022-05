Was ein Öl-Embargo für die EU und Deutschland bedeutet

Brüssel/Frankfurt am Main. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten kein Öl mehr in Russland einkaufen. Am Mittwoch schlug sie vor, den Import von russischem Rohöl in die EU bis in sechs Monaten zu stoppen und den Einkauf von raffinierten Ölprodukten spätestens bis zum Jahresende. Ausnahmen soll es für Ungarn und die Slowakei geben. Ob der Vorschlag am Ende von allen EU-Staaten einstimmig angenommen wird, war allerdings noch nicht sicher.

Das Vorhaben kommt einem Balanceakt gleich. Es gehe darum, den Druck auf Russland zu maximieren und „gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering“ zu halten, sagte von der Leyen: „Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach.“ Schließlich hingen einige Mitgliedstaaten in erheblichem Maße von russischem Öl ab, sagte die Politikerin.

Vor allem Ungarn und die Slowakei wehren sich bislang gegen ein Öl-Embargo. Sie haben im Gegensatz zu anderen EU-Staaten auch keinen Zugang zum Meer und können deswegen nur schwer andere Lieferquellen für Öl anzapfen.

Von der Leyen und ein Kommissionssprecher wollten zwar keine Details nennen. Doch dem Vernehmen nach wurde Ungarn und der Slowakei angeboten, die Übergangsfrist bis zu einem völligen Importstopp bis Ende 2023 zu verlängern.

.Allerdings blieb weiter unklar, ob das etwa der ungarischen Regierung ausreichen wird. Es wurde erwartet, dass die Debatte über Ausnahmen in den nächsten Tagen im Kreise der EU-Botschafter an Härte zunehmen wird. „Das ist wie bei einem Pokerspiel“, sagte ein Insider in Brüssel. Keine Seite lasse sich in die Karten schauen. „Sanktionen müssen in der EU einstimmig beschlossen werden.“

Grüne kritisieren Übergangsfristen

Die nun anvisierten Ausnahmen für bestimmte Länder und die langen Übergangsfristen schwächen die Schlagkraft der Sanktionen ab“, sagte der Sprecher der Grünen-Europaabgeordneten aus Deutschland, Rasmus Andresen: „Die EU hätte da ein besseres Bild abgeben müssen.“

In Brüssel sorgen sich viele Abgeordnete, Diplomaten und Beamte, dass der Streit über das Ölembargo am Ende Putin in die Hände spielen könnte. Je länger die Debatte gehe, desto mehr Zeit habe Putin, nach anderen Käufern für russisches Öl zu suchen. Bislang verkauft Russland etwa 50 Prozent seines Öls in die EU. Nach Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel importieren die EU-Staaten aus Russland pro Tag Öl und Ölprodukte im Wert von etwa 450 Millionen Euro.

Als die Meldungen vom Öl-Boykott am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bei den Händlern an den Rohstoffbörsen angekommen waren, schoss die Notierung für die Referenzsorte Brent um fast drei Euro auf knapp 108 Euro pro Fass (159 Liter) in die Höhe. Seit mehr als einer Woche hatten die Marktakteure darauf gewartet, wie das Embargo gestrickt wird, dass es kommen würde, hatte kaum noch jemand bezweifelt.

Europa war stark abhängig von russischem Öl. Voriges Jahr kamen täglich im Schnitt 720.000 Fass über Pipelines aus dem Osten. Etwas mehr als doppelt so viel wurde über Tanker importiert. Deutschland war in der EU der wichtigste Kunde für Rohöl. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde er Anteil der russischen Lieferungen inzwischen aber von 35 Prozent auf zwölf Prozent gedrückt.

Die vergessenen Diesel-Importe aus Russland

Hochgradig abhängig von der russischen Druschba-Pipeline ist nach wie vor die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die Ostdeutschland inklusive Berlin mit Kraft- und Brennstoff versorgt. Künftig könnte ein größerer Teil des Rohstoffs über den Hafen in Rostock kommen. Experten wie Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gehen davon aus, dass der übrige Bedarf über den Danziger Hafen gedeckt werden muss. Bei der Zukunft der Raffinerie, die mehrheitlich dem russischen Rosneft-Konzern gehört, ist vieles noch unklar.

Oft vergessen wird indes, dass Russland auch ein wichtiger Lieferant von Diesel und Heizöl ist. Neben Deutschland spielten hier in der Vergangenheit auch Frankreich, Großbritannien und die Türkei als Abnehmer eine wichtige Rolle. Wegen der bereits bestehenden Sanktionen haben die weltweiten Preise für Diesel Rekordhöhen erreicht. Das haben auch die Autofahrer hierzulande bereits zu spüren bekommen.

Zwar lag das Preisniveau zuletzt unter den Höchstständen. Nach den Daten des Verbraucherportals Clever Tanken ging es aber in den zurückliegenden sieben Tagen wieder kontinuierlich nach oben – von durchschnittlich 2,02 Euro pro Liter auf 2,08 Euro. Habeck bereitete am Mittwoch die Verbraucher denn auch auf weitere „hohe Preissprünge“ vor. Auch IW-Experte Puls erwartet Aufschläge. Allein schon weil künftig mehr Öl aus aus Afrika, vom Persischen Golf und aus Südamerika kommen werde. Damit werde der Transport mittels Tankern teurer, zumal die Frachtraten derzeit um 60 bis 70 Prozent über dem Niveau von vor dem Krieg liegen würden.

Wie stark die Spritpreise tatsächlich steigen, lässt sich aber nur schwer prognostizieren. Denn wichtige Akteure verhalten sich schon länger so, als sei das Embargo bereits in Kraft. Der weltgrößte Ölhändler Vitol hat angekündigt, keine weiteren Lieferverträge für russisches Öl abzuschließen. Laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg wollen auch zwei weitere wichtige Händler – Trafigura und Glencore – schon Mitte Mai die Deals mit Rosneft einstellen – weil sie vermeiden wollen, in den Strudel westlichen Sanktionen zu geraten. Aus demselben Grund akzeptieren viele Raffineriebetreiber in Europa, wie etwa BP, schon jetzt kein russisches Öl mehr.

Russische Probleme mit der Logistik

Hinzu komme, so Bloomberg, dass die russische Ölindustrie logistische Probleme, habe ihren Rohstoff loszuschlagen. So soll es an Kapazitäten bei Hafen-Terminals und Tankern mangeln, um mehr Öl nach Asien zu liefern. Und die vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Brent-Notierungen keineswegs nur von Russland abhängig sind. So gingen die Preise Anfang der Woche zurück, weil wegen der Ausbreitung der Covid-Epidemie in China eine geringere Nachfrage erwartet wird.

Am Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Erzeugerkartells Opec+, zu dem auch Russland gehört, um die Fördermengen für die nächsten Monate zu beraten. Insider erwarten eine leichte Erhöhung der Ziele. Wobei die Internationale Energieagentur schon länger fordert, deutlich mehr zu pumpen. Doch die Mitglieder des Kartells haben sich bislang loyal Russland gegenüber verhalten.

Das Öl-Embargo ist wichtigster Bestandteil des sechsten Sanktionspakets der EU gegen Russland. Darin sind auch erstmals Sanktionen gegen die größte russische Bank, die Sberbank, enthalten. Sie soll vom internationalen Bankenkommunikationssystem Swift abgeklemmt werden. Weiter nicht mit Sanktionen belegt ist dagegen die Gazprombank. Über dieses Geldinstitut wickeln die Europäer ihre Gasgeschäfte mit Russland ab.

Neu auf der Sanktionsliste sind einige europäische Wirtschaftsprüfer, Berater und sogenannte Spin-Doktoren. Sie sollen nicht mehr für russische Unternehmen und den Kreml arbeiten dürfen.

Auch Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine sollen mit Strafen belegt werden. Von der Leyen sagte, die Kommission führe eine Liste mit den Namen hochrangiger russischer Offiziere, die in Butscha Kriegsverbrechen begangen hätten und für die Belagerung der Stadt Mariupol verantwortlich seien. Das sei ein eindeutiges Signal an „alle Kriegsknechte des Kremls“, sagte von der Leyen: „Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Verantwortung gezogen.“

Von Frank-Thomas Wenzel, Damir Fras/RND