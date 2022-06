Lieferprobleme und Schließungen: „Russen-Aldi“ Mere im freien Fall

Leipzig. Als Mere vor drei Jahren seine erste deutsche Filiale in Leipzig eröffnete, sollte es der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte sein, die Aldi, Lidl und Netto das Fürchten lehrt: Von Portitz im Nordosten von Leipzig aus wollte der russische Discounter die deutsche Supermarktlandschaft aufwirbeln, den etablierten Discountern Marktanteile abjagen – und in kürzester Zeit 100 Filialen eröffnen. All das mit einer Art Restpostengeschäft und Billigstpreisen: Wurst, Haushaltsartikel und Süßigkeiten finden sich etwa im Sortiment, mitunter zu Cent-Preisen. Die Produkte kommen aus verschiedensten osteuropäischen Ländern – und eben aus Russland.

Doch das einstige Selbstbewusstsein und die ambitionierten Expansionspläne des „Russen-Aldi“ erscheinen inzwischen in einem ganz anderen Licht. Denn Mere befindet sich offenbar im freien Fall, wie Kenner der Branche sagen. Auch die bloßen Zahlen sprechen dafür: Von einst neun Märkten in Deutschland sind nur noch vier übrig geblieben – darunter der Markt in Portitz. Doch auch dessen Zukunft bleibt mehr als ungewiss.

Mere begründet Schließungen mit „roten Zahlen“

TS-Markt, Betreiberin der Mere-Filialen, hat inzwischen wohl den Rückzug aus Deutschland eingeleitet – so berichtet es die „Lebensmittelzeitung“. Mit je einer Filiale in Halle/Saale und Schönebeck bei Magdeburg (beide Sachsen-Anhalt) erfolgten zuletzt auch Schließungen im Osten Deutschlands.

Der Mutterkonzern TS-Markt schweigt in der Regel zu alledem, auf Anfrage äußerte sich das Unternehmen jetzt ungewohnt offen. Einen Tag zuvor, als diese Redaktion eine Mitarbeiterin in der Berliner Zentrale telefonisch erreichen konnte, antwortete sie auf alle Fragen noch mit „kein Kommentar“, man solle doch in zwei Monaten nochmals anrufen. Einen Tag später dann also doch eine Äußerung: „Die Filialen, die geschlossen sind, haben rote Zahlen geschrieben“, teilt die Muttergesellschaft mit.

Und noch etwas dringt nach draußen: Mere möchte in Leipzig weitermachen, künftig gar den Fokus auf die Region legen, so die Ankündigung. Was das konkret bedeutet, bleibt wiederum unklar.

Handelsexperte bezeichnet Geschäftstätigkeit als „unseriös“

Für Experten kommt der Niedergang des einstigen Medienlieblings jedenfalls nicht aus heiterem Himmel. So bezeichnet Wirtschaftswissenschaftler Martin Fassnacht, Lehrstuhlinhaber für Strategie und Marketing an der WHU Düsseldorf, entsprechende Meldungen als „nicht überraschend“.

Dieselbe Ansicht vertritt Erik Maier, Professor an der Leipziger Handelshochschule HHL. Er hat das Geschehen rund um den „Russen-Aldi“ bereits in der Vergangenheit analysiert. „Mich überrascht die Entwicklung wenig, weil das Unternehmen schon seit Längerem mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat“, sagt er. Der Fachmann verweist in dem Zusammenhang auf Lieferprobleme mit temporären Schließungen – und die ausbleibende Expansion. „Das Geschäftsgebaren war relativ unseriös“, konstatiert Maier, der nun eingeleitete Rückzug habe sich schon länger abgezeichnet.

Russland-Sanktionen „Tropfen, der Fass zum Überlaufen bringt“

Denn fest steht: Schon vor Wladimir Putins Invasion in der Ukraine hatte Mere mit Lieferengpässen zu kämpfen. Der Unmut unter Kundinnen und Kunden war mitunter groß. Menschen, die häufiger im Billigstdiscounter einkaufen, berichten, dass es auch in den vergangenen Wochen leerer wurde in den Regalen. Ist es also Putins Krieg, der das Ende des Supermarktes einläutet?

Unter Fachleuten ist vom berüchtigten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, die Rede. „Die Sanktionen beschleunigen den Niedergang eher“, sagt etwa der Düsseldorfer Handelsprofessor Fassnacht. „Es war von Anfang an eine Frage des Konzepts.“

Marktumfeld eigentlich vielversprechend

HHL-Professor Maier aus Leipzig meint: „Die Erklärung, Mere habe unter den Sanktionen zu leiden, verfängt nur zum Teil. Schon in der Vergangenheit hat sich das Unternehmen eher auf Osteuropa ausgerichtet. Viele Produkte kommen aus dem Baltikum oder Bulgarien.“ Und diese Länder seien von den Sanktionen nicht betroffen, so Maier. „Ob da jetzt eine Flasche russischer Sekt steht oder nicht, das ist nicht ausschlaggebend.“ Laut Maier sei das Restpostengeschäft offensichtlich nicht attraktiv genug für die breite Bevölkerung.

Mere selbst nimmt das Wort „Sanktion“ nicht in den Mund, spricht aber von einer „Reduzierung des Sortiments“. Die Maßnahme sei darauf zurückzuführen, „dass einige Lieferanten unangemessen hohe Preise angesetzt haben. Im Gegenteil zu diesen Lieferanten wollen wir die Preise im Interesse unserer Kunden nicht drastisch erhöhen. Deshalb mussten wir auf solche Lieferanten verzichten.“

Marktumfeld eigentlich günstig für das Unternehmen

Generell, so die Einschätzung vom Leipziger Professor Maier, wäre das Marktumfeld gerade eigentlich günstig für Mere: Der Großteil der Bevölkerung sorgt sich um die Inflation, Konsumentinnen und Konsumenten beginnen, ihr Kaufverhalten anzupassen. Am Ende nütze das aber nichts, wenn das Regal leer bleibt, betont Maier. „Wenn das Sortiment nicht verlässlich ist, nehme ich den langen Weg nicht in Kauf.“

Im Portitz-Treff, dort unterhält TS-Markt die Leipziger Niederlassung des Discounters, kocht derweil die Gerüchteküche hoch. In Händlerkreisen wird bereits mit einem Aus der Filiale gerechnet – genannt wird der Oktober als mögliches Datum. Auch dazu wollte sich Mere nicht äußern.

In Russland läuft das Geschäft besser

Wie lange der Billigdiscounter vor den Toren Leipzigs durchhält, wagen auch Mere-Kenner nicht zu sagen. „Die können natürlich versuchen, mit sehr wenigen Filialen noch über die Runden zu kommen“, sagt etwa HHL-Handelsexperte Maier. Am Ende spielten auch Rahmenbedingungen wie Mietverträge eine Rolle.

Ein Blick nach Russland zeigt unterdessen, dass Mere nicht überall mit Problemen zu kämpfen hat. Ganz im Gegenteil: Svetofor, so der Name des Firmenauftritts in Putins Reich, betreibt in Russland 1700 Billigläden. Marktforscher sahen das sibirische Unternehmen im vergangenen Jahr sogar auf Platz fünf im russischen Lebensmittelhandel.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Florian Reinke/RND