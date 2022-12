Jahrhundert-Betrugsfall Wirecard: die Mutter aller Wirtschaftsprozesse

München. Hochstapelei, Lügen, Intrigen, Bandenbildung, Politikversagen – es ist alles drin im Betrugsskandal um den früheren Dax-Konzern Wirecard. Die Manager des einstigen Finanz­dienstleisters haben Fantasie­geschäfte erfunden und damit Aktionäre, Banken sowie die staatliche Aufsicht Bafin und die Wirtschaftsprüfer und ‑prüferinnen von EY jahrelang getäuscht. 20 Jahre lang.

Wirecard, der einstige Shootingstar der deutschen Finanzszene, war offenbar ein gewaltiges Potemkinsches Dorf. Und als dessen Fassaden 2020 krachend in sich zusammenfielen, verloren Banken, Sozialkassen und Anleger Milliarden.

Aber wer hatte sich das gigantische Betrugs­unternehmen ausgedacht? Wer war treibende Kraft? Wer ist, womöglich, Opfer einer unternehmensinternen Bande?

Die Frage, welche Rolle der frühere Vorstandschef Markus Braun bei alldem spielte, beschäftigt von diesem Donnerstag an das Landgericht München. Dort beginnt der Betrugsprozess, und Ex-Börsenliebling Braun ist der Haupt­angeklagte. Mit ihm auf der Anklagebank sitzen der ehemalige Wirecard-Chefbuchhalter Stephan von E. und der als Kronzeuge agierende Manager Oliver B.

Auf der Anklagebank fehlt einer

Wer fehlt, ist das ehemalige Vorstands­mitglied Jan Marsalek. Der 42-Jährige gilt neben Braun als zweiter Hauptverdächtiger. Er ist seit Juni 2020 auf der Flucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Vermutet wird der Österreicher in Russland. Bei seiner Flucht sollen ihm Kontakte zu Mitarbeitern verschiedener Geheimdienste geholfen haben, was seiner Person einen besonders schillernden Anstrich verleiht.

Brauns Anwälte sehen in Marsalek den Drahtzieher hinter allem und ihren eigenen Mandanten als dessen Opfer. Jörn Leogrande, einst Mitarbeiter von Braun und Marsalek, bringt die Strategie dahinter schön auf den Punkt. Er hat den Wirecard-Bestseller „Bad Company“ geschrieben. Darin heißt es über den heute 53-jährigen Braun: „Entweder er gibt den dümmsten CEO aller Zeiten, nämlich jenen Manager, der nicht weiß, wo über 75 Prozent der Umsätze seines Unternehmens wirklich herkommen. Oder er gesteht, dass er an einem bandenmäßigen Betrug beteiligt ist. Markus entscheidet sich für die erste Variante.“

Im Prozess wird es vor allem um die persönliche Verantwortung der Angeklagten gehen. Für die geschädigten Anleger, die düpierte Politik und die staunende Öffentlichkeit dürfte aber noch eine ganz andere Frage von Bedeutung sein: Hätte man den Skandal eher bemerken können gar müssen?

Schon die Anfänge des Zahlungs­dienstleisters aus Aschheim bei München vor zwei Jahrzehnten waren etwas anrüchig. Mit der Abwicklung von Kredit­karten­­zahlungen für die Pornoindustrie und US-Glücksspiel­anbieter im Internet bauten Braun und Marsalek, beide gebürtige Wiener, Wirecard nach einer ersten Pleite 2001 wieder auf. Marsalek, der als genialer Programmierer galt, wurde zur rechten Hand Brauns.

2008 meldete die Schutz­gemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) in Deutschland vernehmbar Zweifel an der Seriosität von Wirecard an. In der Sache war die Kritik aus heutiger Sicht berechtigt. SdK-Funktionäre hatten aber parallel zu ihren Enthüllungen mit Wirecard-Aktien spekuliert und sich damit angreifbar gemacht.

Angriff auf die Kritiker

Wirecard reagierte nach einem Muster, das das Unternehmen in den Folge­jahren immer weiter perfektionierte: Das Management ging zum Angriff auf seine Kritiker über und kam damit durch. Auch später haben Staats­anwälte oder die Bafin als Finanzaufsicht lange Brauns und Marsaleks Unschulds­beteuerungen geglaubt. Ermittelt wurde gegen Enthüllungs­journalisten und andere Wirecard-Kritiker. Dabei lag die Wahrheit manchmal zum Greifen nah.

Zum Beispiel sollten rund eine Milliarde Euro bei Banken in Singapur auf Treuhandkonten zur Verfügung von Wirecard liegen. Als diese Konten später auf die Philippinen transferiert wurden, wuchsen sie auf dem Papier auf 1,9 Milliarden Euro an. Kontoauszüge, die das bestätigen sollten, lauteten auf Euro als Währung. Die Treuhandbanken wiesen aber in ihren Bilanzen keine Einlagen solcher Dimension in Fremdwährung auf, was bei seriösen Wirtschafts­prüfern mindestens zu kritischen Nachfragen hätte führen müssen.

Wegen solcher Episoden ist die Geschichte von Wirecard auch eine von eklatantem Aufsichtsversagen auf allen Ebenen. Der Prozess aber dreht sich jetzt wegen der Vortäuschung großer Geldsummen und dahinterstehender Geschäfte um gewerbsmäßigen Bandenbetrug, unrichtige Darstellung und Markt­manipulation.

Was sich wie ein weiterer roter Faden durch den Wirecard-Skandal zieht, ist das Verschwinden ebenfalls hoher Summen, die wirklich existiert haben. Ein sich wiederholendes Prinzip war die Vergabe oft ungedeckter Kredite durch Wirecard und dessen Bankentochter an Partnerfirmen; viele von diesen existieren heute nicht mehr oder haben von Beginn an nur eine Briefkasten­existenz geführt. Mehrere Hundert Millionen Euro wurden aus Wirecard auf diese Weise herausgeschleust, haben Staatsanwälte ermittelt – was in ihrer 474-seitigen Klageschrift in den Tatvorwurf der Untreue mündet.

Obwohl Analysten und Journalisten öfter Zweifel an der Richtigkeit von Geschäften und Bilanzen angemeldet hatten, stieg der Konzern im September 2018 in den führenden deutschen Börsenindex Dax auf. Er verdrängte die altehrwürdige Commerzbank, was als sichtbares Zeichen einer Zeitenwende gefeiert wurde. Modernes Fintech löst Dinosaurier ab, so lautete der Tenor.

Fast 200 Euro kostete eine Wirecard-Aktie damals. Der ganze Konzern wurde mit rund 20 Milliarden Euro bewertet.

„Financial Times“ versus Wirecard

Dann läuteten die Alarmglocken so schrill, dass Ignorieren keine Option mehr war. Die angesehene britische Finanzzeitung „Financial Times“ (FT) und deren Reporter Dan McCrum lieferten 2019 in einer Serie überzeugende Belege dafür, dass Wirecard-Geschäfte und -Gewinne in großem Stil erfunden waren.

Klar war danach erst einmal nur, dass einer lügt. Aber wer, die Zeitung oder Wirecard?

In dieses Rätseln hinein ergriffen Staatsanwälte und Bafin damals auf fatale Weise Partei. Es wurde ermittelt, aber nicht gegen Wirecard und dessen Management, sondern gegen die „FT“ und McCrum. Die Bafin untersagte sogar Spekulations­geschäfte auf fallende Wirecard-Aktienkurse. Das war ein Novum in der deutschen Finanz­geschichte.

„Die Behörden“, sagte im Februar 2021 der FDP-Abgeordnete Florian Toncar, als im Bundestag der Schlussbericht des Wirecard-Untersuchungs­ausschusses beraten wurde, hätten „jahrelang auf der falschen Seite mitgespielt“.

Den Drahtziehern bei Wirecard verschaffte das eine neue Atempause. Wenn sich die Bafin klar auf die Seite des Unternehmens stellt und gegen dessen Kritiker ermittelt wird, dann sitzen die Lügner wohl nicht in Aschheim, wurde zur verbreiteten Annahme.

Im April 2020 war das „House of Wirecard“, wie McCrum sein Enthüllungs­buch über den größten Betrugsfall in der deutschen Wirtschafts­geschichte nannte, endgültig nicht mehr zu retten. Wirtschafts­prüfer von KMPG konnten für die angeblichen Treuhand­gelder von 1,9 Milliarden Euro keine Belege finden. Kollegen von EY hatten die Wirecard-Bilanzen davor jahrelang unbeanstandet durchgewunken. Erst jetzt verweigerten auch sie ihr Testat für die Bilanz des Jahres 2019, was einem Todesurteil gleichkam. Am 25. Juni 2020 musste Wirecard Insolvenz anmelden.

Marsalek war da schon auf der Flucht. Braun trat als Chef zurück. Unmittelbar nach Bekanntwerden der strafrechtlichen Vorwürfe kehrte er aus Wien nach München zurück und stellte sich den Behörden. Er kam später in Untersuchungshaft, in der er auch heute immer noch sitzt.

Das angebliche firmeneigene Treuhand­vermögen ist bis heute nicht aufgetaucht. Es wird wohl im Zentrum des jetzigen Prozesses stehen. Hat es die Milliarden nie gegeben, und war Braun Teil einer Bande, die diese gigantische Fassade errichtet hat?

Die Ermittlungsakte umfasst 700 Ordner

Das ist nach jahrelangen Ermittlungen, 450 Vernehmungen und 90 Rechts­hilfe­­ersuchen im Ausland, 40 Durchsuchungen im Inland und 42 Terabyte an gesicherten Daten die Version der Anklage. Die Ermittlungsakten umfassen über 700 Aktenbände. Gestützt wird die Anklage zudem von dem selbst angeklagten Kronzeugen Oliver B., Statthalter von Wirecard im arabischen Dubai. Dort vor allem sollen viele Geschäfte frei erfunden worden sein.

Das Angeklagten­trio und andere Personen hätten „angeblich äußerst ertragreiche Geschäfte, vor allem in Asien“ erfunden, schreibt die Staatsanwaltschaft München in einer Pressemitteilung. „Guthaben auf Treuhandkonten existierten jedoch tatsächlich nicht.“

Braun wäre demnach ein Jahrhundertbetrüger.

Oder aber hat es dieses Geld doch gegeben – und es ist von einer Gangster­truppe ohne Braun beiseitegeschafft worden? Das ist Brauns Version, die Marsalek zum Kopf einer kriminellen Bande macht. Sein wichtigster Verteidiger, der renommierte Wiesbadener Anwalt Alfred Dierlamm, spricht da gern von „bankinternem Bankraub“. Von der Existenz krimineller Schatten­strukturen im Konzern will dessen Ex-Chef erst durch Ermittlungsakten erfahren haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Es ist ein Mammutprozess, den der Vorsitzende der auf Wirtschafts­delikte spezialisierten vierten Großen Strafkammer am Landgericht München, Markus Födisch, nun vor sich hat. Mit milliarden­schweren Betrugs­skandalen kennt der 48-Jährige sich aus: Zwischen 2012 und 2019 ermittelte er als Staatsanwalt in sogenannten Cum-ex-Geschäften, wo sich Vermögende über Aktiendeals illegale Steuergutschriften in Milliardenhöhe erschlichen hatten. Wirecard aber ist für ihn als Richter sein bislang größter Fall.

Bis mindestens Ende 2024 hat sich das Gericht vorerst gegeben, um die Wahrheit herauszufinden, und dafür 100 Verhandlungstage festgesetzt. Es könnte gut sein, dass das nicht ausreicht.

Der Angeklagte Markus Braun will übrigens nur auf die Frage zu Namen, Alter und Wohnort antworten. Danach will er schweigen.

Von Thomas Magenheim-Hörmann/RND