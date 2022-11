Wie die EU-Spritpreisbremse funktionieren soll

Frankfurt am Main. Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die G7-Staaten und die Europäische Union wollen Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft und gleichzeitig die Preise für den Rohstoff drücken. Die Vorbereitungen für die Operation laufen. Putin lässt bereits Tanker umdirigieren – nach Asien.

Vieles ist noch offen. Doch der Termin steht. Am 5. Dezember will die EU ein Importverbot für russisches Rohöl, das über den Seeweg kommt, verhängen – die Belieferung insbesondere von Ungarn via Pipeline soll hingegen wegen der großen Abhängigkeit vorerst bestehen bleiben. Seit Monaten wird an der Umsetzung des Boykotts gebastelt. Einsprüche kamen vor allem aus den USA. Die Biden-Regierung befürchtete, dass solch ein Schritt die Preise in die Höhe treiben könnte: weil Putin wegen des weitgehenden Wegfalls des einst wichtigsten Absatzmarktes die Ölförderung drosseln und damit die Preise in die Höhe treiben könnte.

Um dies zu verhindern, hat die US-Regierung einen Mechanismus vorgeschlagen, der quasi wie ein halbgeöffnetes Ventil funktioniert. Die G7-Staaten haben zugestimmt. Vom 5. Dezember an sollen Unternehmen, die Versicherungen, Schifffahrtsdienstleistungen und Handelsfinanzierungen offerieren, dies nicht mehr für Tanker anbieten, die russisches Öl transportieren. Das ist bei einem Großteil der etablierten Anbieter solcher Dienstleistungen durchsetzbar, da sie in der EU oder in London sitzen, und die zuständigen Regierungen haben bereits entsprechende Anweisungen auf den Weg gebracht.

Preisobergrenze: der Trick mit den Versicherungen

Die entscheidende Einschränkung: Die Verbote sollen aufgehoben werden, wenn das transportierte russische Öl unter einer Preisobergrenze verkauft wird. Die Höhe dieses sogenannten Caps ist noch nicht festgelegt. Das soll aber noch rechtzeitig vor dem 5. Dezember zwischen G7, EU und Australien abgestimmt werden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wird der zulässige Maximalpreis knapp unter 65 Dollar pro Fass (159 Liter) liegen – das ist ein historischer Mittelwert für russisches Rohöl. Zum Vergleich: Am Dienstag kostete das Fass der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Januar rund 92 Dollar.

Russland hat bereits reagiert, einerseits mit wütenden Drohungen gegen alle, die sich dem Regime der G7 (USA, Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien) nebst EU und Australien anschließen. Andererseits werden Tanker mit russischem Öl bereits umdirigiert: in Richtung Asien. Dorthin werde bereits zwei Drittel des Rohstoffs geliefert, der per Schiff exportiert werde, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Vor Beginn des Ukraine-Krieges waren es erheblich weniger als 40 Prozent. Alle Experten gehen davon aus, dass insbesondere China und Indien die Zielländer sind. Das ist auch deshalb naheliegend, weil sich die Regierungen der beiden Riesenländer offenbar um alternative Wege zum Versichern der Schiffe bemüht haben, womit die Preisobergrenze ausgehebelt würde.

Das alles hört sich an wie ein großer Verschiebebahnhof von Rohölmengen und wie ein Nullsummenspiel: Russland exportiert nach Asien. Und Tanker aus anderen Ölländern, die eigentlich dorthin sollten, werden Richtung Europa geschickt. Doch US-Finanzministerin Janet Yellen hofft auf einen doppelten Effekt durch Boykott und Preisobergrenzen. Russlands Ölfirmen werde es wegen des EU-Lieferstopps schwerfallen, weiterhin so viel Öl wie zuvor zu exportieren, sie müssten massiv um Käufer werben, was sie dann doch dazu zwingen könnte, unterhalb der geplanten Preisobergrenze zu verkaufen, sagte sie gerade am Rande des G20-Treffens in Indonesien.

Hauptsache, Russland nimmt weniger im Ölgeschäft ein

Auch das Bankhaus JP Morgan erwartet, dass es schlicht an Tankern mit alternativen Versicherungen (außerhalb des G7/EU-Regimes) mangeln wird. Und Yellen geht davon aus, dass dieser Mechanismus auch dazu führen wird, dass China und Indien zwar die Obergrenze ignorieren, aber dennoch hohe Rabatte für russisches Öl wegen des erzeugten Preisdrucks aushandeln können – nahe am Preisdeckel. Freimütig hat die Finanzministerin eingeräumt, dass dann ausgerechnet auch der neue Feind China vom billigen russischen Öl profitieren würde. Das sei aber in Ordnung, da auch dies Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft schmälern werde.

Und was bedeutet das alles für die hiesigen Verbraucher? Das ist bislang schwer einzuschätzen. Deutschland hat sich bereits weitgehend von russischen Importen unabhängig gemacht (vor dem Krieg kam noch gut ein Drittel aus Putins Reich), Norwegen ist nun der wichtigste Lieferant. Geht die Rechnung der US-Regierung indes auf, werden die Rohölpreise global fallen, was sich auch an den hiesigen Tankstellen und beim Heizöl bemerkbar machen würde. Doch viele Experten scheuen sich, aktuell konkrete Prognosen über die Entwicklung in den nächsten Wochen zu machen. Zu groß seien die vielen Unsicherheitsfaktoren, heißt es.

Wie sensibel gerade die Lage ist, lässt sich an den aktuellen starken Schwankungen insbesondere beim Diesel ablesen. Die Notierungen sind so steil wie schon lange nicht mehr abgefallen. Der Preis pro Liter ist laut Verbraucherportal Clever Tanken von 2,08 Euro vor einer Woche auf vielfach weniger als 1,90 Euro am Dienstag gesunken. Zum Tragen kam hier, dass das Förderkartell Opec von einer sinkenden Nachfrage wegen flauer Konjunktur ausgeht. Verstärkend wirkt, dass bei den Covid-Lockdowns in China neue Sechsmonatsrekorde gemeldet werden. Die staatlichen Beschränkungen sollen inzwischen Unternehmen betreffen, die für 10 Prozent der Wirtschaftsleistung stehen – was dämpfend auf die Energieeinfuhren in das Land wirkt, das einer der größten Ölimporteure ist.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND