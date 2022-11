Erster Flüssiggastanker soll im Dezember in Brunsbüttel anlegen

Kiel. Die Versorgung Deutschlands mit Flüssiggas (LNG) über See nimmt Fahrt auf. In Wilhelmshaven in Niedersachsen wurde jetzt das allererste LNG-Terminal der Bundesrepublik fertiggestellt. Doch das in Brunsbüttel im Bau befindliche Terminal könnte womöglich noch ein paar Tage früher erstes Flüssiggas ins Leitungsnetz des Landes pumpen.

Das stark zusammengepresste und dadurch flüssige LNG (die Abkürzung steht für Liquified Natural Gas) soll künftig mit großen Spezialtankschiffen etwa aus den USA nach Deutschland gebracht werden. An den Terminals werden zuvor dauerhaft Spezialschiffe festmachen, die eine riesige Anlage an Bord haben, mit der das LNG wieder in ein Gas zurückverwandelt wird.

LNG ersetzt Erdgas aus Russland

Das LNG soll das bislang aus Russland eingeführte Gas ersetzen. In Wilhelmshaven werde das Spezialschiff „schon im Dezember festmachen“, heißt es aus Hannover. Von Mitte Januar an sollen dann Tanker mit LNG dort eintreffen.

„Ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass zum Jahreswechsel Flüssiggas in Brunsbüttel anlanden kann“, sagt Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Man liege bei den Arbeiten „im Plan“.

Das Spezialschiff soll Mitte Dezember kommen

Derzeit wird noch die technische Infrastruktur dafür hergerichtet, etwa die Strom- und Wasserversorgung der Anlage. Außerdem muss in Brunsbüttel noch ein neues Stück Gasleitung zum Terminal verlegt werden, das die Anlage mit dem Gasnetz verbindet.

Diese Arbeiten sind noch nicht ganz beendet. Dennoch soll auch hier Mitte Dezember das Spezialschiff anlegen und mit der neuen Infrastruktur verbunden werden. Sieben bis zehn Tage werde diese Inbetriebnahme-Phase dauern, sagt Goldschmidt. Dann gebe es noch ein paar Tests. „Der erste LNG-Tanker soll Ende Dezember in Brunsbüttel festmachen.“

Wird das Terminal irgendwann klimaneutral?

Bei den Grünen setzt man darauf, dass die Anlagen irgendwann auch klimaneutrales, sogenanntes „grünes Gas“ verarbeiten können, Wasserstoff etwa. Bei der FDP drängt man derweil darauf, dass so schnell wie möglich an Land eine feste, vom Spezialschiff unabhängige Anlage gebaut wird. Schwarz-Grün müsse damit schnell die Energieversorgung sicherstellen, sagt der liberale Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky.

„Die Landesregierung sollte die Bevölkerung regelmäßiger über den Baufortschritt informieren“, fordert der SPD-Energiepolitiker Marc Timmer. Die Ansage von Günther stehe: Der Bau soll Anfang 2023 fertiggestellt sein. Die SPD werde darauf achten.

Scharfe Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer kritisieren den Bau der Terminals scharf. Durch die neu geschaffene Infrastruktur würde einem langfristigen Import von fossilem Erdgas mit massiv negativen Auswirkungen auf die Klimaziele Tür und Tor geöffnet, heißt es zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.

Von Wolfram Hammer/RND