Will Elon Musk Twitter jetzt doch kaufen? Handel mit Aktien ausgesetzt

Der US-Milliardär Elon Musk soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge jetzt doch bereit sein, Twitter zu dem ursprünglich vereinbarten Preis von 54,20 Dollar pro Aktie zu kaufen. Das habe der Tesla-Chef in einem Brief an Twitter mitgeteilt, berichtet am Dienstag das Wirtschaftsportal Bloomberg, CNBC und „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. An der New Yorker Börse wurde der Handel mit Aktien des Kurznachrichtendienstes in der Folge ausgesetzt worden.

Musk hatte dem Unternehmen im April ein Kaufangebot in Höhe von 54,20 Dollar pro Aktie unterbreitet. Allerdings erklärte der Tesla-Chef seine insgesamt rund 44 Milliarden Dollar (43,98 Milliarden Euro) schwere Offerte später für ungültig. Musk warf Twitter unter anderem Falschangaben zu Fake-Accounts vor und hielt die Kaufvereinbarung deshalb für hinfällig.

Der Konzern will den Deal aber vor Gericht durchsetzen. Im Oktober soll bei einem Prozess entschieden werden, ob Musk vom Kauf zurücktreten kann. Zuletzt hatten Twitters Aktionäre der Übernahme des Unternehmens durch Musk wie erwartet zugestimmt. Die Aktien notierten zuletzt bei unter 43 Dollar – weit unter Musks Angebot.

Bevor der Handel am Dienstag ausgesetzt wurde, legte der Aktienkurs um fast 13 Prozent auf 47,95 Dollar zu. Twitter äußerte sich zunächst nicht.

