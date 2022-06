Die neue Bescheidenheit der Deutschen beim Wohnen

Berlin. Im baden-württembergischen Mühlacker bei Pforzheim soll sie im großen Maßstab entstehen, die neue Welt des Wohnens. Wobei „groß“ so eine Sache ist, denn in Wahrheit geht es um etwas sehr kleines. 60 Minihäuser sollen in einem neuen Baugebiet entstehen, jedes einzelne kaum größer als ein Schiffscontainer. 1,3 Hektar hat die Gemeinde dafür reserviert. Bis 2023 soll auf dem Areal die größte Tiny-Haus-Siedlung des Landes entstehen.

Ein „Bewusstseinswandel setzt sich in Gang“

Projekte wie das im Südwesten Deutschlands gibt es inzwischen immer häufiger. Explodierende Immobilienpreise, fehlende Grundstücke, aber auch der Trend zum Minimalismus lassen immer mehr Menschen über alternative Wohnkonzepte nachdenken.

Monika Meyer, Geschäftsführerin des Darmstädter Instituts Wohnen und Umwelt (IWU), spricht von einem „Bewusstseinswandel“, der sich in Gang gesetzt habe. Aus ihrer Sicht ist dafür vor allem der finanzielle Druck verantwortlich, unter dem Immobilieninteressenten heute stehen. Neben Lieferengpässen für Baumaterial und Fachkräftemangel seien gerade auch steigende Zinsen ein Problem. „Das wird sich noch verschärfen“, meint Meyer.

Probleme im urbanen und ländlichen Raum unterschiedlich

Das Phänomen ist ein recht neues, denn traditionell ging der Trend in den vergangenen Jahren zu immer mehr Wohnfläche pro Person. Laut der Datenplattform Statista war eine Wohnung in Deutschland im Jahr 2020 durchschnittlich 92 Quadratmeter groß. Mit knapp über 104 Quadratmeter freuten sich vor allem die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland über großzügigen Wohnraum. Schlusslichter waren der Studie zufolge Berlin, Sachsen und Hamburg. Hier belief sich die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung auf weniger als 80 Quadratmeter.

Wohnraum als Statussymbol

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs habe der Wohnflächenkonsum pro Dekade und Kopf um fünf Quadratmeter zugenommen, berichtet Expertin Meyer. Es habe einen regelrechten „Konsum von Wohnraum“ gegeben, sagt sie. „Das hat auch damit zu tun, dass Wohnungen und Häuser Statussymbole sind.“

Derzeit aber scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Downsizing ist das Stichwort: sich selbst mit möglichst wenig Materiellem belasten und insgesamt bewusster leben. „Das nimmt gerade bei jüngeren Menschen Fahrt auf“, stellt Meyer fest. Das „Bewusstsein für Flächenkonsum“ hätte parallel dazu zugenommen. Aber auch hier spielen finanzielle Aspekte in die neuen Wohnmodelle, denn „jeder Quadratmeter, den man beheizen muss, kostet im Moment richtig Geld“.

Mietpreisindex in den letzten Jahren deutlich gestiegen

Meyers IWU-Institut beobachtet aktuell, dass gerade in Ballungsräumen Geschosswohnungen bevorzugt werden. Auch hier ist das größte Problem die Finanzierbarkeit.

Das gilt auch bei der Miete einer Immobilie. „Wenn jemand in den 1980ern eine Wohnung im Ballungsgebiet gemietet hat, ist der Vertrag günstiger als eine kleinere Wohnung heutzutage“, erklärt Meyer. Das zeigt sich am Mietpreisindex deutlich. Lag dieser 1995 noch bei 76,7 Punkten, stieg er bis 2021 kontinuierlich auf zuletzt 108,4 Punkte an.

Die hohen Preissteigerungen sind ein Problem, denn sie verhindern, dass Menschen umziehen, wenn die Wohnung zu groß wird. Auch beim Eigentum gibt es dieses Problem immer öfter – vor allem im ländlichen Raum. „Dort gibt es viele Bestandsgebäude, meist Einfamilienhäuser, in denen im schlimmsten Fall irgendwann nur noch eine Person lebt“, erklärt die promovierte Architektin. Viele der Häuser seien in den 1970er- und 1980er-Jahren für Familien gebaut worden. Doch wenn die Kinder aus dem Elternhaus ausziehen und ein Elternteil verstirbt, „wohnt im schlimmsten Fall eine Person auf 150 Quadratmetern“.

„Kreative Auseinandersetzung mit alternativen Wohnideen“

Nächstes Problem: Auch Baustoffe wie Holz, Beton oder Stahl werden immer teurer. „Manche Bauherren oder auch Handwerksbetriebe kaufen jetzt Fenster und lagern sie für später sein“, sagt Meyer. Das sichere sie selbst zwar vor weiteren Preissprüngen ab, verknappe aber aktuell das Angebot – was wiederum zu höheren Preisen führe.

Könnten alternative Wohnideen wie Tiny-Häuser, Wohngemeinschaften und Häusertausch die Lösung für steigende Fixkosten, Materialknappheit und Fachkräftemangel sein? „Meines Erachtens gibt es ein deutliches Umdenken und kreative Auseinandersetzungen mit alternativen Wohnideen“, sagt Meyer. Sie ist überzeugt, dass die Zeit des „Immer mehr“ und „Immer größer“ gerade zu Ende geht. „Es deutet sich eine Trendwende an.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Sabrina Kleinertz/RND