Putin und das Gas: Er drückt wieder den Angstknopf

Berlin. Die Bilder hatten etwas unfreiwillig Komisches. Ausgestattet mit Bauhelmen, Warnwesten und Rauchbomben hatte sich ein knappes Dutzend rechter Aktivisten am Montag Zutritt zum Gelände der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im vorpommerschen Lubmin verschafft und machte dort Krawall. Auf Internet­videos ist zu sehen und hören, wie die Eindringlinge das „Aufdrehen“ der Pipeline einfordern und tönen, die Sache nun selbst in die Hand zu nehmen.

Nun braucht es zum Glück etwas mehr als ein paar Halbstarke mit Schraubenschlüsseln, um eine 55‑Milliarden-Kubikmeter-Pipeline in Betrieb zu nehmen, und die Polizei machte dem Spuk ein Ende. Doch die bizarre Inszenierung gab einen Vorgeschmack auf das, was Deutschland drohen könnte, falls im Winter das Gas ausgehen sollte.

Europa wird nervös

Mit „Volksaufständen“ müsse man dann rechnen, hatte Außen­ministerin Annalena Baerbock schon im Juli gewarnt. Die Formulierung mag nach ihrer eigenen Einschätzung überspitzt gewesen sein, die Sorge aber ist real. Wenn Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 am heutigen Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Sommer ausgesetzt werden, geht wieder die Angst vor Engpässen beim Gas um.

Drei Tage lang soll die wichtige Verbindung zwischen Russland und Deutschland stillstehen, so hat es der russische Staatskonzern Gazprom angekündigt und mit „dringend notwendigen Wartungs­arbeiten“ begründet. Nach Abschluss der Prüfung werde man wieder 33 Millionen Kubikmeter pro Tag liefern, also 20 Prozent der Pipelinekapazität – falls es keine weiteren technischen Probleme gebe.

Und falls doch? Was, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin den Hahn endgültig zudreht? Die Frage bewegt derzeit viele.

Absurde Preise an den Energiebörsen

Die Ankündigung aus Moskau reichte in der vergangenen Woche jedenfalls aus, um Turbulenzen am europäischen Gasmarkt auszulösen. An der Energiebörse in den Niederlanden brachen die als Referenzwert geltenden Terminkontrakte TTF sämtliche Rekorde. In der Spitze wurden 339 Euro für eine Mega­watt­stunde Gas bezahlt, das 26‑Fache des Wertes von vor zwei Jahren.

Es sind Preise jenseits von Gut und Böse, und sie sind geeignet, die Architektur der europäischen Energie­versorgung ins Wanken zu bringen. Denn erstens kann sich diese Preise niemand auf Dauer leisten, und zweitens steigen mit dem Gaspreis auch die Kosten für Strom in ungeahnte Höhen. Strom ist an der Börse immer so teuer, wie es das teuerste Kraftwerk vorgibt, dessen Leistung noch abgerufen wird. Gaskraftwerke sind am teuersten, sie bestimmen den Preis.

Und derzeit werden vor allem in Deutschland viele Gaskraftwerke benötigt. Nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wird in der laufenden Woche ein Fünftel der gesamten Stromnachfrage von Gaskraftwerken gedeckt. Das liegt an fehlendem Wind und an Problemen bei der Reaktivierung von Kohlemeilern, es liegt aber vor allem an der großen Stromnachfrage aus Frankreich. Mehr als die Hälfte der 56 Atomreaktoren dort sind derzeit abgestellt. Viele müssen außerplanmäßig gewartet werden, weil in einem AKW Korrosions­schäden entdeckt wurden.

Nach den Daten der Denkfabrik Agora Energiewende wird seit gut zehn Tagen über­durch­schnittlich viel Strom nach Frankreich exportiert, wodurch verstärkt Gaskraftwerke ans Netz gegangen sind und die Börsenpreise für elektrische Energie zu immer neuen Rekorden getrieben haben.

Neue Regeln für Strompreise

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und EU‑Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen wollen nun Schluss machen mit der Kopplung von Strom- und Gaspreis. Doch was genau den Politikern vorschwebt, ist unklar. Die deutschen Pläne könnten auf eine Abgabe für Betreiber von Windanlagen, Solarparks und Kohle­kraft­werken hinauslaufen, was im Grunde nichts anderes wäre als eine zusätzliche Gewinn­besteuerung. Selbst Bundes­finanz­minister Christian Lindner (FDP) soll Zustimmung signalisiert haben, auch wenn er von einer Über­gewinn­steuer offiziell nichts wissen will. Womöglich wird man sich am Ende einen neutralen Namen überlegen müssen.

Spanien denkt in eine andere Richtung: Laut der Zeitung „El País“ will die spanische Energieministerin Teresa Ribera bei einem Treffen mit ihren EU‑Kollegen am 9. September vorschlagen, ein System von Preisobergrenzen beim Strom in der gesamten Union einzuführen. Ferner sollen Gaskraftwerke vom Börsenhandel mit der elektrischen Energie ausgeschlossen werden.

An den Energiebörsen kommen solche Gedankenspiele gut an. In dieser Woche gaben die Preise etwas nach. Einige Händler reden bereits von einem Stimmungs­umschwung.

Die Gasspeicher füllen sich schneller als vorgegeben

Für die Versorgungssicherheit im kommenden Winter jedoch wird das kaum helfen, denn die hängt an vier Fragen: Wie viel Gas ist in den Speichern? Wie viel wird verbraucht? Wie viel kommt nach? Und wie viel geht an europäische Partner?

Sicher beantworten lässt sich derzeit nur Frage eins: Die Speicher werden zu Beginn des Winters ziemlich voll sein. Laut Lagebericht der Bundes­netz­agentur befindet sich der Gesamt­speicher­stand in Deutschland derzeit bei 83,26 Prozent. Das 85‑Prozent-Ziel, das die Bundesregierung für Oktober angepeilt hatte, dürfte bereits Anfang September erreicht werden. „Die Speicher füllen sich schneller als vorgegeben“, sagt Habeck. Komplett gefüllte Speicher reichen nach Aussage der Bundes­regierung für zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate.

Auch in Europa geht es voran. Nach den Daten der Organisation Gas Infrastructure Europe waren die Reservoirs EU‑weit am Sonntag zu 79,94 Prozent gefüllt – Ziel der EU sind 80 Prozent zum 1. November.

Grundlage für den deutschen Speichererfolg sind Einsparungen beim Verbrauch sowie verstärkte Liefer­anstrengungen europäischer Staaten. Vor allem Norwegen und die Niederlande liefern zuverlässig nach Deutschland, hinzu kommt Flüssiggas (LNG), das per Tankschiff in belgischen und holländischen Häfen angelandet wird. Längst haben die Niederlande, Norwegen und Belgien Russland als wichtigsten Gas­lieferanten Deutschlands abgelöst. Zusammen liefern sie beinahe die zehnfache Menge.

Gleichzeitig ist der Gasverbrauch in Deutschland im ersten Halbjahr um knapp 15 Prozent zurück­gegangen. Im Frühjahr war das Wetter mild, Heizungen konnten früh abgeschaltet werden. Die Industrie trug ebenfalls einen Teil bei – wenn auch nicht ganz freiwillig. „Vor allem das hohe Preis­niveau senkte die Nachfrage“, heißt es beim Energie­dach­verband BDEW. Energie­intensive Fertigungs­prozesse werden zunehmend unrentabel. Das senkt zwar den Gasverbrauch, erhöht aber die Gefahr einer Wirtschaftskrise.

Anderes Land, gleiches Spiel

Deutlich schwieriger als die Frage nach den Füllständen ist die zu beantworten, wie es nun mit dem Verbrauch weitergeht. Experten gehen davon aus, dass die Gasnachfrage in den nächsten Wochen sinken wird, wegen weniger Klimatisierungs­bedarf in Süd- und Südosteuropa. Ab Oktober stellen dafür viele Nordeuropäer die Heizung an. Vieles wird davon abhängen, wie kalt der Winter wird – je länger und strenger, desto mehr Gas wird verbraucht.

Noch größere Unsicherheiten als beim Wetter gibt es in der Frage der Liefermengen. Russland ist als Lieferant unkalkulierbar. Norwegen, die Niederlande und Belgien werden weiter liefern, und Bundes­wirtschafts­minister Habeck hat noch zwei Asse im Ärmel: Noch in diesem Winter sollen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel schwimmende Flüssig­gas­terminals vor Anker gehen. Zwei weitere folgen im Frühjahr.

Es tut sich also was beim Gas, auch wenn die Gefahr noch lange nicht gebannt ist. Selbst wenn das Gas in diesem Winter reicht, könnte es im nächsten immer noch knapp werden, wenn Russland nichts mehr liefert. Putin jedenfalls, das scheint klar, wird weiterhin versuchen, so viel Unsicherheit wie irgend möglich zu verbreiten.

Am Dienstag teilte der französische Energiekonzern Engie mit, dass Gazprom eine erneute Drosselung der Liefermengen angekündigt habe. Grund seien Meinungs­verschiedenheiten über die „Auslegung einiger Verträge“. Bereits zuvor hatte Gazprom seine Lieferungen nach Frankreich deutlich reduziert.

Das gleiche Spiel wie mit Deutschland spielt Moskau derzeit mit nahezu allen Ländern, die es als feindlich einschätzt. Selbst eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 würde daran kaum etwas ändern – selbst wenn einige Wirrköpfe und nützliche Idioten des Kreml noch so laut danach rufen.

Von Andreas Niesmann, Frank-Thomas Wenzel/RND