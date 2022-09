Bei Nord Stream-Lecks spricht vieles für Anschlag – was wir jetzt schon wissen

Berlin. Es sind Nachrichten, die aufhorchen lassen: Am Montagmorgen machten Meldungen über einen plötzlichen und massiven Druckabfall in einer Röhre der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die Runde, am Abend dann wurden ähnliche Probleme auch in beiden Nord Stream 1 Röhren bekannt. Kann das Zufall sein? Materialermüdung? Ein technischer Defekt?

Möglich - aber unwahrscheinlich. Plausibler ist aus Sicht von Experten eine gezielte Manipulation. Also ein Anschlag. Noch ist vieles unklar und der Fall ähnlich undurchsichtig wie das Ostsee-Wasser in 45 Metern Tiefe, wo die zwei Doppelröhren verlaufen.

Ein Überblick darüber, was wir wissen und was nicht.

Was ist gesichert?

In der Nacht zum Montag ist es zu einem starken Druckabfall in einer der beiden nie in Betrieb gegangenen Röhren der Pipeline Nord Stream 2 gekommen. Montagmittag meldeten dänische Behörden ein Leck südöstlich der Insel Bornholm. Die dänische Schifffahrtsbehörde richtete eine Sicherheitszone ein und verhängte ein Schifffahrtsverbot in einem Umkreis von fünf Seemeilen. Am Montagabend dann meldete die Betreibergesellschaft der Schwester-Pipeline Nord Stream 1 ebenfalls einen starken Druckabfall - dieses Mal in beiden Röhren. Durch diese Pipeline ist noch bis Ende August Gas von Russland nach Deutschland geliefert worden.

Was sind die Auswirkungen der zerstörten Pipelines?

Kurzfristig sind die Konsequenzen gering, da ja bereist zuletzt kein Gas mehr durch die Nord Stream-Röhren geliefert wurde. Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehe man nicht, teilt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums mit. Seit dem russischen Stopp der Lieferungen Anfang September komme kein Gas mehr über die Ostsee, die Speicherstände stiegen dennoch kontinuierlich an. Zuletzt lagen sie bei rund 91 Prozent. Mittel- und langfristig können die Auswirkungen aber groß sein. Die Hoffnung, nach einem Friedensschluss in der Ukraine oder einem Regimewechsel in Moskau die Gaslieferungen wieder aufzunehmen, könnte sich nun erledigt habe. Wenn in großem Stil Salzwasser in die Pipeline eindringe, sei diese irreparabel beschädigt, sagt ein Experte. „Dann bekommt man sofort ein riesiges Problem mit Korrosion und die Pipeline ist hinüber.“ Angesichts der Geschwindigkeit des Druckabfalls müsse man damit rechnen, dass das schon passiert sei.

Warum war überhaupt Gas in den ungenutzten Pipelines?

Die Gaslieferung von Russland nach Deutschland funktioniert nur unter hohem Druck - etwa 105 Bar liegen in den Pipelines permanent an. Zum Vergleich: Bei einem Autoreifen sind es für gewöhnlich 2,5 Bar. Um diesen Druck zu erreichen, müssen die Pipelines ständig mit Gas gefüllt sein. Nur so kommt das Volumen, das an der einen Seite hineingepumpt wird an der anderen auch wieder heraus. In der Vorbereitung der nie erfolgen Inbetriebnahme waren auch die Nord Stream 2-Röhren mit Gas befüllt worden. Das Gas verblieb auch nach dem Stopp des Genehmigungsverfahren im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine in der Pipeline.

Ist ein technischer Defekt möglich?

Theoretisch ja. Die Pipelines bestehen aus verschweißten Stahlrohen, die zusätzlich mit Beton ummantelt sind. Die Schweißnähte sind auf den hohen Betriebsdruck sowie viele Nutzungsjahre ausgelegt und entsprechend stabil. Aber natürlich könnte bei den Verlegearbeiten auch ein Fehler passiert sein, sagt ein Experte aus der Gasbranche. Dass allerdings bei drei Pipelines an nur einem Tag Schweißnähte reißen, hält der Experte für nahezu ausgeschlossen. „So viele Zufälle auf einmal gibt es nicht.“

Was kommt dann als Ursache des Druckabfalls in Frage?

Russland könnte das Gas abpumpen, was aber laut Experten länger dauern würde und keine Druckabfall in der Geschwindigkeit von Montag zur Folge hätte. Eine denkbare Ursache wäre auch die ungewollte Explosion von Weltkriegsmunition, mit der die Ostsee nach wie vor hoch belastet ist. Allerdings ist diese Gefahr bekannt, weshalb die Pipeline-Trasse vor Beginn der Bauarbeiten von Altlasten befreit worden ist. Experten halten deshalb einen Sabotage-Akt für das wahrscheinliste Szenario. Auch die Bundesregierung herrscht Sorge, dass es sich um einen Anschlag handele, berichtet der Spiegel. Man glaube nicht an Zufall. Es könnte sich um einen Anschlag handeln, um Verunsicherung auf den europäischen Gasmärkten zu provozieren.

Nach Informationen des Spiegels würden nun mit Hochdruck auch die Sicherheitskonzepte anderer Pipelines und Gasversorgungsanlagen überprüft.

Wer kommt als Täter in Frage?

Das ist bislang Spekulation. Wegen der großen Wassertiefe scheiden Hobbytaucher oder militante Umweltschützer nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden aus. Für einen solchen Anschlag brauche man militärische Fähigkeiten, heißt es. Vieles spreche für einen staatlichen Akteur. Bei der Frage, wer ein Interesse an der Zerstörung der Pipelines haben könnte, herrscht bislang großes Achselzucken. Theoretisch käme die Ukraine in Frage, allerdings hat das Land derzeit andere Sorgen, und es schien zuletzt weitgehend sicher, dass bis Kriegsende kein Gas mehr durch die Pipelines fließt. Russland gilt als weiterer möglicher Urheber, allerdings würde sich das Regime dadurch einer Handlungsoption - wieder zu liefern - berauben. Auch das macht eigentlich keinen Sinn. Manch einer spekuliert deshalb über eine „False-Flag“-Aktion“, also dass der Kreml den Anschlag veranlasst habe, um ihn Kiew in die Schuhe zu schieben. Wieder andere glauben, die zerstörten Pipelines seien nur ein weiterer Baustein in Wladimir Putins Plan, möglichst viel Chaos in Europa zu stiften.

Wie geht es jetzt weiter?

Dänische und deutsche Behörden wollen die Unglücksstelle untersuchen. Laut deutscher Presseagentur mühen sich die dänische Marine und deutsche Spezialisten um Aufklärung. Auch das Regime von Moskau forderte eine Untersuchung. „Das ist eine absolut nie dagewesene Situation, die einer schnellen Aufklärung bedarf“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Von Andreas Niesmann/RND