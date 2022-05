Starkregen: Warum Deutschland schlecht vorbereitet in die nächste Katastrophe steuert

München. Zu viel Wasser konzentriert an einem Ort wirkt oft verheerend. „Überflutungen drohen überall, auch da wo keine Gewässer sind“, warnt Theo Schmitt. Deshalb hat der emeritierte Professor für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Kaiserlautern mit Kollegen der Bundeswehruniversität München in einer Studie ermittelt, wie es in der Republik um Warnsysteme in puncto Starkregen steht. Deren Resultate kann man so zusammenfassen: Deutsche Städte und Gemeinden haben oft keine Ahnung, was ihnen bei Starkregen blüht. Bundesweit gibt es erhebliche Defizite bei der Prävention und effektivem Schutz vor Unwetterkatastrophen. „Die Brisanz ist deutlich“, findet Schmitt.

„Starkregen und urbane Sturzfluten - Agenda 2030″, lautet der Titel der nun vorgestellten Unwetterstudie, die Mahnung und Handlungsempfehlung zugleich ist. „Es gibt kaum eine Region in Deutschland, die vor Starkregen und urbanen Sturzfluten sicher ist, betont Schmitt. Durch den Klimawandel würden Wetterextreme immer schlimmer und sie würden an immer mehr Orten immer häufiger auftreten. Diese Sicht teilen auch Klimatologen oder Schadensversicherer.

Sturzfluten durch Starkregen bergen besonderes Gefahrenpotential, weil sie anders als Hochwasser an Flüssen weitgehend ohne Vorwarnung kommen und Behörden wie Bevölkerung regelmäßig überfordern, heißt es in der Studie. „Die Sturzflut kommt quasi von oben von jetzt auf gleich, ohne Deich, ohne Schutz“, stellt Wolfgang Günthert klar. Er ist Professor für Wasserwesen an der Münchner Bundeswehr-Uni und Mitautor der Studie. Was beide Foscher mulmig werden lässt, ist Unbesorgtheit und Unwissen über die Gefahrenlage, mit der vor allem kleinere Städte sowie Dörfer der Lage begegnen.

„Wenn eine Gemeinde noch nicht Opfer eines Unwetters war, blenden Lokalpolitiker die Probleme oft aus,“ kritisiert Schmitt. Zudem würden kleine Gemeinden von Bund wie Land finanziell oft allein gelassen und überfordert. Katastrophenschutz ist zwar Ländersache, die konkrete Umsetzung vor Ort aber Aufgabe der Kommunen.

Deutsche Kommunen sollen zu Prävention gezwungen werden

„Die Kommunen müssen zu mehr Prävention gezwungen werden“, fordert Schmitt. Bund und Länder sollten Städte und Gemeinden beim Kampf gegen Starkregenschutz sowohl unterstützen als sie auch die Pflicht nehmen.

Erster Schritt sei verpflichtendes Erstellen detaillierter Gefahrenkarten für das Risiko Starkregen, wie es sie in größeren Städten wie Köln, Leipzig oder Heidelberg bereits vorbildhaft gebe, sagen die Forscher. Die müssten lokale Topographie wie Grünflächen oder Gefälle enthalten und die Kapazität von Kanalsystemen, um Regenmengen in lokale Überflutungspotentiale zu übersetzen. „Auf Risikokarten muss Straße für Straße bis aufs einzelne Haus genau die Überflutungsgefahr eingetragen werden“, fordert Günthert. So könne man die Wirkung von Sturzfluten digital simulieren.

Im zweiten Schritt könnten Städte dann wassersensibel entwickelt werden, sagen die Forscher. Sie meinen vorausschauendes Ableiten, Reinigen und Speichern von Regenwasser, um Engpässe im Kanalnetz zu vermeiden.

Die Zeit dränge. Allein eine bundesweit flächendeckende Risikokartierung und erste Schutzmaßnahmen für besonders eklatante Gefahrenherde dauere wohl bis 2030, falls sofort begonnen wird, schätzt Schmitt. Auch Hausbesitzer könnten von Risikokarten profitieren und individuell gezielt Vorsorge und Gebäudeschutz betreiben. Das reiche von Dachbegrünung zum Zurückhalten von Regenwasser über oberirdische Sammelflächen zum Bauschutz für Kellereingänge, Lichtschächte und Tiefgaragen. „Es kommt darauf an, gezielt die Schwachstellen beim Haus zu ermitteln und diese umzubauen“, erklärt Günthert.

Auch sei ein bundesweit funktionierendes Frühwarn- und Informationsystem nötig. „Deutschland muss sich auf das, was noch kommt, möglichst effektiv vorbereiten“, empfiehlt Schmitt dringend. Denn bei Starkregen stehe das Wasser bisweilen binnen ein bis zwei Stunden vor der Haustür.

Interesse an Elementarschadenversicherungen nimmt schon wieder ab

Mehr Prävention ist auch eine Kernforderung der Versicherungswirtschaft in Deutschland. „Wir müssen uns als Gesellschaft gegen mehr Extremwetter rüsten und vor allem auch mehr vermeidbare Schäden verhindern“, fordert Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes GDV. Bund, Länder und Kommunen müssten nachhaltig in Richtung Klimafolgenanpassung umsteuern und auch Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten verhängen, so Asmussen weiter.

Nach GDV-Zahlen ist die infolge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor fast einem Jahr spürbar gestiegene Nachfrage nach Elementarschadenversicherungen inzwischen wieder deutlich zurückgegangen. Von Anfang Januar bis Ende März 2022 schlossen die Versicherer nur rund 125.000 Policen zum Schutz vor Extremwetter ab. Im dritten Quartal 2021, also unmittelbar nach der Ahr-Sturzflut, waren es noch 400.000 neue Verträge gewesen.

„Wir haben schon häufiger beobachtet, dass sehr viele Menschen direkt nach einer Naturkatastrophe das Bedürfnis haben, sich abzusichern“, sagt Asmussen. „Leider nimmt das Interesse, wie auch in diesem Fall, mit wachsendem zeitlichem Abstand zum Ereignis wieder ab.“

Insgesamt ist die Zahl der Elementarschadenversicherungen in Deutschland seit der Ahrtal-Überschwemmung um rund vier Prozentpunkte gestiegen. Damit hat sich etwa die Hälfte der Hausbesitzer in Deutschland gegen Elementarschäden abgesichert. Aus Sicht der Versicherungsbranche und der Politik ist das viel zu wenig.

Die Frage, wie die Absicherungsquote erhöht werden kann, ist auch Gegenstand der Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und -minister der Länder, die an diesem Mittwoch beginnt. Im Raum steht die Forderung nach einer gesetzlichen Versicherungspflicht, die die Branche allerdings ablehnt.

Stattdessen wollen die Versicherer Überschwemmungsschäden in neuen privaten Wohngebäudeversicherungen obligatorisch anbieten und bestehende Verträge ohne Elementarschutz zu einem von der Politik festzulegenden Stichtag umstellen.

Hausbesitzer, die keine solche Police wollen, müssten zwar aktiv widersprechen, könnten aber frei entscheiden. „Es wäre ein milderes Mittel, als sie staatlich zu einer Versicherung zu zwingen“, sagt Asmussen.

Von Thomas Magenheim-Hörmann, Andreas Niesmann/RND