Geht der Sommerrally die Luft aus?

Sie sind stark und schnell. Aber lange können Bären ihr Spitzentempo von bis zu 50 Kilometern pro Stunde nicht durchhalten. Wahrscheinlich wollen sie es mit ihrer halben Tonne Lebendgewicht auch gar nicht. Damit ist schon das Wichtigste zur sogenannten Bärenmarktrally gesagt: Sie hält nicht lange an.

Bären, das sind in der Börsensymbolik die Pessimisten. Haben sie die Oberhand, zeigt der Kurstrend für längere Zeit nach unten. Weil das aber ein ziemlich unerfreulicher Zustand ist, gibt es gelegentlich Ausbruchsversuche nach oben. Das bedeutet nicht, dass plötzlich die Bullen – also die Optimisten – in der Mehrheit wären. Es wird nur getestet, ob der Boden vielleicht schon erreicht ist und der Trend demnächst drehen könnte.

Damit das wirklich passiert, braucht es dann aber echte Nachrichten, die den Optimismus stützen. Bleiben die aus, schwenkt der Markt wieder in den Abwärtstrend ein, und statt Aufbruch war es eben doch nur eine Bärenmarktrally. Markiert das Sommerhoch an der Börse also die Trendwende?

14.000 Punkte waren greifbar

Die US-Börsen streben seit Mitte Juni nach oben, der Dax folgt seit Mitte Juli. Anfang der Woche waren beim Dax die 14.000 Punkte greifbar nah, danach drehte der Markt allerdings deutlich ins Minus. War der Anstieg doch nur eine kurze Unterbrechung des Abwärtstrends?

Optimisten in der Minderheit

Es sind durchaus Optimisten unterwegs, die an eine Fortsetzung der Rally glauben und nach dem Dämpfer der vergangenen Tage wieder auf Kaufgelegenheiten warten. Die Mehrheit scheinen allerdings die Pessimisten zu stellen. Und in der Tat braucht man für Nachrichten, die jetzt eine dauerhafte Erholung einläuten könnten, einige Fantasie.

Die Halbjahresbilanzen sind erst einmal durch, der Krieg in der Ukraine geht weiter, die Notenbanken lassen bei den Zinserhöhungen nicht nach, die Inflation sinkt trotzdem nur langsam, China steckt in hartnäckigen Problemen – der einzige Hoffnungsschimmer ist, dass sich die Lieferketten langsam wieder einschwingen. So spricht einiges dafür, dass dieser Rally noch einmal die Luft ausgeht.

