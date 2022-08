Der gerupfte Kranich

Frankfurt am Main. An die alten Zeiten erinnert sich Christian Hirsch noch gut. „Früher ging man in die Stammkneipe und man war wer, man war Lufthanseat“, sagt er. Heute wüssten die Leute oft nicht einmal, mit wem sie zuletzt geflogen sind. Vielleicht stand sogar „Lufthansa“ auf dem Ticket, aber es war irgendeine Tochter- oder Partnergesellschaft – den Namen haben sie sich nicht gemerkt. „Ich glaube, dass es kein einheitliches Bild von der Lufthansa mehr gibt“, sagt Hirsch.

Und wenn es ein Bild gibt, ist es meist düster: Lufthansa, das ist jetzt die Airline, die gerettet werden musste und trotzdem nicht richtig funktioniert; wo Tausende Flüge ausfallen und doch Streiks drohen. Als sich die Konzernführung und die Gewerkschaft Verdi am späten Donnerstagabend auf Tariferhöhungen für das Bodenpersonal einigen, rollt die Welle der Erleichterung bis an die Börse: Der Kurs steigt. Ein Arbeitskampf der Piloten ließe ihn wieder stürzen.

Hirsch: Lufthansa-Beschäftigte sind enttäuscht

Der stolze Kranich ist arg gerupft. Christian Hirsch kennt ihn noch in voller Pracht. 1986 fing er bei der Lufthansa an. An der Rampe, direkt am Flieger. Beladungspläne umsetzen, überwachen, ob alles gesichert ist, Flieger und Gate miteinander abstimmen: Hirsch packte an, wurde später Referent, dann Betriebsrat, zeitweise saß er im Aufsichtsrat. Er kennt das Unternehmen von oben und von unten. Lufthansa, das bedeutet für ihn noch immer Kerosingeruch in der Nase. Aber etwas ist anders.

„Die, die Lufthansa in ihren Herzen tragen, sind enttäuscht darüber, wie mit ihnen umgegangen wurde“, sagt Hirsch. „Ihnen wurde viel zu viel wie selbstverständlich aufgebürdet.“ Viele seien nah an völliger Erschöpfung, viele krank. Die jüngsten Tarifrunden geben dem Verdi-Mann etwas Hoffnung. Man redete professionell miteinander, das Ergebnis beim Bodenpersonal ist vor allem ein Signal an die unteren Gehaltsklassen.

Lichtblicke in der Dauerkrise

Carsten Spohr hofft, dass es ausstrahlt. Der Konzernchef weiß um die miese Stimmung. „Die Belastung war einfach riesig“, gibt er zu und lobt den Zusammenhalt im wirtschaftlichen Überlebenskampf. „Mir liegt viel daran, dass wir hier wieder einen kulturellen Wandel schaffen, der diesen Zusammenhalt aus der Überlebensphase in die Postpandemiephase herüberbringt.“ Doch dazu wird mehr gehören. „Im Moment hat kaum jemand das Gefühl, dass man schnell etwas ins Positive wenden kann“, sagt Hirsch.

Genau dieses Gefühl muss Spohr aber erzeugen. Es würde die Konflikte in der Belegschaft entschärfen, den Kapitalmarkt beruhigen, die Kundinnen und Kunden besänftigen. Spohr berichtet vom ersten Quartalsgewinn seit dem Stillstand in der Pandemie, von einem „starken Ausblick“ und der „exzellenten Positionierung“ der Lufthansa für die Zukunft. Es ist die regelmäßige Telefonkonferenz mit Aktienanalysten am vergangenen Donnerstag, und sie kaufen die Story. Endlich Lichtblicke in einer gefühlten Dauerkrise.

Reputation der Lufthansa steht auf dem Spiel

Gerade zwei Jahre sind vergangen, seit das Unternehmen wegen der Reiseverbote in der Pandemie vor der Pleite stand und nur mit milliardenschweren Finanzspritzen vom Staat gerettet werden konnte. Es gab heftige Kritik an der Hilfe, aber die Rettungsmission gelang. Doch ausgerechnet jetzt, wo es wirtschaftlich wieder aufwärts zu gehen scheint, steht etwas auf dem Spiel, das die Bundesregierung nicht mit ein paar Staatsmilliarden retten kann. Es geht um die Reputation der Fluggesellschaft, um das Vertrauen der Kundinnen und Kunden.

Mitten in der Urlaubssaison hat die Airline Tausende Flüge gestrichen, weil ihr das Personal fehlte. An den Flughäfen kam es zu chaotischen Zuständen. Das lag nicht allein an der Lufthansa, aber als größter Spieler bekommt sie die meiste Aufmerksamkeit. Und dann kam etwas sehr Lufthansa-typisches hinzu: Tarifstreit. Das Bodenpersonal legte die Arbeit nieder und die Drehkreuze in Frankfurt und München lahm. Als wäre das nicht genug, haben auch die Piloten in einer Urabstimmung den Weg für einen Streik frei gemacht. Chaos, Krise, Misstrauen – dafür steht die Lufthansa im Sommer 2022.

Kranich gehört zum Inventar der Bundesrepublik

Wie wenige andere Unternehmen gehört sie zum Inventar der Bundesrepublik. Weimarer Republik, Nazi-Herrschaft, Wirtschaftswunder, RAF‑Terror, Wiedervereinigung, WM‑Titel – kaum ein Kapitel in der jüngeren deutschen Geschichte, mit dem die Fluggesellschaft nicht verbunden ist. Sie symbolisierte auch vermeintliche und tatsächliche Stärken der deutschen Wirtschaft: Ingenieursgeist, Zuverlässigkeit, Qualität.

Wie aus grauer Vorzeit wirken heute alte Werbevideos, in denen „Glaubwürdigkeit“, „Führungsanspruch“ und „Qualitätsversprechen“ des Unternehmens angepriesen werden. „There is no better way to fly“, hieß es damals. Heute sind die meisten Passagiere schon froh, wenn die Jets überhaupt abheben.

Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort verrät viel über die Luftfahrtbranche, über Industriepolitik und Protektionismus, aber auch über veränderte Kräfteverhältnisse in einer globalisierten Wirtschaft.

Wirtschaftsmächte setzen auf nationale Carrier

„Die Luftfahrtbranche hat keine industrielle Logik“, sagt ein Insider, der lange die Strategieabteilung einer großen Fluggesellschaft leitete. Er beobachtet eine geradezu manisch-depressive Grundverfassung: heftige Übertreibungen in verschiedene Richtungen. Die direkten und indirekten Subventionen und Eingriffe der Staaten seien der wichtigste Grund dafür, glaubt der Mann.

Früher hatte jedes Land seine eigene Staatsairline. Zwar wurden Air France, British Airways und Lufthansa privatisiert und die Märkte liberalisiert, aber an der Grundidee hat sich wenig verändert: Kaum eine Wirtschaftsmacht will auf einen nationalen Carrier verzichten. Eine ganze Reihe von Regierungen hat ihre Fluggesellschaften schon vor Corona gepäppelt – allen voran die ölreichen Emirate am Persischen Golf, aber auch China und Singapur.

Lufthansa hat Interesse an Ita Airways

Ein europäisches Beispiel ist die Ita Airways, einst Alitalia, die nach ihrer Insolvenz jahrelang mit Staatshilfe weiterflog. Jetzt soll sie verkauft werden, und die Lufthansa hat gemeinsam mit der italienischen Reederei MSC gute Chancen auf den Zuschlag. In den nächsten Tagen soll die Entscheidung fallen – bevor eine neue Regierung in Rom den Plan wieder kippen könnte. Brancheninsider sehen das mit gemischten Gefühlen: Die Lufthansa stünde vor einer großen Integrationsaufgabe, während sie selbst genug Probleme hat.

Für Spohr dagegen wäre es der Schritt zu mehr Größe und zur Konsolidierung der Branche. Denn die Subventionierung hat zu hartnäckigen Überkapazitäten geführt – und damit zu heftigen Preiskämpfen. Hinzu kamen neue Wettbewerber wie Easyjet und Ryanair. Die ehrwürdigen nationalen Airlines gerieten in die Klemme: Die Touristinnen und Touristen wanderten zu den Billigfliegern ab, die Geschäftsreisenden zu den Luxuslinern von Emirates und Co.

Germanwings, Eurowings, Cityline 2: Immer mehr Tochterairlines

Die Lufthansa ist mit ihren Problemen also nicht allein. Aber die Frankfurter Flieger fanden keinen Kurs. „Manchmal weiß man gar nicht, wo wir hinwollen“, sagt Christian Hirsch. „Wollen wir ein Businessflieger sein mit dem gleichzeitigen Anspruch auf Günstigkeit?“ Die beiden Welten sind schwer zu vereinen.

Es fehlte nicht an Versuchen. Immer mehr Tochterairlines entstanden. Germanwings, Eurowings, mitten in der Pandemie setzte Lufthansa mit Eurowings Discover sogar noch einen drauf. Nun steht die Gründung einer neuen Airline im Raum, die als Cityline 2 gehandelt wird. Der gemeinsamen Identität der Lufthanseaten diente das nicht, zumal die Zersplitterung vor allem hilft, Tarifverträge zu umschiffen. Ein Analyst sieht darin einen wichtigen Grund für die aktuellen Tarifkonflikte, auch mit den Piloten, wie er dem RND sagt. Gleichzeitig sei klar, dass der Konzern wettbewerbsfähig bleiben müsse. Ein schwieriger Spagat.

Personalabbau in der Corona-Pandemie

Hinzu kam der Stellenabbau in der Pandemie, obwohl die Arbeitnehmerseite vor den Folgen warnte. Immer wieder habe die Belegschaft darauf hingewiesen, dass sie die Formeln des Jobabbaus nicht verstehe, sagt Betriebsrat Hirsch. „Wir hätten viel mehr miteinander reden müssen. Darin hätte auch die Chance gelegen, dass die Belegschaft mitgenommen wird.“ Aber das Vertrauen in die Führung sei verloren gegangen.

Im eigenen Selbstverständnis ist Lufthansa nach wie vor ein Pre­mium­an­bieter. Als das Unternehmen 2017 von der Unternehmensberatung Skytrax als einziger europäischer Anbieter in den Club der Fünf-Sterne-Airlines aufgenommen wurde, knallten in Frankfurt die Champagnerkorken. Doch der Ruhm war kurz, in diesem Sommer verlor die Lufthansa den fünften Stern. Für Europa mag die Qualität noch reichen, in der Weltspitze fliegen andere.

Lufthansa-Chef Spohr entschuldigte sich

Dass etwas passieren muss, um den Mythos zu bewahren, hat auch die Konzernführung erkannt. Spohr hat sich in einem ungewöhnlichen Schritt für die vielen Pannen entschuldigt und eingeräumt, es mit dem Sparen übertrieben zu haben.

Zyniker meinen allerdings, die Pandemie sei ihm gerade recht gekommen. Monatelang wurde der Luftverkehr 2020 stillgelegt, weltweit retteten Regierungen Airlines mit Milliarden vor der Pleite. Auch die Bundesregierung stellte ein Rettungspaket von insgesamt 9 Milliarden Euro zusammen. Den Großteil davon hat die Lufthansa inzwischen inklusive Zinsen zurückgezahlt, und auch einen großen Teil seiner Lufthansa-Aktien hat der Staat wieder verkauft – mit Gewinn.

Corona-Restriktionen fielen, Nachfrage nach Flugreisen stieg

Spohr kommt damit einem wichtigen Ziel näher. Er will die Retter schnell loswerden – das vergrößert die Beinfreiheit. In der Frankfurter Konzernzentrale verstand man schnell, dass in der Krise auch die Chance steckte, das Unternehmen gesundzuschrumpfen und damit fit zu machen für die Zukunft. Also baute die Lufthansa trotz der Steuermilliarden massiv Personal ab. Von 130.000 Beschäftigten blieben 100.000. Wie die Branchenkollegen rechneten die Lufthansa-Manager damit, dass es viele Jahre dauern werde, bis die Luftfahrt wieder auf ihr früheres Niveau gelange – ein Trugschluss.

Denn die Nachfrage kam zurück, und zwar schnell. Als Wendepunkt gilt Ostern, als europaweit Corona-Res­trik­ti­onen zurückgenommen wurden. Nach zwei Jahren Verzicht wollten die Menschen endlich wieder in die Sonne fliegen. Spohr spricht von „unvorhersehbarer Nachfrage“, doch Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), sieht das anders. „Seit November 2021 wusste man in der Branche, dass ein Bombensommer bevorsteht, weil die Buchungen das hergaben“, sagt sie dem RND.

Kranich-Airline strich Tausende Flüge

Viele Gäste treffen auf weniger Personal, das zusätzlich dezimiert wird durch Corona und andere Krankmeldungen – das Flugchaos nahm seinen Lauf. Nur durch die Streichung Tausender Flüge konnte man den Betrieb einigermaßen im Griff behalten.

Was Reisende auf die Barrikaden treibt, ist geschäftlich gar nicht so schlecht. „Die Zeiten der Überkapazitäten sind erst einmal vorbei“, sagt Spohr, das werde „die Preise in der gesamten Industrie stabilisieren“ – auf höherem Niveau als vor Corona. Selbst die Flugausfälle nebst Umbuchungen haben positive Nebenwirkungen: Gestrichen werden bevorzugt Flüge mit geringer Auslastung. Die Passagiere werden auf andere Maschinen verteilt, was deren „Sitzladefaktor“ erhöht – in der Luftfahrt der wichtigste Faktor, um Erträge zu steigern.

Lufthansa schreibt wieder schwarze Zahlen

So steigen trotz des Chaos die Gewinne. Lufthansa profitiere von den hohen Frachtraten, sagt ein Analyst. Weil in den Lieferketten weltweit Chaos herrscht, lassen Industriebetriebe fehlende Zulieferteile notfalls einfliegen – zu fast jedem Preis. Die Lufthansa hat im zweiten Quartal 259 Millionen Euro Nettogewinn ausgewiesen – mehr als erwartet, aber nicht genug für eine sichere Zukunft.

Laut einem Branchenexperten kommt es jetzt auf ein paar Faktoren an. Auf der einen Seite erhole sich der Markt, was sich 2023 fortsetze. Käme der asiatische Markt wieder stärker hinzu, könne Lufthansa davon profitieren. „Andererseits sind da auch viele Fragezeichen“, räumt er ein. Pandemie, Inflation, Krieg und die Unsicherheit, was das alles mit der Nachfrage macht: Die Gemengelage sei nicht einfach.

Was bleibt vom Mythos Lufthansa?

Und vor allem: Es bleibt die Wut der Passagiere, der ein langfristiger Vertrauensverlust folgen könnte. Das ist die große Sorge von Betriebsrat Christian Hirsch. Bei aller Kritik, die jetzt auf die Lufthansa niederprasselt, hofft er, dass sein Unternehmen die Wende schafft. „Damit wir sagen können, wir sind nicht irgendeine Airline, sondern wir sind etwas Besonderes. Wenn wir das selbst nämlich nicht mehr spüren, wenn das verloren geht, was in Teilen passiert ist, dann merken das die Gäste auch“, sagt Hirsch. „Und dann entscheidet wirklich nur noch der Preis.“

Von Johanna Apel, Frank-Thomas Wenzel/RND