Erdbeben drohen Hoffnung platzen zu lassen: Rettet uns Gas aus den Niederlanden?

Der Riss zieht sich quer durch den Flur, er trennt die Wand vom Deckenbalken, verläuft über der Tür, an der antiken Blechdose auf einem Regal vorbei, hinüber Richtung Wohnzimmer. Der Riss ist haarfein, kaum zu erkennen, aber er ist ja auch nur der kleine Bruder seiner weit breiteren Geschwister, die von Putz, Farbe, Tapete und Teppichen notdürftig verdeckt sind.

„Die haben sie zugekleistert“, sagt Anita Spijker und klopft mit dem Fingerknöchel an die Wand, „aber das heißt ja nicht, dass die Risse weg wären.“ Im Gegenteil, die Risse sind alle noch da. Vor allem jener, der sich quer durch das Fundament zieht. Sehr breit und nicht zu reparieren, so dass nur der Abriss bleibt. Am Ende dieses Jahres wird von diesem Haus nichts mehr stehen.

Das Unglück von Anita Spijker ist, dass sie hier, im äußersten Nordosten der Niederlande, auf einem gewaltigen Gasfeld wohnt. Bei seiner Entdeckung, Ende der Fünfzigerjahre, war es sogar das größte der Welt. Mit dem, was hier gefördert wurde, konnten Millionen von Haushalten auch in Deutschland über Jahrzehnte kochen und heizen. Staat und Firmen verdienten viel Geld mit dem Gas aus Groningen.

Nur dass mit den Jahren hier auch immer wieder die Erde bebte, bis heute mehr als 1000-mal. Mal so schwach, dass die Menschen kaum mehr als ein dumpfes Grollen vernehmen. Mal so stark, dass das Geschirr in den Schränken klirrt und sich die Wände biegen. Die Straße im Dorf Overschild, östlich von Groningen, in der Anita Spijker lebt, gleicht einem Neubaugebiet, Baustelle reiht sich an Baustelle. Ein einziger Erdbebenschaden, nahezu der komplette Ort muss rekonstruiert werden. „Wir gehören zu den Letzten“, sagt Anita Spijker. Zu denen, die am längsten in ihrem Haus ausharrten, die am längsten um eine Entschädigung kämpfen mussten.

Wegen der vielen Erdbeben will die niederländische Regierung das Groninger Gasfeld nun schließen. So ist es beschlossen. Nur lagert unter den Dörfern immer noch sehr viel Gas. 500 Milliarden Kubikmeter, mehr als das Fünffache dessen, was zum Beispiel Deutschland im Jahr verbraucht. Und deshalb stellen sich jetzt einige sehr schwierige Fragen neu. Technische Fragen rund um neue Fördertechniken, politische Fragen rund um europäische Solidarität und eine fast schon philosophische: Was kann man Menschen in einem bestimmten Gebiet zumuten, damit es der Gesellschaft insgesamt gut geht? Oder auch: Wie viele Erdbeben sollen die Menschen hier noch aushalten, als Preis der energiepolitischen Naivität vor allem Deutschlands?

Moskau liefert – wie lange?

An diesem Donnerstag werden sich die Blicke in Deutschland zunächst auf einen anderen Ort richten, auf Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, auf den Endpunkt der Pipeline Nord Stream 1. Dort zeigt sich zuerst, ob Russland nach zehntägiger Wartung der Pipeline tatsächlich wieder Gas nach Deutschland liefert. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass die Lieferungen in reduzierter Menge weitergehen, wie zuletzt. Aber selbst dieses vergleichsweise günstige Szenario würde Deutschland kaum Sicherheit bieten. Weil sich Moskau unausgesprochen vorbehalten wird, den Gashahn jederzeit wieder zuzudrehen.

Und so könnten sich danach die Blicke anschließend wieder auf die Gegend rund um Groningen richten – in der, ein paar Kilometer hinter der deutschen Grenze, die noch immer neuntgrößten Erdgasvorkommen der Erde liegen.

Das Thema galt in den Niederlanden eigentlich als abgehakt. Das eigene Land wähnt man relativ sicher vor russischer Gaswillkür, dank mächtiger Flüssiggasterminals und eigener Felder in der Nordsee. Nur als „letztes Mittel“ wolle man in Groningen weiter fördern, erklärte die Regierung.

Aus dem Luxus in die Not

Das lag auch an Jan Wigboldus. Der 69-jährige Landwirt ist Vorsitzender des Groninger Gasbeirats, eines Zusammenschlusses mehrerer Initiativen. Jeans, blaues Hemd, Sakko trotz der Hitze, freundlich-ausgleichende Ausstrahlung, kein Polterer. Auf seinem Hof in Garmerwolde, seit 200 Jahren in Familienbesitz, sieht und spürt er selbst die Folgen der Beben: Balken stabilisieren die schiefen Scheunenwände, die Fassade ist regelrecht gebogen, die Stallwände durchschneiden kinderfaustdicke Risse. Auch Wigboldus wird sein Haus aufgeben müssen.

So kann er nun, im Bürgerhaus von Garmerwolde, die schwierige Geschichte des Groninger Gases und der Menschen auch aus eigener Erfahrung erzählen. Wie die Menschen hier anfangs froh waren, mit Gas heizen und kochen zu können: „Der reine Luxus“, sagt Wigboldus, „so empfanden es viele.“ Wie sie dann, in den Neunziger- und mehr noch in den Zweitausenderjahren, verlacht wurden, wenn sie bei Behörden anriefen und von bebender Erde berichteten. „Das war nur ein Flugzeug, bekam man da zu hören“, sagt Wigboldus, und den Menschen blieb nichts übrig, als entweder an ihrer eigenen Wahrnehmung oder den Behörden zu verzweifeln.

Das ging so bis zum Jahr 2012, bis zum Beben von Huizinge, einem weiteren Ort in der Gegend. Stärke 3,6 notierten die Seismografen, wobei sich die Beben hier so dicht unter der Oberfläche stärker auswirken als andernorts in größerer Tiefe. Das Beben ist der Beginn der nationalen Aufmerksamkeit für das Thema. Es ist zugleich der Beginn eines jahrelangen Kampfes um Anerkennung und Ausgleichsgeld, mit bisher ernüchternder Bilanz. Rund 412 Milliarden Euro, so rechnet Wigboldus vor, haben der Staat und die Fördergesellschaft Nam, ein Joint Venture von Shell und Exxon Mobil, bislang mit dem Gas verdient. „Aber nur 8 bis 9 Milliarden“, klagt Wigboldus, „sind bisher als Kompensation an die Bürger geflossen.“

Überhaupt, die Zahlen: 250.000 bis 300.000 Menschen leben auf der Gasblase und damit in der Bebenzone. 2000 Häuser sind zerstört oder vom Abriss bedroht, rechnet die Groninger Bodem-Beweging, eine andere Initiative, vor. 10 000 Menschen, so haben es Forscher und Forscherinnen der Universität Groningen gezählt, leiden infolge der Beben unter Gesundheitsproblemen. Weil die Unsicherheit, dass zu jeder Zeit, Tag oder Nacht, die Wände zu zittern beginnen können, sie zermürbt.

„Wir sind einfach wahnsinnig erschöpft“, sagt Anita Spijker in ihrem rissigen Haus in Overschild. Mitte der Achtzigerjahre hatten sie und ihr Mann das damals 50 Jahre alte Backsteinhaus gekauft. Als die Beben zunahmen, wollten sie fort. „Aber der Preis war wegen der Beben schon zu niedrig.“ So waren sie gleichsam gezwungen zu bleiben. Zehn Jahre währte der Kampf mit Staat und Gutachtern, bis der Schaden als bebenbedingt anerkannt war. Doch jetzt, klagt sie, bekämen sie 100 000 Euro weniger, als sie für einen Neubau bräuchten. „Es geht alles wieder von vorne los“, sagt sie. „Wir haben keine Kraft mehr.“

Auch angesichts solcher Geschichten galt der Ausstieg aus dem Groninger Gas als etwas, woran man nicht rüttelt. Doch angesichts russischer Willkür und deutscher Not tun es einige jetzt doch. „Wir sollten so schnell wie möglich beginnen, mehr Gas nach Deutschland zu exportieren, um die Situation zu entspannen und die Speicher zu füllen“, sagt Hans Grünfeld, Direktor des niederländischen Verbandes der gewerblichen Energieverbraucher. In Groningen weiter zu fördern wäre für ihn europäische Solidarität – und auch wirtschaftlich „in unserem eigenen Interesse“.

Für „vernünftig und technisch ohne Weiteres möglich“ hält auch David Smeulders, Professor für Energietechnik an der Technischen Universität Eindhoven und regelmäßiger Talkshowgast, die weitere Gasförderung in Groningen. Neuere technische Verfahren wie das Einspritzen von Stickstoff in den Boden könnten die Erdbebengefahr lindern und die Belastungen für die Menschen reduzieren. Smeulders hält auch die eigene Regierung für zu zögerlich im Kampf um mehr Gas und Unabhängigkeit von Russland: „Was ich vermisse, ist eine Erklärung im Stile Mario Dra­ghis als Präsiden der EZB während der Euro-Krise: Wir werden tun, whatever it takes, was auch immer nötig ist, um den Gaspreis zu stabilisieren und die Auswirkungen eines russischen Gasboykotts zu minimieren.“

Das Leid der Lieferanten

Eine Fördermenge von fünf bis zehn Milliarden Kubikmetern pro Jahr hält Smeulders für möglich, ohne die Menschen weiter zu belasten. Fünf bis zehn Milliarden, das wäre noch nicht die alleinige Lösung deutscher Gasprobleme, aber deutlich mehr als die 0,85 Milliarden, die 2021 aus Groninger Produktion nach Deutschland kamen. In den vergangenen Tagen soll es zwischen Deutschland und den Niederlanden Gespräche über zusätzliche Lieferungen gegeben haben.

Und was sagen die Menschen in Groningen dazu, dass sie nun vielleicht doch wieder herhalten müssen als leidende Lieferanten auf unsicherem Grund?

Zumindest gibt es Zeichen für ein Umdenken. Gleich nach Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine haben sich in der Umfrage einer Lokalzeitung 63 Prozent für eine reduzierte weitere Förderung ausgesprochen, bei gleichzeitig erdbebensicherer Verstärkung der Häuser. „Ich bin stolz auf die Menschen hier für diese Haltung“, sagt Jan Wigboldus. Stolz, weil es Sinn für Solidarität zeige. Ob er selbst für eine weitere Förderung sei, angesichts des Krieges? Der Frage weicht Wigboldus aus. „Das wird in Brüssel entschieden, nicht hier.“

Anita Spijker, die Frau aus dem rissigen Haus in Overschild, kann sich ohnehin kaum vorstellen, dass die Förderung hier ganz gestoppt wird. Aber vorerst haben sie und ihre Familie andere Sorgen. Wegen der niedrigen Kompensation wollen sie das Geld, das sie für eine Ausweichwohnung erhalten, in den Neubau stecken.

Wo sie stattdessen leben? „In einem Wohnwagen.“ Wann der Neubau fertig sein soll? „In einem Jahr.“ Es klingt, als sei das Leiden ihrer Familie am Groninger Gas so oder so noch lange nicht vorbei.

Von Thorsten Fuchs/RND