Fußball nur noch an diesem Wochenende

Bundesweiter Abpfiff für den Amateurfußball ab Montag, 2. November, für vier Wochen – auch in Niedersachsen hat der Beschluss der Bund-Länder-Zusammenkunft Folgen. Nur noch an diesem Wochenende sind Punktspiele möglich. Und die sollen, darauf hat sich das Präsidium des Niedersächsischen Fußball-Verbands verständigt, möglichst noch angepfiffen werden.

Eine dieser Regelungen, die am 2. November in Kraft treten soll, untersagt den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen bis Ende November. „Wir haben uns bisher immer an den jeweiligen behördlichen Verfügungslagen orientiert und werden auch diesmal die behördlichen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder 1:1 umsetzen“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath laut einer Pressemitteilung des Verbands.

In vielen Kreisen, die besonders stark von Corona betroffen sind, ruht der Spielbetrieb bereits, teilweise auch für die ranghöheren Vereine. Der NFV-Kreis Heide-Wendland hingegen hat trotz stark angestiegener Infektionszahlen im angeschlossenen Kreis Lüchow-Dannenberg bisher nur die Spiele der Frauen und Juniorinnen auf Kreisebene abgesagt.