Bilanz des Tankrabatts: Diesel wieder auf dem Niveau kurz nach Kriegsbeginn

Nach einer zwei Monate dauernden Phase der Entspannung lagen die Preise für einen Liter Super und E10 Mitte August wieder auf dem Niveau vor Beginn des Kriegs in der Ukraine. Doch dann änderte sich der Trend und seitdem klettern die Preise wieder nach oben. Eine Vermutung war, dass der allmähliche Anstieg das Auslaufen des Tankrabatts vorwegnehmen und der befürchtete Preissprung ausbleiben könnte.

Doch diese Hoffnung sollte sich nicht bewahrheiten: Am 1. September schossen die Preise an den Tankstellen in die Höhe. Die Spritpreise sind nun nicht mehr weit von ihren bisherigen Höchststanden kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und kurz vor Einführung des Tankrabatts entfernt.

Besonders auffällig entwickelte sich in den vergangenen Monaten der Preis für Diesel. Zur Einführung des Tankrabatts am 1. Juni lag dieser noch deutlich unter den übrigen Spritpreisen, so wie Autofahrer und Autofahrerinnen es in den vergangenen Jahren gewohnt waren. Seither hat sich der Dieselpreis aber entkoppelt und rangiert mittlerweile so weit über den übrigen Spritpreisen wie noch nie. Ein Grund dafür ist die gestiegene Nachfrage, weil viele Industrieunternehmen ihre Produktion von Gas auf Diesel umstellen.

Erschwingliches Preisniveau im August

Egal ob Diesel, Super oder E10: Das Preisniveau vom August dürfte so schnell nicht wieder erreicht werden. Der Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken hat die Daten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts für August ausgewertet: So kostete der Liter Super E10 bundesweit im Monatsmittel 1,73 Euro – und damit rund 6 Cent weniger als noch im Juli.

Dieselfahrer zahlten pro Liter 1,96 Euro. Das war etwa so viel wie im Vormonat. Im Bundesschnitt zahlten Autofahrer für E10 mit 1,70 Euro am wenigsten am Freitag, den 12. August. Der Liter Diesel war mit 1,89 Euro am günstigsten am Mittwoch, den 10. August.

Süd-Nordgefälle der Spritpreise

Im Ranking des höchsten Spritpreise belegte München den ersten Platz unter den 20 größten Städten Deutschlands: Der Liter E10 kostete dort im August durchschnittlich 1,83 Euro. Am günstigsten ließ es sich in Berlin tanken. Der Liter kostete dort 1,66 Euro.

Auch Diesel war im August besonders im Süden des Landes teuer. In München kostete der Liter im Schnitt 2,06 Euro, in Nürnberg 2,02 Euro und in Stuttgart rund 2,00 Euro. Am günstigsten tankten Dieselfahrer hingegen im Norden. In Hamburg kostete der Liter rund 1,88 Euro, in Berlin 1,88 Euro und in Bielefeld 1,90 Euro.

Die Preisunterschiede zeigen sich allerdings nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten. Im Tagesverlauf schwanken die Preise rund 8 Cent zwischen dem frühen Morgen und den Abendstunden.

Wer möglichst günstig tanken will, sollte die Zapfsäulen in der Regel nicht vor 17 Uhr ansteuern. Dann und am späteren Abend sind die Preise in aller Regel am niedrigsten. Und zwar ganz egal, ob in den Hochpreisregionen im Süden oder im tendenziell günstigeren Norden der Republik.

Von Johannes Christ/RND