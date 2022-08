Wie Hartz-IV-Empfänger mit gestiegenen Preisen überleben können

Das 9-Euro-Ticket ist für Manuela Bornemann ein echter Glücksfall. Nicht wie bei anderen, die damit fast kostenlos Deutschland erkunden. Es hilft der jungen Frau beim Sparen, weil ihre Monatskarte nun ein Vierteljahr lang deutlich weniger kostet. „Ich kann jeden Monat 55 Euro zurücklegen. Und die gebe ich auch nicht für Klüngelkram aus“, sagt Bornemann gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ).

Das klingt entschieden, und das muss sie auch sein. Denn Manuela Bornemann gehört zu den vielen Menschen mit geringem Einkommen, die steigende Lebensmittelpreise und die explodierenden Energiekosten besonders treffen. Die 38-Jährige arbeitet im Minijob bei einer Buchhandelskette für 442 Euro Monatslohn, eine längere Arbeitszeit lässt ihre Gesundheit nicht zu. Vom Jobcenter bekommt die Hartz-IV-Aufstockerin 210 Euro, außerdem Miete und Heizkosten. Allein Stromkosten und Fahrkarte verschlingen jedoch die Zahlung vom Jobcenter fast komplett wieder.

Ohne die Tafel geht es nicht

Bisher hat die Verkäuferin sich ihr Leben so eingerichtet, dass sie mit dem Geld zurechtkommt. 450 Euro hat sie zum Leben. Sie mag sich aber noch nicht vorstellen, dass die Stromrechnung bald noch deutlich höher ausfällt. Immerhin gab es Ende Juli einen einmaligen Zuschuss von 200 Euro.

„Ich achte beim Einkaufen darauf, was im Angebot ist, jetzt noch mehr als vorher.“ Ihre Ernährungsvorlieben waren bisher nicht sonderlich kostspielig. Oft isst sie Müsli, Haferflocken mit Apfel oder Reis und viel Gemüse.

Aus gesundheitlichen Gründen könne sie aktuell nicht viel mehr als zehn Stunden in der Woche arbeiten, sagt Bornemann. Dafür nimmt sie es auf sich, fast täglich gut zwei Stunden mit Hin- und Rückfahrt in Bus und Bahn zu verbringen. Weil sie an der Arbeit hänge, sagt sie. Als der Betrieb in Not war, habe sie befristet ihre Stundenzahl verdoppelt. Doch auf Dauer hält die chronisch Kranke das nicht durch.

Seit Jahren besucht Bornemann die Tafel in Hannover. Seit Corona gibt es dort alle zwei Wochen nur noch vorgepackte Kisten mit Lebensmitteln, die Händler aussortieren. Auswählen ist nicht mehr möglich. „Es ist auf jeden Fall toll. Wenn ich Glück habe, sind Spaghetti, Reis, Tomatensuppe, Lachsaufschnitt oder eine halbe Melone dabei.“

Trick: Geld für jede Woche einteilen

Manchmal drapiert die Minijobberin ihre Ausbeute zu Hause und schickt das Foto ihrer Schwester in Hamburg. „Sie freut sich mit mir, wenn ich etwas Schönes, frisches Obst und Gemüse bekommen habe.“ An einer anderen Stelle holte Bornemann sich vor Corona manchmal Katzenfutter ab. Regelmäßig bringt nun eine Freundin Dosen vorbei.

Doch die wohlüberlegte Versorgungsstrategie gerät jetzt an ihre Grenzen. Kürzlich kostete im Supermarkt die Packung Scheibletten einer Handelseigenmarke fast doppelt so viel wie üblich. Bornemann ließ sie liegen. Auch Milch trinkt sie jetzt weniger. Obst und Gemüse sind teurer geworden, selbst Nudeln und Reis. „Wenn ich sehe, wie die Preise steigen, mache ich mir Gedanken“, sagt die stets freundliche Frau, die es bisher immer geschafft hat, etwas Geld für Notfälle zurückzulegen.

Ihre gute Freundin Monika, die von Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung lebt, hat noch weniger Geld zur Verfügung. Abzüglich Miete, Heizung und Strom bleiben ihr rund 300 Euro zum Leben – und für Versicherungen. „Damit komme ich so gerade hin“, berichtet die 51-Jährige. Damit das klappt, hat sie ein System. Monika teilt ihr Geld jeden Monat in fünf Umschläge auf, die sie in einem alten Portemonnaie verwahrt. Für den Wocheneinkauf plant sie jeweils 40 Euro ein.

Eine Urlaubsreise im Leben gemacht

In den fünften Umschlag kommt die Reserve. „Meist kann ich 20 Euro zurücklegen, manchmal 50, oder auch nichts“, erzählt die frühere Verkäuferin. Diesen Monat will sie davon ihrer Schwester ein Geschenk zum Geburtstag machen. Und manchmal besucht Monika ihren Bruder in Goslar.

Doch selbst das Sparen für solche bescheidenen Ziele fällt angesichts der Preissteigerungen enorm schwer. „Ich kaufe noch gezielter ein und nur noch, was ich dringend brauche“, berichtet Monika. An den extremen Preissteigerungen könne sie nichts ändern, nur ihren Standard herunterschrauben.

Zufällig trägt Monika an diesem Tag das gleiche Shirt wie Manuela. Ein Bekleidungsdiscounter hatte es für sehr wenig Geld im Angebot. Beiden Frauen fiel das sofort auf, die Suche nach Übergrößen ist besonders schwierig. Manuela Bornemann freut sich über das Shirt und fühlt doch einen Zwiespalt. „Das haben arme Leute in Bangladesch hergestellt.“

Dabei führt Bornemann bereits ein Leben ohne große Ansprüche. Einmal in ihrem Erwachsenenleben hat sie sich einen Urlaub gegönnt, eine Woche mit ihrer Schwester in Venedig. „Mir reicht es, wenn ich mal einen Tag mit Freunden verbringe. Mich macht es glücklich, wenn ich in Steinhude am Wasser sitze.“

Vor Corona fuhr sie manchmal für ein verlängertes Wochenende zu ihrer Schwester. Damit pausiert sie jetzt. „Ich gehe aber gerne alle zwei oder drei Monate mit meiner besten Freundin Sushi essen oder ins Kino. Das ist für mich Urlaub.“

Ihre kleine Wohnung hat Bornemann liebevoll eingerichtet. An den Wänden hängen viele Fotos von Familie und Freunden, auf dem Sofa schnurrt die Katze Lillyfee. Blickfang in der Küche ist ein alter gepflegter Küchenschrank. „Der war zu verschenken. Bei mir muss nicht alles zusammenpassen.“ Eine Freundin mit Auto half das Schmuckstück abzuholen.

Überhaupt: Es gibt da ein Netz von Freunden, weil auch Bornemann gerne für andere Menschen da ist. Als sehr junge Frau pflegte sie neun Jahre lang ihre Mutter. „Ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, sie mit Anfang 50 in ein Pflegeheim zu geben.“

Es berichtete zuerst die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Von Bärbel Hilbig/RND