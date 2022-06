Scholz’ Idee von vorgestern – warum Lohnzurückhaltung diese Inflation nicht stoppt

Deutschlands Konsumentinnen und Konsumenten geizen beim Einkauf. Der Einzelhandel kann davon ein Lied singen: Allein im April ging der Umsatz um 4,7 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Bauerinnen und Bauern bleiben auf ihrem Spargel oder den Erdbeeren sitzen, große Anschaffungen wie der Kauf eines neuen Autos werden verschoben. Auf die ungewohnt hohe Inflation, allein im Monat Mai lag sie bei 7,9 Prozent, reagieren die verunsicherten Konsumentinnen und Konsumenten mit einer Art Konsumstreik.

Doch das dürfte erst der Anfang sein, denn natürlich fordern Gewerkschaften für ihre Mitglieder einen Inflationsausgleich. 8,2 Prozent mehr Lohn verlangt zum Beispiel die IG Metall in der Stahlindustrie, wo die Tarifverhandlungen am 13. Mai begonnen haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) möchte diesen Teufelskreis aus Geldentwertung und Lohnerhöhung gern beenden und wünscht sich eine „konzertierte Aktion“, so geschehen während der Haushaltsdebatte im Bundestag. Sein Wirtschaftsminister vertiefte diese Idee nach einem Treffen des „Bündnisses Zukunft der Industrie“: „Wir müssen vermeiden, dass die Inflation zu einer Rezession führt“, so Robert Habeck (Grüne) am Mittwochabend, zum wirtschaftlichen Abschwung also.

„Konzertiere Aktion“? – Nur Ältere erinnern sich

„Konzertierte Aktion“ – nur betagte Bundesbürgerinnen und ‑bürger werden mit diesem Begriff noch etwas anfangen können. Denn die „konzertierte Aktion“, das abgestimmte Vorgehen also von Arbeitgebern und Gewerkschaften, die im Normalfall für sehr gegensätzliche Interessen stehen, ist eine politisches Konstrukt aus den 60er-Jahren. Damals, in der ersten Großen Koalition der Nachkriegsgeschichte, drohte der deutschen Wirtschaft nach Jahren dynamischen Wachstums eine „Überhitzung“. Um durch überzogene Lohnforderungen der Gewerkschaften eine ausufernde Geldentwertung zu vermeiden, setzten der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Karl Schiller und sein Kabinettskollege Franz-Josef Strauß (CSU), im Volksmund wurde dieses ungleiche Duo in Anlehnung an eine Bildgeschichte über zwei freche Hunde des Zeichners Wilhelm Busch „Plisch und Plum“ genannt, auf die Sozialpartnerschaft.

1967 wurde sogar ein „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums in der Wirtschaft“ verabschiedet und tatsächlich führte das staatlich verordnete Maßhalten zum Erfolg: Die D-Mark blieb zumindest bis zur Wirtschaftskrise Mitte der 70er-Jahre weitgehend stabil.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB, des Krieges in der Ukraine und des Zusammenbruchs globaler Lieferketten ist die Situation heute jedoch grundlegend anders. Vor allem: Der eigentliche Treiber der gegenwärtigen Inflation ist die durch den Krieg verteuerte Energie. Allein im Mai 2022 stiegen die Kosten dafür gegenüber dem Vorjahresmonat um 39,2 Prozent. Entsprechend zurückhaltend reagierten die Gewerkschaften auf den Scholz-Appell zur selbst auferlegten Mäßigung: „Ich begrüße die Ankündigung des Bundeskanzlers, gemeinsam mit den Arbeitgebern in der derzeitigen Lage nach sozial verträglichen Lösungen zu suchen. Ziel einer konzertierten Aktion muss es aber sein, die derzeitigen Belastungen für Privathaushalte und Wirtschaft zu mindern sowie eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Wirtschaft auszubauen“, äußerte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Klar ist aber auch: Tarifverhandlungen werden nicht im Kanzleramt geführt.“

„Rendite von Unternehmen, die schon an Schamgrenzen kratzen“

Grundsätzlich wohlwollend zur Idee von Scholz äußert sich der Chef der IG Bau. „Alles, was hilft, gegen die hohe Inflation vorzugehen, muss auf den Tisch – auf den ‚Tisch der gesellschaftlichen Vernunft‘, wie der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller es Ender der 60er-Jahre formuliert hat“, so Robert Feiger zum RND. Und macht deutlich, wen er zudem in der Verantwortung sieht: „Vor allem geht es aber auch um Renditen von Unternehmen, die schon an Schamgrenzen kratzen. Insbesondere die gehören jetzt auch auf den Tisch – also in den Fokus der ‚Konzertierten Aktion‘.“

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann beließ es bei der sehr allgemeinen Bemerkung, eine gemeinsame Betrachtung der Lage sei sinnvoll, um nach vorne zu kommen. Es gehe auch darum, Verständnis für die jeweilige Position zu schaffen. Industriepräsident Siegfried Russwurm sagte, es sei gut, wenn man sich über „Lösungswege“ unterhalten könne.

Von Harald Stutte/RND