Habecks Atom-Entscheidung: der Stresstest für die Koalition

Es ist Montagabend gegen halb sechs, als Robert Habeck über die Fraktionsebene des Deutschen Bundestages marschiert und die Höhle des Löwen ansteuert: die Sitzungsräume der FDP. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ist gerade mit einer Exklusivmeldung rausgekommen, die die Liberalen ratlos und auch etwas wütend zurücklässt. Von einem Streckbetrieb der verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr will der grüne Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler nichts wissen, von einer Laufzeitverlängerung inklusive neuer Brennelemente schon gar nicht. Beides hatte die FDP mit Nachdruck gefordert. Lediglich die beiden süddeutschen Kraftwerke Neckarwestheim 2 und Isar 2 sollen betriebsbereit gehalten werden, als Notfall-Reserve – nicht jedoch das Kraftwerk Emsland.

Die Energiepolitiker der Koalitionsparteien hatte Habeck kurz zuvor über seinen Plan in Kenntnis gesetzt, die meisten der 92 liberalen Mandatsträger aber werden von der „Spiegel“-Meldung überrascht. Sie wollen nun wissen, was das soll.

„Der hat sich bei uns schön durchschlawinert“

Habeck hält ein kurzes Eingangsstatement, dann gibt es eine Fragerunde. Man geht höflich miteinander um, die Fragen sind aber durchaus kritisch. Knapp 20 Minuten nimmt sich der Gast Zeit, die Wogen zu glätten. Immer wieder, so berichten Teilnehmer, habe er betont, dass man sich ja erst „am Anfang eines Diskussionsprozesses“ befände.

In der Bundespressekonferenz eine gute Stunde später entsteht ein anderer Eindruck. Da präsentiert Habeck seinen Plan so, als sei dieser bereits beschlossen. „Der hat sich bei uns schön durchschlawinert“, knurrt ein Liberaler. Bei den Parlamentsberatungen werde man nun noch genauer hinsehen, kündigt er an. Es klingt wie eine Drohung und ist auch so gemeint.

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner formuliert es in der „Süddeutschen Zeitung“ so: „Unsere Städte sind jetzt schon dunkel, gleichzeitig wird uns gesagt, wir hätten kein Stromproblem. Das leuchtet mir nicht ein.“

Es kracht also in der Ampelkoalition, mal wieder. Und das hat wie so oft sowohl mit der Sache selbst als auch mit den heiklen Beziehungen der Koalitionspartner zu tun.

Aus Sicht der Betreiber ist die Sache komplizierter

In der Sache hat Habeck nicht nur den Koalitionspartner überrascht, auch die Kraftwerksbetreiber müssen sich erst einmal neu sortieren. Sie haben eine Menge Fragen, wie genau sich der Minister die Sache mit der Notreserve vorstellt. EnBW teilt mit, dass die Bundesregierung zunächst „die vom Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagene Vorgehensweise weiter konkretisieren muss“. Zudem heißt es: „Erst dann kann die EnBW für das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 den Umfang der Machbarkeit einer Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft über das Jahresende hinaus prüfen.“

Der Karlsruher Energiekonzern hatte im August mitgeteilt, dass man eigentlich schon im Herbst mit einem Streckbetrieb beginnen wolle, verwendet den Begriff aber anders als die Politik, die darunter lediglich ein Laufzeitverlängerung ohne neue Brennstäbe versteht. Aus Sicht der Betreiber ist die Sache komplizierter.

Wie ein Streckbetrieb funktioniert

Atomreaktoren können in der Regel knapp ein Jahr lang ununterbrochen betrieben werden. Danach muss zumindest ein Teil der Brennelemente ausgetauscht werden, um den Reaktor weiter wirtschaftlich betreiben zu können. Ansonsten beginnt die Anlage, sich selbst abzuschalten, weil sich die kontrollierten Kettenreaktionen im Reaktorkern verlangsamen. Das ist ähnlich wie bei einer heißen Herdplatte, die nach dem Ausschalten kontinuierlich kühler wird.

Isar 2 ist laut Betreiber Preußen-Elektra Mitte Oktober 2021 mit 48 neuen Brennelementen „für den letzten Betriebszyklus“ beladen worden. In Neckarwestheim wurden im Juni 2022 bei den turnusmäßigen Wartungsarbeiten – anders als in den Vorjahren – keine neuen Brennelemente eingesetzt. Die Zeit der beiden Reaktoren als Stromerzeuger läuft also ab. Die Dauer aber lässt steuern: mit einem Streckbetrieb.

Dabei wird mittels Absenkung der Temperatur des Kühlmittels im Reaktorkern die Selbstabschaltung hinausgezögert. Die Herdplatte kühlt sich auf diese Weise langsamer ab. „Ein solcher Betrieb ist für mindestens 80 Tage realisierbar“, so die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Da ein Reaktorblock im Streckbetrieb täglich circa 0,5 Prozent seiner Leistung einbüße, wären nach 80 Tagen noch etwa 60 Prozent der ausgelegten Leistung übrig.

Nun beginnt bei den Betreibern das Rechnen

Die Länge des Streckbetriebes sei aber auch von ökonomischen Abwägungen abhängig, so die GRS. Da die Leistung kontinuierlich abnehme, könne zwar jeden Tag etwas weniger Strom verkauft werden, gleichzeitig werde aber der Brennstoff besser ausgenutzt.

Ging es für die Betreiber also bislang darum, noch in diesem Jahr die maximale Leistung aus ihren Brennstäben herauszuholen, müssen sie nun überlegen, Teile der Leistung erst im kommenden Jahr abzurufen. Angesichts der hohen Strompreise ist das eine verlockende Aussicht.

Auch bei Isar 2 soll es nach Angaben der Münchner Grünen noch Spielraum geben: Sogar bis August 2023 könnten im Streckbetrieb etwa fünf zusätzliche Terrawattstunden Strom erzeugt werden – das entspricht dem Jahresverbrauch einer Großstadt. Habeck hat hingegen bereits ein Enddatum festgelegt. Spätestens Ende April sollen die beiden Reaktoren in Süddeutschland endgültig stillgelegt werden. Von diesem Datum aus wird jetzt rückwärts gerechnet, wie viel Strom noch erzeugt und verkauft werden kann.

Aufwändig, aber technisch lösbar

Was die Sache für die Betreiber knifflig macht: Es ist noch nicht klar, ob die beiden Kraftwerke im kommenden Jahr tatsächlich zum Einsatz kommen. Denn der Wirtschaftsminister hält sich das ausdrücklich offen. Im Dezember soll entschieden werden, ob die beiden AKW mit mehr oder weniger Streckbetrieb bis maximal Mitte April weiterlaufen. Die Alternative wäre ein Standby-Modus, für den Entschädigungen ausgehandelt werden müssten.

Sollte sich im neuen Jahr herausstellen, dass die Atomkraft doch noch gebraucht wird, dürfte die Reanimierung eine aufwändige, aber technisch lösbare Angelegenheit werden. „In der Regel können die Reaktoren innerhalb weniger Tage wieder hochgefahren werden. Da die beiden Anlagen aber zum Teil schon vor dem 31. Dezember 2022 in den Streckbetrieb gehen, kann das deutlich länger dauern. Genau wissen das nur die Betreiber, aber ich halte es für möglich, dass das im Einzelfall auch mehr als eine Woche in Anspruch nehmen könnte“, sagte Uwe Stoll, technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der GRS.

Nicht in die Falle getappt

Mit derlei technischen Finessen halten sich die politischen Kontrahenten nicht lange auf. CSU und FDP hatten ja schon lange vor dem Ende des Stresstests darauf gedrungen, die drei Meiler nicht wie gesetzlich vorgesehen Ende 2022 vom Netz zu nehmen, sondern sie bis zum Frühjahr 2024 am Netz zu halten. Sie stützten sich dabei auch auf den Wirtschaftsminister, der häufiger gesagt hatte, es werde nicht nur im kommenden, sondern auch im darauffolgenden Winter Energieprobleme geben.

Für Habeck allerdings war eine Laufzeitverlängerung offenbar nie eine Option. Seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren haben sich die Grünen stets als Anti-Atom-Partei verstanden. Als solche hatten sie den Atomausstieg in der rot-grünen Koalition 2002 durchgesetzt und später mitansehen müssen, wie Kanzlerin Angela Merkel zunächst die Laufzeiten verlängerte und den Atomausstieg nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima im März 2011 besiegelte.

In der Partei war zuletzt die Sorge allgegenwärtig, der Streckbetrieb ohne neue Brennelemente sei lediglich das Einfallstor, um diese zu beschaffen und so wieder in die Atomenergie einzusteigen. Mit seinem Plan, zwei Meiler in eine Notreserve zu überführen und das durch eine Reform des Energiesicherheitsgesetzes abzusichern, will Habeck dieses Tor ein für alle Mal schließen. Da er die Sozialdemokraten hinter sich weiß, bleiben der FDP im Prinzip nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie macht mit – oder sie nimmt in Kauf, dass die Atomkraftwerke wie im geltenden Atomgesetz fixiert am 31. Dezember vom Netz gehen.

„Der Stresstest zeigt: Es ist kein Streckbetrieb notwendig.“

Die Grünen sind jetzt zufrieden, nicht in etwas hinein getappt zu sein, was aus ihrer Sicht wie eine Falle aussah. So sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Stresstest zeigt: Es ist kein Streckbetrieb notwendig, sondern allenfalls eine Reserve für eine Notlage. Ich halte das für einen guten Weg und den Vorschlag von Robert Habeck für vernünftig.“ Sie fügte hinzu: „Dieses ganze Lamentieren von CDU und CSU über den Bau neuer Atomkraftwerke und über Kernfusion zeigt die Absurdität der Debatte. Denn uns muss es jetzt darum gehen, die erneuerbaren Energien auszubauen und alle Kraft in Energieeffizienz und Energieeinsparungen zu legen. Es wird keine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geben. Der Ausstieg ist beschlossene Sache.“

Ihrem FDP-Pendant Christian Dürr reicht es hingegen nicht, zwei Atomkraftwerke als Reserve bereitzuhalten. Es wäre seiner Ansicht nach vielmehr richtig, alle drei noch am Netz befindlichen Werke weiterlaufen zu lassen, „damit mehr Menge in den Markt kommt“. Das senke die Preise.

Aus Sicht der SPD ist die Sache bereits entschieden: Der Streckbetrieb zwischen Januar und April kommt. Beim Sommerfest der SPD-Zeitung „Vorwärts“ am Montagabend registrierten die Genossen aufmerksam, dass Kanzler Olaf Scholz in seiner kurzen Rede die Möglichkeiten des Streckbetriebs betonte und nicht die der Notreserve. Die Wortwahl sei kein Zufall gewesen, verlautet aus Parteikreisen. Der Kanzler gehe davon aus, dass die Meiler bis April am Netz bleiben werden.

Für die Koalition geht der Stresstest so oder so weiter.

Von Markus Decker, Andreas Niesmann, Frank-Thomas Wenzel/RND