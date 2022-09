Betreiber von AKW warnt: Kaltreserve „technisch nicht machbar und daher ungeeignet“

In einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium hat der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 gewarnt, die Anlage ab dem Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen, wie zuerst das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtete. Der Vorschlag, zwei der drei laufenden Anlagen in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, sei technisch nicht machbar, heißt es darin von Seiten des Betreibers Preussen Elektra. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich am Mittwoch verwundert über die Aussagen.

Guido Knott, Chef von Preussen Elektra, schreibt in dem Brief, dass ein Überführen der Anlage in eine Kaltreserve, die nur bei Bedarf hochgefahren werde, „technisch nicht machbar und daher ungeeignet“ sei, „um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“. Das bestätigt auch ein Eon-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir haben am Montagabend kommuniziert, dass Kernkraftwerke aus technischen Gründen nicht für einen Reservekraftwerksbetrieb geeignet sind.“

Habeck warf dem Konzern daraufhin vor, das Konzept der Notfallreserve nicht verstanden zu haben. Denn ein Hoch- und Herunterfahren der Anlagen sei nicht geplant. Vorgesehen sei vielmehr „einmal zu entscheiden, ob man die Kraftwerke braucht oder nicht“. Das könne im Dezember, Januar oder Februar geschehen. „Das ist offensichtlich an den Technikern von Preussen Elektra vorbeigegangen“, sagte der Grünen-Politiker. Zudem verwies Habeck auf einen früheren Brief des Energiekonzerns von August, in dem dieser mitgeteilt habe, dass es auch im Fall eines längeren Streckbetriebs einen kurzfristigen Stillstand brauche. Nach Habecks Darstellung widersprechen sich diese Angaben des Konzerns.

Nun solle in neuen Gesprächen geklärt werden, was gelte, sagte Habeck. Der Wirtschaftsminister wies zudem darauf hin, dass auch bei einem Streckbetrieb, „also dem offensichtlichen Wunsch von Preussen Elektra“, eine Revision nötig gewesen wäre.

Zwei AKWs sollen in Notfallreserve

Habeck will zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke noch bis Mitte April als Notfallreserve einsatzbereit halten – das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern sowie das vom Energiekonzern EnBW betriebene Kraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Noch in einer Pressekonferenz am Montag, bei der er die Einsatzreserve für die AKWs verkündete, sagte Habeck, dass ein solcher Weiterbtrieb technisch möglich sei. Entgegen der Warnung des AKW-Betreibers.

Im Zuge des Atomausstiegs hätten zum Ende dieses Jahres eigentlich alle deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet werden sollen. FDP und Union drängen dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei Kraftwerke wegen der Energiekrise.

Knott verweist auf die Risiken, die Habecks Plan mit sich bringe. Man habe schon am 25. August das Wirtschaftsministerium darüber informiert, dass im Streckbetrieb „ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich ist“. Der Plan des Ministeriums sieht allerdings ein komplettes Herunterfahren der Anlage vor. Laut dem Chef von Preussen Elektra sei dann das „Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar“.

Knott sieht außerdem ein Risiko darin, ein solches Prozedere, das bislang „nicht praktiziert“ werde und worin man „keine Erfahrungswerte“ habe, ausgerechnet in diesem Winter zu erwägen. „Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen.“

