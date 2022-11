Dunkle Wolken über den Tech-Gedanken

Es lief gut. Der Onlinehandel boomte, der Sprachassistent Alexa galt als heißeste Technologiewette seit dem iPhone, Amazon machte Gewinn wie noch nie. Jeff Bezos aber sah in jenem Herbst 2018 die Zeit gekommen, seine Leute ein bisschen zu erschrecken: „Ich sage voraus, dass Amazon eines Tages scheitern wird“, sagte der Gründer in einer Versammlung, aus der damals der TV-Sender CNBC zitierte. „Amazon wird pleitegehen.“ Das sei normal, große Konzerne existierten oft nur gut 30 Jahre.

2024 feiert Amazon den Dreißigsten. Von Pleite ist keine Rede, immer noch wächst das Geschäft, liegen 35 Milliarden Dollar Cash auf den Konten. Aber viele Beschäftigte dürften sich vergangene Woche an die Worte von Bezos erinnert haben, als dessen Nachfolger Andy Jassy allen eine Mail schickte. Von „schwierigen Entscheidungen“ war die Rede, von der Streichung von Funktionen. Um rund 10.000 Stellen geht es laut Medienberichten. Betroffene würden Anfang des Jahres informiert, schrieb Jassy und dankte für den unverminderten Einsatz in der stressigen Weihnachtssaison. „Thanks, Andy.“

Wertverlust im Gesamtwert von 40 Dax-Konzernen

Die Rundmail gehört noch zu den stilvolleren Ansagen in einer Branche, die solche Momente nicht kennt. Bisher wurde man im Silicon Valley gefeuert, weil die Einstellung nicht stimmte oder das hoffnungsvolle Start-up floppte. Kein Problem, es gab ja genug.

Jetzt ist es anders. An der Börse sind die Kurse der sogenannten Big Techs noch steiler abgerutscht, als sie vorher gestiegen waren. Amazon war an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert. Als der Kurs von Mitte August bis Anfang November um rund ein Drittel rutschte, kostete das die Aktionäre auf dem Papier Hunderte Milliarden.

Pascal Kielkopf vom Vermögensverwalter HQ Trust hat ausgerechnet, dass die sieben bedeutendsten Technologiekonzerne gegenüber ihren Höchstständen an der Börse 4,3 Billionen Dollar Wert verloren haben. Allein der Wertverlust von Amazon und Microsoft zusammen entspreche dem Gesamtwert der 40 deutschen Dax-Konzerne.

Das Wunderkind als Problemfall

Das bleibt auch bei den chronisch selbstbewussten Tech-Riesen nicht ohne Wirkung. Sie tun, was man aus der alten Industrie kennt: sparen, kürzen, verschlanken, optimieren. All dieses Management-Kleinklein, das sie früher verlacht haben.

Dröhnend versucht es, wie immer, Elon Musk, der in einen milliardenteuren Twitter-Kauf gestolpert ist und sich mit Massenentlassungen per Rundmail einführte. Andere agieren unauffälliger, aber die Botschaft ist quer durch die Internetbranche die gleiche: Es muss gespart werden, wir müssen auf den Teppich kommen. Der Google-Konzern Alphabet bremste zunächst Neueinstellungen und will nun laut Medienberichten 10.000 Menschen entlassen; Microsoft schickt nach Entlassungen im Sommer weitere Menschen nach Hause, bei Netflix läuft ebenfalls die zweite Kündigungsrunde, bei Snap traf es jeden fünften Beschäftigten.

Und dann ist da Mark Zuckerberg. Das einstige Wunderkind gilt inzwischen als echter Problemfall. Facebook scheint ausgereizt zu sein, die Teenies springen neuerdings beim Konkurrenten Tiktok herum. Und Apple untergräbt das Geschäftsmodell: iPhone-Nutzer werden jetzt gefragt, ob sie ihre Daten für Facebooks Werbekunden bereitstellen wollen. Viele sagen Nein.

Wachstum der Pandemie nach vorne projiziert

Zuckerberg, mit Ende dreißig einer der letzten Gründer im Chefsessel, hat sein Unternehmen eigens in Meta umgetauft, um der Welt zu zeigen, dass die besten Zeiten noch kommen werden. Es hat nicht viel geholfen: Um zwei Drittel ist der Börsenwert geschmolzen, auch hier sollen 10.000 Leute gehen.

Vor einem Jahr sah alles noch ganz anders aus. Im September 2021 erreichte Meta – damals noch Facebook – den höchsten Aktienkurs seiner Geschichte. Steil war es in den Monaten davor bergauf gegangen. Die Internetkonzerne galten als die unvermeidlichen Gewinner der Pandemie. Wenn Läden, Restaurants und Konzerthallen geschlossen sind, werden Smartphone und Tablet endgültig das Tor zur Welt. Alles boomte, was das Geldausgeben auf dem Sofa ermöglicht: Onlinehandel, Lieferdienste, Plattformen aller Art.

„Die Unternehmen haben eine wahnsinnige Wachstumsbeschleunigung in der Pandemie erlebt. Die wurde dann nach vorn projiziert“, sagt Michael Schäfer, Fondsmanager bei Union Investment. „Aber das Wachstum kam so nicht.“ Meta hatte vor der Pandemie 45.000 Beschäftigte, gut zwei Jahre später sind es 87.000. Amazon hat sich gar verdoppelt: In Büros, Rechenzentren und Logistikhallen weltweit beschäftigte der Internetmulti 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt sind es rund 1,6 Millionen. Die schlagzeilenträchtigen Entlassungen betreffen hier die zweite Stelle hinter dem Komma.

Der Wahn des großen Markts

Den „Wahn des großen Markts“ nennt es Aswath Damodaran, Professor für Finanzierung an der Stern Business School in New York. Angesichts potenziell riesiger Nachfrage überschätzten Unternehmen und Investoren ihre Chancen – „bis die Erkenntnis wächst, dass Wachstum geteilt werden muss und Gewinn im harten Wettbewerb schwer zu erreichen sein könnte“. Die Onlinewerbung, von der vor allem Facebook und Google leben, sei ein klassisches Beispiel.

„Als Covid begann, ist die Welt online gegangen“, schrieb Zuckerberg an die Belegschaft. Viele hätten vorausgesagt, dass es nach der Pandemie so weitergehen werde – „auch ich“. „Unglücklicherweise ist es nicht so gekommen wie erwartet.“ Nach den Lockdowns wollten die Menschen raus. Sie verließen zum Shoppen wieder das Haus und schoben die App vom Lieferdienst auf dem Handy nach hinten.

„Das ist eine Art Corona-Kater“, sagt Schäfer, der bei Union einen Fonds mit Wachstumsaktien managt. Jetzt komme die Inflation hinzu, die Konsumenten und Werbekunden auf der ganzen Welt zum Sparen zwingt.

Selbst Jeff Bezos rät vom Fernsehkauf ab

Black Friday, von Amazon zum Hochamt der Onlineshopper gemacht, ist nur noch Routine. Die Kunden zögern, die Prognosen waren in den Tagen davor verhalten. Selbst Jeff Bezos hat dazu geraten, das Geld lieber zusammenzuhalten. Vielleicht sei gerade nicht die Zeit, um neue Fernsehgeräte zu kaufen.

Gleichzeitig steigen die Zinsen, was die Verhältnisse am Kapitalmarkt grundlegend verändert. Investoren scheuen das Risiko und haben wieder sichere Anlagealternativen. Wachstum, das große Versprechen der Tech-Konzerne, zählt an der Börse jetzt weniger. Gewinne, die erst in ein paar Jahren fließen, sind buchstäblich weniger wert.

Wachstumsversprechen reicht nicht mehr

Uber lebt allein vom Wachstumsversprechen. Milliarden an Investorengeld hat der Fahrdienst verbrannt – immer in der Hoffnung, eines Tages einen profitablen Markt zu dominieren. Als Konzernchef Daran Khosrowshahi im Mai seine übliche Runde bei den Investoren drehte, fand er sich in einer neuen Welt wieder. „Es ist klar, dass der Markt eine seismische Verschiebung erlebt und wir entsprechend reagieren müssen“, schrieb er an einem Sonntagabend seinen Leuten. Die Anleger wollten endlich Ergebnisse sehen.

„Generell gibt es ein Umdenken vom Wachstum zum profitablen Wachstum“, sagt Schäfer. Start-ups bekommen von den Investoren nicht mehr beliebig Wachstumsfantasien finanziert, und die börsennotierten Konzerne müssen zeigen, dass das Tagesgeschäft in der Spur ist. Jetzt fragen die Analysten auch nach Kostenentwicklung, Personalstand und Verlustbringern.

Plötzlich zeigt sich, dass Amazons Sprachassistent Alexa offenbar ein Milliardengrab ist. Die dafür nötigen Lautsprecher namens Echo werden billig unters Volk gebracht, um die Nutzung voranzubringen. „Alexa, bestell Druckerpatronen“ – und das System bestellt sie dort, wo Amazon den höchsten Gewinn macht. Dummerweise sind häufige Befehle: „Alexa, mach das Licht an“ oder „Alexa, weck mich morgen um sieben“ – nicht sehr lukrativ für Amazon.

Apple spielt die Rolle des abgeklärten großen Bruders

Als Geld noch keine Rolle spielte, starteten die Big Techs viele Projekte neben dem Kerngeschäft. Mal kopierten sie einfach nur jüngere, schnellere Konkurrenten, mal waren es sogenannte Moonshots: wilde Visionen einer fernen technologischen Zukunft. Vieles wurde still beerdigt, manches ist erfolgreich – bringt aber noch lange kein Geld. So gilt die Alphabet-Tochter Waymo als führend beim autonomen Fahren. Doch immer öfter wird Konzernchef Sundar Pichai gefragt, ob die technologischen Visionen nicht arg teuer seien.

Adam Jones von der Investmentbank hat ausgerechnet, dass seit dem Jahr 2000 rund 40 Prozent aller Erträge für Aktionäre aus solchen Moonshots entstanden seien – bei nur einem Prozent der börsennotierten Unternehmen. „Was ist die nächste Glühbirne, das Flugzeug, der Satellit, das Internet?“, fragt Jones in einem Podcast.

Tim Cook muss sich immer fragen lassen, was das nächste iPhone ist. Der Apple-Chef kann in Sachen Visionen so gar nicht mit Gründungslegende Steve Jobs mithalten. Seit Jahren arbeitet der Konzern angeblich an einem eigenen Auto, aber über regelmäßige Gerüchte ist es nicht hinaus.

Das erweist sich jetzt als Glück, denn so kann Apple in der allgemeinen Unruhe die Rolle des abgeklärten großen Bruders spielen: Das Geschäftsmodell ist eingespielt, Geräteverkauf und Service sindgut verzahnt, die Zielgruppe zahlt weiter klaglos Premiumpreise. Ähnlich sieht es bei Microsoft aus, wo sich die Fixierung auf PC-Programme einst als gefährliche Sackgasse entpuppte. Inzwischen verdient der Konzern sein Geld vor allem mit der Cloud – Softwareservice und Datenspeicherung im Netz.

Microsoft und Apple haben ihre Krisen schon gemeistert

Die beiden Geschöpfe der Siebziger haben ihre Krisen schon hinter sich. Apple war auf dem Weg in eine winzige Nische, bis man 2007 das iPhone erfand. Microsoft hatte den Sprung ins Internet verschlafen und stand im Softwaregeschäft unter dem Druck der Kartellbehörden, bis der neue Chef Satya Nadella ab 2014 die Cloud-Strategie durchboxte. Jetzt gehören beide unangefochten zur Spitze der Big Techs.

Und jene, die ihnen einst als junge Gründer im Nacken saßen, sehen sich die Rezepte für ein langes Leben an. „Die großen Plattformen werden aus dieser Phase gestärkt herauskommen“, ist Schäfer überzeugt. Die großen Trends wirkten weiter, gerade um Amazon mit seinen vielfältigen Geschäften muss man sich keine Sorgen machen.

Die Big Techs suchen ihren Platz in dieser Zeit

Aber welcher Weg führt in die Zukunft? Müssen die Kosten runter, damit die Investoren beruhigt sind? Oder reichen Ideen und Ausdauer, um die nächste große Vision zu verfolgen? Schließlich fehlt es den Big Techs nicht an Geld, und es wird trotz aller Krisenmeldungen immer noch mehr.

Zuckerberg verkauft das Metaverse als nächste große Vision, die Verschmelzung von realem und virtuellem Erleben. Die Marketingbranche bastelt bereits an virtuellen Läden für den Einkauf mit der Datenbrille. Aber Zuckerberg hat die Idee nicht exklusiv, und die Umsetzung ist noch ein gutes Stück entfernt. „Das Metaverse wird es sicher in zehn Jahren geben“, sagt Fondsmanager Schäfer, „aber wir werden erst in fünf Jahren abschätzen können, wie groß es ist und wie man damit Geld verdient.“ Dass Zuckerberg seine Vision trotzdem durchziehe, wirke gerade „ein bisschen aus der Zeit gefallen“.

So suchen die Big Techs ihren Platz in dieser Zeit. Jeff Bezos, unternehmerisch wahrscheinlich der klügste unter den Tech-Milliardären, hat seine Leute nicht umsonst mit Untergangsszenarien erschreckt. Er musste sie in Bewegung halten. Im Februar 2021, als er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzog, versuchte er es auf die optimistische Art. „Wie haben wir das alles geschafft?“, fragte er in seinem Abschiedsbrief. „Wir haben verrückte Dinge getan und sie dann zur Normalität gemacht.“ Vielleicht ist das leichter, als aus der Normalität etwas Verrücktes zu machen.

Von Stefan Winter/RND