Bund will im Notfall Energietransporte im Schienenverkehr priorisieren

Um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern, hat die Bundesregierung den rechtlichen Rahmen geschaffen, Energieexporte vorübergehend priorisieren zu können. Das gaben Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch in Berlin bekannt. „Wir sind in einer angespannten Energielage“, sagte der Grünen-Politiker. Gerade mit Blick auf die niedrigen Pegelstände in Deutschland würde die Wichtigkeit dieser vorsorglichen Maßnahme nochmals unterstreichen.

Wissing betonte: „Wir haben eine Rechtsgrundlage geschaffen, um schnell handeln zu können, wenn der Bedarf besteht, Energietransporte zu priorisieren.“ Es gebe eine Knappheitssituation und „einen richtigen ‚Run‘ auf die Schiene“, so der FDP-Politiker. Sollten zusätzliche Energietransporte notwendig werden, müsse deshalb priorisiert werden. Die Konsequenz: „Im Zweifel kann das auch bedeuten, dass Personenzüge warten müssen.“ Die Verordnung werde nicht unmittelbar angewandt, es sei lediglich die Voraussetzung, um schnell Handeln zu können. Sie betreffe im Zweifelsfall auch nicht das gesamte Schienennetz, sondern nu bestimmte Strecken. „Wir brauchen jederzeit schnelle Handlungsfähigkeit.“

Wissing: Personenzug kann auch mal warten müssen

Wissing hatte bereits am vergangenen Mittwoch im ARD-Morgenmagazin gesagt: „Wenn es dazu kommen sollte, dass wir die Priorisierung der Kohletransporte aktivieren müssen, dann kann es dazu kommen, dass am Ende auch ein Personenzug warten muss, denn die Versorgung der Kraftwerke ist voranging“, so der Bundesverkehrsminister. „Faktisch ist es so, dass der Personalverkehr auf eine stabile Energieversorgung angewiesen ist. Ohne eine stabile Energieversorgung fährt auch kein Personenzug, der braucht auch Strom, und deswegen ist es auch im Interesse des Personenfernverkehrs bei der Bahn, dass die Kraftwerke mit Energie versorgt werden“, sagte der FDP-Politiker.

Mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein sagte Wissing in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Der Klimawandel ist voll bei uns angekommen.“ Bei den niedrigen Wasserständen falle die Binnenwasserstraße weitgehend aus, „das trifft uns hart“. Auch wenn Trockenheit und niedrige Wasserstände künftig anhalten werden, sieht er die Binnenschifffahrt jedoch nicht vor dem Aus: „Wir müssen darauf reagieren und die Binnenwasserstraßen weiter ausbauen.“ Aktuell müsse man auf andere Transportmittel zurückgreifen. „Wir sind jetzt sehr auf die Schiene angewiesen. Die muss jetzt zusätzlich große Kapazitäten leisten.“

