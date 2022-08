Rohstoff-Deal, Zellfabrik, neue Marke: So greift Volkswagen in Nordamerika an

Wolfsburg. Volkswagen und Nordamerika: Lange Zeit dümpelte das Geschäft jenseits des Atlantiks mehr oder weniger vor sich hin. So richtig Fuß fassen konnten die Wolfsburger nie, der Diesel-Skandal warf den Autobauer zusätzlich zurück. Der Turnaround ist nun Geschäft, VW ist in Nordamerika mittlerweile profitabel. Und vor dem Hintergrund wachsender Konkurrenz in China und den weltpolitischen Entwicklungen schickt sich Volkswagen nun an, das Geschäft in Nordamerika weiter anzukurbeln. Insbesondere die Elektromobilität sieht der Autobauer als Riesen-Chance, seine Marktanteile deutlich auszubauen und setzt dabei auf regionale Partnerschaften.

Der neueste Coup ist eine am Dienstag in Toronto unterzeichnete Grundsatzvereinbarung zu Batteriewertschöpfung und Rohstoffabsicherung zwischen Volkswagen und der kanadischen Regierung. Diese sieht eine Beteiligung Volkswagens an kanadischen Minen vor. Der Konzern will sich damit über langfristige Lieferabkommen Mengen und Preise der für die Batterieproduktion notwendigen seltenen und teuren Rohstoffe sichern.

Abkommen mit Kanada soll Rohstoffe für Batterien sichern

Die Batterie ist die wichtigste und teuerste Komponente in einem E-Auto. 80 Prozent der Kosten für Batteriezellen fallen dabei allein auf die Rohmaterialkosten. Kanada verfügt über riesige Vorkommen an wichtigen Rohstoffen wie Nickel, Kupfer oder Kobalt. Der kanadische Bergbausektor gilt zudem als weltweit führend in Hinblick auf Verantwortung und Transparenz. Insgesamt will die für das Batteriegeschäft verantwortliche VW-Tochter PowerCo gemeinsam mit Partnern einen zweistelligen Milliardenbetrag in den Aufbau der globalen Batterie-Wertschöpfungskette investieren. In Kanada könnte es laut Volkswagen ein einstelliger Milliardenbetrag werden.

Mit der Partnerschaft verfolgt VW das Ziel, regionale und nachhaltige Liefer- und Wertschöpfungsketten für das Batteriegeschäft aufzubauen. „Die Versorgung mit Batterierohstoffen und die Produktion von Vorläufer- und Kathodenmaterialien mit geringem CO₂-Fußabdruck werden einen schnellen und nachhaltigen Ausbau von Batteriekapazitäten ermöglichen – ein wichtiger Hebel für unsere Wachstumsstrategie in Nordamerika“, erklärte der scheidende VW-Chef Herbert Diess bei der Vertragsunterzeichnung.

Mit Scout ins Pick-Up-Segment

Und die besagte Wachstumsstrategie ist äußerst ambitioniert. Die Marken des Volkswagen Konzerns planen, bis Ende des Jahrzehnts mit mehr als 25 batterieelektrischen Modellen das umfassendste elektrische Produktportfolio in Nordamerika anzubieten. Dabei setzt Volkswagen nicht nur auf die Modelle der ID-Familie, sondern ruft eine ganz neue Marke ins Leben: Scout. Unter dem traditionsreichen Label will VW in das äußerst lukrative Pick-Up-Geschäft einsteigen, in dem man bisher keine Rolle spielte. Auch hier wittern die Wolfsburger eine Chance durch die Antriebswende und werden mit Scout zunächst ein vollelektrisches großes SUV sowie einen vollelektrischen Pick-Up auf den Markt bringen.

Gleichzeitig werden umfassende regionale Kapazitäten für die Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen, die Fahrzeugmontage, die Komponentenproduktion und die Lieferbeziehungen auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent ausgebaut. Jüngst etwa hatte man eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Redwood verkündet, bei dem das Recycling von alten Batterien im Vordergrund steht.

Eine eigene Zellfabrik auch in den USA?

„Wir wollen Elektromobilität immer mehr Kunden und Gemeinden in Nordamerika zugänglich machen. Die heute unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Volkswagen Konzern und der kanadischen Regierung ermöglicht es uns, künftig noch enger mit lokalen Zulieferern zusammenzuarbeiten und unsere Fähigkeiten zu stärken“, sagte Pablo Di Si, designierter Präsident und CEO der Volkswagen Group of America.

Die Versorgung mit ausreichend Batteriezellen ist dafür zentral. Neben den sechs geplanten Giga-Zellfabriken in Europa – eine davon entsteht derzeit in Salzgitter – will Volkswagen deswegen auch eine Produktionsstätte in den USA errichten. Mögliche Standorte werden derzeit geprüft. „Wir investieren kontinuierlich in die Elektrifizierung und planen, bis 2030 mehr als 25 batterieelektrische Modelle auf den Markt zu bringen. Eine breit aufgestellte, lokalisierte Batterie-Lieferkette wird ein Schlüsselelement, um die ambitionierten Wachstumspläne von Volkswagen in Nordamerika vorantreiben“, sagte Di Si.

Von Steffen Schmidt/RND