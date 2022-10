Costa und Tui streichen Katar aus Reiserouten für Kreuzfahrten

Kiel. Das Emirat Katar war bislang ein gern besuchter Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Doch nun gab es binnen weniger Tage zwei Absagen von großen Reedereien. Gründe werden offiziell nicht genannt. Ein Zusammenhang mit der WM liegt aber nahe.

Die Hamburger Reederei Tui Cruises hat bereits Anfang der Woche Gäste informiert, dass in diesem Jahr der Hafen Doha nicht mehr angelaufen wird. Ab dem 1. November 2022 starten und enden nach Angaben von Tui Cruises die Orient-Reisen nun komplett in Dubai. Die geplanten Doha-Anläufe werden durch die Insel Sir Bani Yas und am Silvestertag durch Abu Dhabi ersetzt.

Grund seien neben anderen Problemen auch die verschärften Einreisebedingungen für das Emirat, ist zu hören. So dürfen vom 1. November bis zum 23. Dezember nur die Touristen in Katar einreisen, die über ein Ticket für die WM verfügen.

„Costa Toscana“ bekommt neuen Fahrplan

Während Tui Cruises ab dem Jahreswechsel nach derzeitigen Plänen das Emirat wieder ansteuern will, hat Europas Marktführer bei Kreuzfahrten einen radikalen Schnitt gemacht. Das Flaggschiff von Costa Cruises wird im Winter 2022/2023 den Golfstaat komplett aus dem Programm nehmen. Auch die Costa-Tochter Aida fährt nur nach Bahrain, nicht aber nach Katar.

Wie der Mutterkonzern Carnival am Dienstagabend in Miami bekanntgab, wurde die Route für die „Costa Toscana“ komplett überarbeitet. So wird das LNG-Kreuzfahrtschiff mehr Zeit in den Häfen Dubai, Abu Dhabi und Muscat (Sultanat Oman) verbringen.

MSC lässt Neubau in Katar taufen

Die einwöchigen Touren sollen auch Übernachtungen in den Häfen beinhalten. So wurde bei Costa das Landprogramm für die Häfen im Oman, Abu Dhabi und Dubai entsprechend angepasst.

Ganz ohne Kreuzfahrtschiffe wird der katarische Hafen Doha aber im November und Dezember nicht sein. Die Schweizer Reederei MSC lässt dort den Neubau „MSC World Europa“ taufen. Außerdem ist ein Liegeplatz in Doha von MSC für das Kreuzfahrtschiff „MSC Opera“ reserviert worden. Sie wird als Hotelschiff für Fußballfans genutzt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Kieler Nachrichten“.

Von Frank Behling /RND