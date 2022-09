Stralsunder Bäcker verzweifelt: Gasrechnung ist plötzlich sechsmal so hoch

Stralsund. „Nichts ist mehr kalkulierbar“, sagt Martin Krämer. Vor wenigen Tagen hatte der Bäckermeister aus Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) Post der Stadtwerke mit den neuen Gaspreisen im Briefkasten. Die Nachricht machte ihn fassungslos. Statt 2,1 Cent pro Kilowattstunde zahlt Krämer, Bäcker in vierter Generation, ab 2023 rund 22 Cent. Der Gaspreis habe sich verzehnfacht, sagt der 35-Jährige.

Nach dem ersten Schock begann das Rechnen. Würde er die zusätzlichen Gesamtkosten auf die Produkte umlegen, müsste er für ein Brot künftig sieben Euro verlangen. Um die Kostenspirale zu drosseln, hat er die Laufzeiten seiner Öfen optimiert. Dennoch: Statt 1000 Euro wird Krämer künftig 6000 Euro pro Monat für das Gas zum Backen zahlen.

Schwerste Krise seit Gründung durch den Uropa

Zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, im Jahr 1937, öffnete sein Uropa den ersten Bäckerladen der Familie in Stralsund. „Nie hat es in der Geschichte unseres Betriebes solch eine existenzielle Krise gegeben wie jetzt“, erzählt Krämer, der zwei Filialen und einen Verkaufswagen betreibt. Denn die Sorge über die hohen Energiekosten ist derzeit nicht das einzige Problem. Krämer, der 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, muss sich neben den Gaspreisen auch mit gestörten Lieferströmen und wahnwitzigen Preissprüngen bei den Rohstoffen rumärgern. „Die ganze Situation ist absurd.“

Krämer schildert ein Beispiel: Sein Salzhersteller habe für das kommende Jahr eine Preissteigerung um das Dreifache angekündigt. Das habe der Lieferant zum Anlass genommen, die Preise für das bereits produzierte Salz zu verdoppeln. „Wer soll das verstehen?“, fragt er sich. Um sich vor Lieferengpässen zu schützen, hat der Bäckermeister bereits jetzt den Zucker für das gesamte kommende Jahr gebunkert.

Fleischerei muss 200.000 Euro zusätzlich bezahlen

Am anderen Ende der Stadt stemmt sich die Fleischerei Zahlmann gegen die Krise. Auch ein Traditionsbetrieb. Vor zwei Jahren feierte Fleischermeister Karlheinz Zahlmann sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Eines der Geschenke steht im Eingangsbereich seiner Firma. Ein Schild mit der Aufschrift: „Ein Geschäft zu eröffnen, ist leicht. Schwer ist, es geöffnet zu halten.“ Zahlmann hat die Mangelwirtschaft der DDR erlebt, den Wendeumbruch, die Pandemie. „Mal fehlte der Darm, mal andere Rohstoffe“, erzählt der 69-Jährige. „Irgendwie hat man das immer wieder hinbekommen.“ Aber mit einer Situation wie heute könne keiner mehr umgehen.

Etwa 200.000 Euro muss der Fleischereibetrieb im kommenden Jahr zusätzlich an Energiekosten zahlen. Juniorchef Torsten Zahlmann (48) ist frustriert: Denn Gas und Strom sind auch bei ihm nicht die einzigen Probleme. Der Mindestlohn steigt ab Oktober auf 12 Euro, das setze eine Lohnspirale in Gang. Auch der Wareneinkauf sei – getrieben durch die Energiepreise – teurer geworden.

Das Handwerk befinde sich in einer „Zangenlage“. Steigende Kosten auf der einen Seite, auf der anderen die schon jetzt spürbare und von Inflationsängsten getriebene Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden. In dieser Situation die zusätzlichen Kosten auf den Kundinnen und Kunden umzulegen, sei kaum möglich, sagt Zahlmann.

Bricht das Handwerk weg, ist die Versorgung gefährdet

Die Energiekrise bringt viele Handwerksbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern an den Rand der Existenz. „Das Handwerk erreicht die Belastungsgrenze“, sagt Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Dass das Handwerk in den Energieentlastungspaketen des Bundes bislang komplett vergessen wurde, sei ignorant und gefährlich. „Ob Bäcker, Heizungsmonteur, Wäscherei oder Elektriker – der Handwerker ist der Nahversorger vor Ort“, so Hochschild. Breche das Handwerk weg, werde die Versorgung der Bürger in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet. Und genau das befürchtet Hochschild – eine Insolvenzwelle, wenn der Bund nicht umgehend handele. „Wir benötigen einen Energiepreisdeckel auf 80 Prozent der Energiekosten“, sagt er. Dazu direkte Energiekostenzuschüsse für kleine und mittelständische Betriebe und eine Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis. Alles schnellstmöglich.

Bäckermeister: „Was kann ich dem Kunden zumuten?“

Wenn Krämer nachts wach wird, gehen ihm zwei Fragen durch den Kopf: Was kann ich dem Kunden an Preisen zumuten? Was kann der Betrieb an Belastungen tragen, um über diesen Winter zu kommen? Bäckerei und Fleischerei einfach über die Wintermonate zu schließen, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor einer Woche vorschlug, kommt weder für Zahlmann noch für Krämer in Betracht. Grundlegende Kosten für die Miete liefen weiter. Automatisch rücke man damit einer Insolvenz immer näher. „Ob die Mitarbeiter danach wieder in den Betrieb zurückkehren, ist bei dem Fachkräftemangel fraglich“, sagt Zahlmann, Chef der Landesfleischerinnung.

Wenn es aufgrund der Energiekrise zu einer Insolvenzwelle der Handwerksbetriebe kommt, werde das Deutschland massiv verändern, ahnt Krämer. „Das Handwerk geht dann unwiederbringlich kaputt.“ Wurst, Fleischprodukte, Brot und Brötchen kämen dann aus Industriefleischereien und -bäckereien. Denn den großen Lebensmittelherstellern griff der Staat bereits unter die Arme. Sie wurden bei den Energieentlastungspaketen des Bundes bereits berücksichtigt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.

Von Martina Rathke/RND