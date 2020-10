Nur noch ein Mini-Programm im Fußball

Absagen in allen Ligen: Das Fußball-Programm schrumpft stündlich weiter zusammen. Schuld sind zum Teil Corona-Fälle oder Sperrungen durch den zuständigen Kreis. Oft aber haben sich die Vereine mit Blick auf die immer angespanntere Infektions-Lage auf eine Verlegung der Spiele geeinigt.

Der Überblick:

Regionalliga: Die Partie LSK – Phönix Lübeck soll stattfinden. Ansonsten sind in der Nordstaffel zwei der fünf angesetzten Partien schon abgesagt, im Süden vier.

Landesliga: Der VfL Lüneburg und der TSV Gellersen haben sich mit ihren Gegnern auf eine Verlegung geeinigt. Der MTV Treubund wäre ohnehin spielfrei gewesen.

Bezirksliga: In der Staffel 1 soll am Sonntag noch die Partie Wendisch Evern – Suderburg steigen, in der Staffel 2 das Derby Scharnebeck – Ilmenau. Alle weiteren Spiele mit Beteiligung Lüneburger Teams sind bereits abgesetzt.

A-Junioren-Niedersachsenliga: Drochtersen und der MTV Treubund haben sich auf eine Verlegung ihrer Partie geeinigt.

Alle Spiele auf Kreisebene waren ohnehin schon abgesetzt. Gespielt werden darf nun in allen Klassen frühestens Anfang Dezember.