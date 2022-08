Trotz Kohle-Comeback: Deutschland verstromt viel mehr Gas als im Vorjahr

Die Verbraucher in Deutschland haben in diesem Jahr bislang insgesamt in jedem Monat spürbar weniger Gas nachgefragt als im Jahr 2021. Im Januar und Februar waren die Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr deutlich milder, weshalb weniger Gas für das Heizen benötigt wurde. Die folgenden Monate ab März standen bereits unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die drohende Gasknappheit und die gestiegenen Energiekosten haben die Verbraucher offensichtlich zum Sparen animiert.

Stromsektor verbraucht sogar mehr Gas

Im Bereich der Stromproduktion ist allerdings erstaunlich wenig passiert, wie eine Auswertung des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) belegt. Diese zeigt anhand von Daten der Bundesnetzagentur, wie sich die Stromerzeugung aus den verschiedenen Energieträgern seit Kriegsbeginn im Vergleich mit früheren Jahren entwickelt hat. Demnach hat sich im vergangenen Monat die aus Erdgas erzeugte Strommenge im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 86 Prozent gesteigert.

Nimmt man nur die vergangene Woche in den Blick, beträgt der Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 sogar 124 Prozent. Etwas weniger dramatisch fällt der Anstieg seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 aus. Dennoch: Ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber 2021 ist immer noch weit entfernt von den erhofften Einsparungen.

Dass die Gasverstromung sogar ausgebaut wurde, obwohl ein deutlicher Rückgang angestrebt wurde, liegt an der Funktionsweise des deutschen und des europäischen Strommarktes. Hierzulande sind Ende 2021 drei Kernkraftwerke vom Netz gegangen. Aktuell sind damit nur noch drei Atomkraftwerke in Deutschland in Betrieb: Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2. Die aus Kernenergie gewonnene Strommenge hat sich in der Folge in etwa halbiert. Ende 2022 soll dann ganz Schluss sein mit der Atomkraft aus Deutschland.

Windkraft bringt weniger Leistung

Die erneuerbaren Energien konnten die hinterlassene Lücke zuletzt nicht schließen. Zwar schien im Sommer relativ oft die Sonne, was die durch Photovoltaik gewonnene Strommenge erhöhte. Allerdings herrschte gleichzeitig oft Flaute und die Windkraft blieb hinter der Leistung des Vorjahres zurück. Im vergangenen Monat speisten Onshore- und Offshore-Anlagen jeweils nur halb so viel Windstrom ins Netz ein wie im gleichen Zeitraum 2021.

Trotz der erwartbaren Schwankungen auf dem Strommarkt, hatte sich die Bundesregierung fest vorgenommen, den Anteil des Stroms aus Erdgas zu reduzieren. Zu diesem Zweck wurde im Juli das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz beschlossen, um befristet bis zum 31. März 2024 Kraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz anzuschließen. Neben der bereits geltenden Regelung für Steinkohle- und Ölkraftwerke bereitet der Bund für Anfang Oktober auch eine Verordnung für das Wiederanfahren von bereits stillgelegten Braunkohlekraftwerken vor.

Die Steinkohlekraftwerke Heyden im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen und Mehrum im niedersächsischen Landkreis Peine haben bereits wieder den Betrieb aufgenommen. Zusammen reichen die Kapazitäten der beiden Anlagen, um mehr als eine Million Haushalte zu versorgen. Die insgesamt aus Steinkohle produzierte Strommenge nahm deshalb zuletzt deutlich zu und dürfte künftig weiter steigen. Der Essener Energieversorger Steag hat bereits angekündigt, zwei weitere Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen. Voraussichtlich Anfang November werde man die beiden Kohlekraftwerke Quierschied und Bexbach im Saarland wieder in Betrieb nehmen.

Rückkehr der Kohle kann Gas nicht ersetzen

Doch trotz des verstärkten Einsatzes von Kohle bei der Stromproduktion fehlte zuletzt elektrische Energie - und musste aus Gas erzeugt werden. Verantwortlich dafür war auch die außergewöhnlich hohe Nachfrage aus dem Ausland. Insbesondere Frankreich, das in den vergangenen Jahren regelmäßig Strom nach Deutschland exportiert hatte, hat in diesem Jahr ausnahmsweise Strom importiert. Im Nachbarland ist derzeit mehr als die Hälfte der insgesamt 56 Atomreaktoren abgestellt. Viele Anlagen müssen außerplanmäßig gewartet werden, weil in einem AKW Korrosionsschäden entdeckt wurden.

Andere können wegen niedriger Pegelstände der Flüsse nicht mehr gekühlt werden. Nach den Daten der Denkfabrik Agora Energiewende wird es seit gut zehn Tagen kontinuierlich überdurchschnittlich viel Strom nach Frankreich exportiert.

Mehr Strom exportiert als importiert

Die hohen Temperaturen haben auch der Schweiz zu schaffen gemacht. Wegen der anhaltenden Trockenheit stand dort weniger Strom aus Wasserkraft zur Verfügung. Auch dorthin hat Deutschland große Mengen Strom geliefert. Zwar sei all das „aus Gas-Gesichtspunkten nicht wünschenswert“, kommentierte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Aber es habe etwas mit „nachbarschaftlicher Solidarität“ zu tun.

Demgegenüber standen Einfuhren aus Dänemark, das Dank des Ausbaus erneuerbarer Energien mittlerweile ein Stützpfeiler der deutschen Stromversorgung geworden ist. Ohne die Überproduktion des nördlichen Nachbarn wäre in Deutschland womöglich noch mehr Erdgas in die Verstromung geflossen.

Von Johannes Christ/RND