In der Wirtschaft wächst die Angst: Droht Deutschland eine Insolvenzwelle?

Berlin. Am Tag danach kennt die Häme keine Grenzen. „Der Mittelstand in der Hand eines Dilettanten“, twittert CDU-Wirtschaftspolitikerin Gitta Connemann. „Er hat einfach keine Ahnung, wovon er da redet“, schreibt die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer. Und CDU-Chef Friedrich Merz widmet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sogar einen Teil seiner Rede bei der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. „Wie hilflos Sie sind, konnte man gestern im deutschen Fernsehen beobachten.“

Grund für die Aufregung ist ein Auftritt Habecks bei Sandra Maischberger am späten Dienstagabend. In der Sendung geht es um die Folgen des Wirtschaftskrieges mit Russland, die ausbleibenden Gaslieferungen, die explodierenden Strompreise – wie so oft in diesen Tagen. Auf die Frage der Moderatorin, ob er wegen all dieser Probleme mit einer Insolvenzwelle im Winter rechne, antwortet Habeck: „Nein, das tue ich nicht.“ Er könne sich vorstellen, dass Betriebe in einigen Branchen aufhörten, zu produzieren, aber nicht insolvent würden, sagt er auch noch.

Es folgt ein zweiminütiger Dialog, in dem Habeck und Maischberger aneinander vorbeireden. Er will klarmachen, dass er stille Betriebsaufgaben für ein mindestens ebenso großes Risiko wie eine Insolvenzwelle hält. Sie versteht den Unterschied zwischen Geschäftsaufgabe und Pleite nicht. Das wiederum kann er nicht verstehen.

Im Internet kursiert ein zweiminütiges Video, in dem Habeck nicht gut aussieht. Er redet langsam, verhaspelt sich, beklagt, dass ihm im Moment die Zeit zum Brötchenkaufen und Frühstücken fehle.

Will Habeck die „Bazooka“ wieder auspacken?

Die Episode gehört nicht zu den stärksten Auftritten des Vizekanzlers in den vergangenen Wochen, auch wenn sie nicht so peinlich ist, wie CDU und FDP es mit Unterstützung der „Bild“-Zeitung glauben machen wollen. Habeck hat einen Punkt damit, dass es in der Corona-Pandemie eine Reihe von Produktionsstopps gegeben hat, die nicht zur Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Unternehmen geführt haben – auch weil der Staat eingesprungen ist. Bei Corona habe sich die Politik entschieden, alle Kosten zu übernehmen, sagt er, räumt aber ein, dass man diese politische Entscheidung noch nicht gefällt habe.

Habeck spricht es zwar nicht aus – aber er deutet an, dass ein erneutes Auspacken der „Bazooka“, für die sich sein Amtsvorgänger Peter Altmaier (CDU) und sowie der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Corona-Krise feierten, für ihn im Bereich des Vorstellbaren liegt. Das gehe allerdings nicht, solange Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf die Einhaltung der Schuldenbremse beharre, heißt es in Kreisen der Grünen.

In normalen Zeiten wäre ein verstolperter Talkshowauftritt eines Minister wohl kaum eine Meldung wert. Aber die Zeiten sind nicht normal.

Deutschland steht am Vorabend einer Wirtschaftskrise

Deutschland, das zeichnet sich immer mehr ab, steht am Vorabend einer Wirtschaftskrise. Schon wieder. Der Corona-Einbruch ist gerade erst überwunden, da drohen Energiepreise und steigende Zinsen die Konjunktur erneut abzuwürgen. Die Angst geht um, dass dann kommen könnte, was dem Land in der Pandemie erspart geblieben ist: Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit.

„Habeck verkennt den Ernst der Lage: Wir haben sozusagen ‚Alarmstufe: Brot‘“, schimpft der Hauptgeschäftsführer des Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider. „Das Statement war völlig fehl am Platz“, erklärt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Minister Habeck hat damit viele Mittelständler und insbesondere das Bäckerhandwerk aufgebracht“.

Manche Betriebe bekommen keinen Versorgungsvertrag

Beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag gehen inzwischen Dutzende Hilferufe von Firmeninhabern und Firmeninhaberinnen ein, die nicht mehr weiterwissen. „Die Energiepreise haben für viele Unternehmen ein existenzgefährdendes Niveau erreicht. Täglich bekommen wir neue Hiobsbotschaften aus weiten Teilen unserer Wirtschaft“, sagt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, dem RND. „Dramatisch viele Betriebe empfinden ihre aktuelle Lage und die Aussichten als perspektivlos.“

Ein weiteres Problem: Immer mehr Betriebe melden, dass sie überhaupt keinen Versorgungsvertrag bei Strom oder Gas mehr bekommen. „Ihnen wird im wahrsten Sinne des Wortes der Hahn zugedreht“, sagt Adrian. „Ohne Energie aber kann keine Wirtschaft laufen.“ Knapp 60 Prozent der Unternehmen sehen in den gestiegenen Preisen für Energie und Rohstoffe eine „starke“ Herausforderung, hat der Industrieverband BDI in einer Blitzumfrage herausgefunden. Ein Drittel der Firmen schätzt diese als „existenziell“ ein.

Pleitelawine verhindern

Ein gewaltiges Unwetter zieht da gerade auf, und Robert Habeck steht im Auge des Sturms. Praktisch alle wichtigen Entscheidungen werden in seinem Ministerium getroffen. Ölversorgung, Flüssiggasterminals, Kohlekraftwerke, Gasumlage, Strompreisbremse, Kernenergie – es gibt kaum ein relevantes Thema, das nicht früher oder später auf dem Schreibtisch von Minister Habeck landet. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Minister und entsprechend scharf ist die Kritik, wenn etwas nicht gelingt. Beim Streit um die Gasumlage hat Habeck das gerade erst schmerzlich erfahren.

Nun also geht es also darum, Unternehmen zu retten. „Bis zum Oberdeck“, stehe vielen Unternehmen das Wasser, sagt der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée. Die Zahl der Insolvenzen steige bereits an. „Es muss jetzt verhindert werden, dass eine verheerende Pleitelawine in Gang kommt, die zu Tausenden Unternehmen und damit auch Zulieferer und Abnehmer und in Folge Zigtausende weitere Firmen mit sich reißt“, fordert der Mittelständler. „Diese Sachlage scheint im Wirtschaftsministerium aber noch nicht angekommen zu sein.“

Auch traditionsreiche Unternehmen kann es erwischen

Von einer Pleitewelle ist Deutschland – noch – ein ganzes Stück entfernt. Laut der Auskunftei Creditreform ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr sogar leicht zurückgegangen. 7300 Fälle wurden registriert. In der zweiten Jahreshälfte drohe allerdings eine Trendumkehr, warnen die Experten und Expertinnen von Creditreform. Bei Großunternehmen sehe man bereits einen Anstieg der Pleiten.

Auch traditionsreiche Unternehmen kann es erwischen, etwa den Hamburger Schuhhändler Görtz, den Düsseldorfer Toilettenpapierhersteller Hakle und die baden-württembergische Modekette Orsay, die bereits im Juni alle Filialen in Deutschland schließen musste.

Aufgestaute Insolvenzen aus der Corona-Zeit

Es ist nicht allein die aktuelle Energiekrise, die diese Unternehmen in Schieflage gebracht hat. Tatsächlich existierten eine Reihe von Altlasten. Da wären zum einen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu einem veränderten Konsumverhalten geführt haben. Für den stationären Handel und Restaurants ist es unmöglich, alle Kundinnen und Kunden wiederzugewinnen, die sie während der Lockdownphasen an Lieferdienste und Onlinegeschäfte verloren haben.

Zum anderen hatte die Bundesregierung zum Schutz der Wirtschaft in der Pandemie gigantische Hilfsprogramme beschlossen. Dazu zählten nicht nur direkte Finanzhilfen und Kredite, sondern auch Rechtsänderungen: Um eine massive Insolvenzwelle zu verhindern, hatte die Regierung gleich nach Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 die Meldepflichten für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit außer Kraft gesetzt. Im Fall der Überschuldung blieb die Regelung bis April 2021 wirksam.

Ökonominnen und Ökonomen waren schon früh davon ausgegangen, dass diese Regelung und die großzügigen Corona-Hilfen mittelfristig gefährlich sein könnten. Der Staat habe Pleiten von Unternehmen verhindert, die auch ohne Pandemie nicht mehr überlebensfähig wären, warnte zum Beispiel der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. „Diese Zombieunternehmen brechen irgendwann zusammen“, so Fratzschers Prognose. Es sei dabei nicht mehr die Frage, ob es zu einer Welle von Unternehmensinsolvenzen komme, sondern wann sie anrolle.

Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten und Wirtschaftsexpertinnen dürften sich mehrere 10.000 Insolvenzen aufgestaut haben, die bisher nur zu einem Teil „nachgeholt“ wurden. Die Energiepreiskrise und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden gibt den angeschlagenen Firmen jetzt den Rest. Die Bundesregierung steht nun vor der schwierigen Aufgabe, nur jene Unternehmen zu retten, die ohne die Verwerfungen an den Energiemärkten eine Perspektive haben.

Justizministerium will Erleichterungen im Insolvenzrecht

Er sei „in Sorge“, was wirtschaftliche Entwicklung betrifft, sagte Habeck dem RND. „Die hohen Energiepreise, die Weizenpreise, gestörte Lieferketten setzen viele Betriebe enorm unter Druck“, so der Minister. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sei das ein ernstes Problem. „Es gibt die Gefahr von Betriebsaufgaben und der müssen wir begegnen“, so Habeck.

„Wir werden die Hilfsprogramme erweitern“, kündigt er an. „Es gibt bereits einen Schutzschirm, unter den auch kleine und mittlere Unternehmen schon schlüpfen können. Aber es ist klar: Für den Herbst und Winter müssen wir den Schutzschirm größer aufspannen“, so der Vizekanzler weiter. „Mit Hochdruck und Konzentration“ arbeite sein Haus daran, Programme zu entwickeln, die die Wirtschaft zielgenau und wirksam unterstützten.

Das Bundesjustizministerium kündigte am Mittwochabend im Handelsblatt eine „zeitlich begrenzte Erleichterung bei der Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags wegen Überschuldung“ an. Davon würden „Unternehmen profitieren, die im Kern gesund und auch langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen überlebensfähig sind“, erklärte ein Sprecher von Justizminister Marco Buschmann (FDP). „Sie sollen Zeit gewinnen, um ihre Geschäftsmodelle anpassen zu können.“

Von Johanna Apel, Andreas Niesmann, Tim Szent-Ivanyi/RND