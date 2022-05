Tankrabatt: Warum die ersten Juni-Tage zur Nervenprobe für Autofahrer werden könnten

Die ersten Juni-Tage könnten für Tankstellen und ihre Kunden zur Nervenprobe werden. Wenn die Steuersenkung auf Sprit in Kraft tritt, rechnet die Branche mit großem Kundenandrang. Gleichzeitig dürften die Vorräte der Spritstationen aber klein sein, sagte Energieexperte Kai Eckert dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das könnte nicht nur zu langen Schlangen, sondern auch zu Enttäuschungen an der Kasse führen: „Es könnte sein, dass der Preiseffekt anfangs nicht so zu sehen ist“, sagt der Chefredakteur des Energie Informationsdienstes (EID).

Nach Einschätzung des ADAC werden viele Autofahrer möglichst nicht mehr im Mai tanken, sondern auf günstigere Preise am 1.Juni warten. Auch beim Branchenverband Fuels und Energie (en2x) in Hamburg, der die großen Tankstellenmarken vertritt, vermutet man, dass in den nächsten Tagen „völlig verständlich weniger getankt wird und Anfang Juni die Nachfrage deutlich steigt“.

Dann tritt nämlich eine Steuersenkung in Kraft, die der Bundesrat als Teil des Entlastungspakets am Freitag beschlossen hat: Für drei Monate fällt die Energiesteuer von knapp 30 Cent für Benzin und gut 14 Cent für Diesel weg. Das schlägt auch auf die Mehrwertsteuer durch, sodass die Belastung pro Liter Benzin um 35,2 Cent und pro Liter Diesel um 16,7Cent sinkt – unterm Strich wird Benzin dann wieder billiger sein als Diesel. Am Tag vor dem russischen Angriff hatte Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,75 Euro pro Liter gekostet, am Freitag waren es rund 2,10 Euro.

„Es gibt einfach keine Erfahrung mit so etwas“, sagt ein en2x-Sprecher. Die Anbieter bereiteten sich seit Wochen vor, aber Engpässe an den Tankstellen seien in Einzelfällen nicht auszuschließen. „Die Nachfrage wird enorm sein“, sagt Eckert. „Schlangen und ungewohnte Wartezeiten sollten daher zu Stoßzeiten einkalkuliert werden“, heißt es beim ADAC. „Eine hohe Nachfrage der Autofahrer wird auf ein niedriges Angebot stoßen“, warnte der Vorsitzende des Bundesverbands Freier Tankstellen, Duraid El Obeid, in der „Rheinischen Post“.

Auch das knappe Angebot hat mit der Steuersenkung zu tun. Die Energiesteuer gilt nämlich ab Raffinerie – Tankstellen müssen sie bei ihrer Bestellung noch bis Ende des Monats zahlen. Wer sich also Vorräte sichert, zahlt Steuern, die er beim Verkauf vom 1.Juni an nicht mehr an seine Kundinnen und Kunden weitergeben kann. „Wenn ich den Tank jetzt voll habe, bricht es mir dann das Genick“, sagt Eckert. Geballte Bestellungen um den Monatswechsel herum könnten wiederum zu Logistikproblemen führen.

Experte warnt vor Tanken am 1. Juni

Der EID-Experte warnt deshalb davor, am 1. Juni in der Hoffnung auf Niedrigpreise zur Tankstelle zu fahren. In den Zapfsäulen sei dann noch der teuer mit Steuer eingekaufte Sprit, heißt es auch beim Verband en2x. Jeder Betreiber werde für sich entscheiden, ob er ihn entsprechend den Kundenerwartungen schon verbilligt verkauft – notfalls mit Verlust. Es sei „gut möglich“, dass stattdessen in der Übergangsphase die teuer eingekaufte Ware noch zu alten Preisen angeboten werde.

„Man wird den Effekt der Steuersenkung nicht gleich am 1. Juni sehen“, sagt Kai Eckert. Nach seiner Einschätzung wird es ein bis zwei Wochen dauern, bis sie auf den Preisschildern ankommt. Das liege auch an den Marktverhältnissen: Sollte tatsächlich starke Nachfrage auf knappes Angebot treffen, führe das zu höheren Preisen. Der Marktmechanismus sei schließlich nicht außer Kraft gesetzt.

Der ADAC schickt deshalb bereits eine Mahnung an die Branche: „Ich fordere die Mineralölkonzerne auf, die Spielräume für Entlastungen voll auszuschöpfen und an die Verbraucher weiterzugeben“, sagt dessen Präsidiumsmitglied Gerhard Hillebrand. Er hat allerdings auch einen Rat für Autofahrer: „Durch eine sparsamere Fahrweise und den Verzicht auf Kurzstrecken kann der Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 Prozent gedrosselt werden.“

Von Stefan Winter/RND