Edeka testet ersten Minisupermarkt ohne Personal an der Ostsee

Hohwacht. Wahrscheinlich kennt jeder dieses Phänomen. Es ist Sonntag, die Familie kommt zu Besuch, man möchte einen Kuchen backen. Doch beim Blick in den Kühlschrank sackt einem das Herz in die Knie. Die Eier fehlen. Wo soll man die jetzt noch schnell herkriegen?

In der Ostseegemeinde Hohwacht (Schleswig-Holstein) sollen Menschen solche Schrecksekunden in Zukunft erspart bleiben. Edeka hat dort ein deutschlandweit einmaliges Pilotprojekt gestartet. In einer sogenannten Smart-Box können die Kundinnen und Kunden seit Dienstag autonom einkaufen – ohne Kassierer, ohne Servicekräfte, 24/7.

Die Box ist im Grunde ein Mini-Edeka-Markt. Auch wenn es kein Personal vor Ort gibt, soll das Einkaufen nicht schwerer sein. Am Eingang müssen Kundinnen und Kunden ihre Bankkarte scannen, damit sich die Tür öffnet. Und dann kann das Shoppen beginnen. Neben der Eingangstür stehen kleine Einkaufskörbe. Die Chipstüten sind akkurat in ihre Regale geräumt, daneben gesalzene Erdnüsse. Weiter hinten finden sich Obst und Gemüse sowie Molkereiprodukte. Und an der linken Wand stehen zahlreiche gekühlte Getränke.

Sind die benötigten Artikel zusammengesucht, können die Kundinnen und Kunden an einer Selbstbedienungskasse zahlen. „Das ist eine Kasse, wie man sie auch von Ikea oder anderen Läden kennt“, erklärt Olaf Hutzfeldt, Marktleiter des Edeka-Marktes in Hohwacht. Er freut sich schon auf das Projekt. „Es ist für alle Beteiligten ein riesiger Spaß“, verspricht er.

Edeka-Box: 600 Artikel des täglichen Bedarfs

Kommt es beim Einkaufen aber doch mal zu Schwierigkeiten, gibt es im Laden Notfallknöpfe. „Dann werden wir auf unserem Smartphone sofort benachrichtigt und können helfen“, erklärt der Marktleiter.

Verkauft werden hier alle Produkte des täglichen Bedarfs. Die Auswahl ist allerdings etwas beschränkter als in einem normalen Edeka-Markt. Insgesamt gibt es 600 Artikel. „Wir haben hier nicht 30 verschiedene Marmeladensorten, sondern nur drei“, sagt Olaf Hutzfeldt. Auch teure Artikel wie Whiskey oder Tabak gibt es hier nicht.

Beliefert wird die Box dreimal in der Woche. Dann soll auch nachgesehen werden, ob die Regale noch ordentlich aussehen oder schon herausgerissene Chipstüten auf dem Fußboden liegen. Doch besonders in der Anfangszeit wird Olaf Hutzfeldt jeden Tag in den Laden kommen und selbst nachsehen. „Es ist ein Test; und wir werden sehen, wie die Kunden damit umgehen“, sagt er.

Smart-Box: Box kommt aus Österreich

In Österreich funktioniert das System bereits gut. Rund 50 solcher Smart-Boxen gibt es dort bereits. Und sie seien erfolgreich. Auch die Edeka-Box kommt aus Österreich.

Olaf Hutzfeldt hofft, dass seine Box in Hohwacht genauso gut funktioniert. Denn die Box soll nicht nur vergessliche Sonntagseinkäufer anlocken. Olaf Hutzfeldt steht noch vor einem ganz anderen Problem. Seit einigen Jahren findet er kein Personal für seinen anderen Supermarkt. „Uns wird immer erzählt, dass die Leute Arbeit suchen. Aber das stimmt nicht. Es gibt keine Leute“, sagt er.

Und ein zweites Problem plagt ihn. Der reguläre Edeka-Mark ist mittlerweile viel zu klein. Besonders in den Sommermonaten, wenn die zahlreichen Touristinnen und Touristen nach Hohwacht kommen, wird es eng im Laden. Mit der Box hofft er, den Hauptmarkt etwas entlasten zu können. Die Preise seien in beiden Läden dieselben.

Und wie stellt er sicher, dass in der Smart-Box nicht geklaut wird? Olaf Hutzfeldt ist da entspannt. Studien hätten ergeben, dass in diesen Smart-Boxen nicht mehr und nicht weniger geklaut werde als in einem regulären Supermarkt. „Es ist ein Pilotprojekt. Wir wissen nicht, wie ehrlich die Menschen hier sind. Im Zweifel müssen wir die Box wieder abbauen“, sagt er.

Viele Diebinnen und Diebe würden sich allerdings schon davon abschrecken lassen, dass sie ihre Bankkarte scannen müssen, um den Laden überhaupt erst betreten zu können. Außerdem hängen im ganzen Laden Videokameras. Sobald irgendetwas passiere, würde er eine Nachricht auf sein Smartphone bekommen.

Dieser Text erschien zuerst bei den „Kieler Nachrichten“.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Jorid Behn/RND