Saisonfortsetzung: 35 Vereine aus dem NFV-Kreis Heide-Wendland gehen auf die Barrikaden

Lüneburg. Es gärt bei den Fußball-Vereinen in der Region: 35 Klubs aus dem NVF-Kreis Heide-Wendland machen mobil gegen die Pläne des niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV), die aktuelle Saison bereits so schnell wie möglich fortsetzen zu wollen, sobald es die politische Beschlusslage erlaubt. Im Gespräch sind zwei Wochen Vorbereitungszeit. Das ist den Vereinen deutlich zu wenig. Sie fordern mindestens vier Wochen Training bis zu einem möglichen Wiederbeginn - oder ein Einfrieren der Spielzeit mit Fortsetzung im Herbst, im schlimmsten Fall auch einen Abbruch.

Das ist das Ergebnis eines Online-Austausches unter den Vereinen von der Landesliga bis zur 3. Kreisklasse. Organisiert hatten das Zoom-Meeting Barendorfs Trainer Frank Kathmann und André Kobus, Coach des SV Eddelstorf. Die 35 Vereine fassten einen gemeinsamen Beschluss, den Frank Kathmann so formuliert: "Einen Wiederbeginn mit zwei Wochen Training nach der langen Pause machen wir nicht mit. Das Risiko schwerer Verletzungen ist uns viel zu hoch. Das ist Körperverletzung. Wir werden nach nur zwei Wochen Vorbereitung nicht spielen. Und das mit allen Konsequenzen. Wenn das zum Beispiel den Abstieg zur Folge haben sollte, dann ist das eben so."

Vereine fassen klaren Beschluss mit allen Konsequenzen

Kobus und Kathmann hatten nach eigenem Bekunden bereits im Februar NFV-Chef Günter Distelrath und auch Hartmut Jäkel als Präsident des NFV-Kreises Heide-Wendland Mails mit der Bitte um Kontaktaufnahme geschrieben, um die Problematik zu erörtern. "Aber", so Kathmann, "das ist verpufft, wir stießen auf taube Ohren."

Am vergangenen Montag, zwei Tage vor dem virtuellen Treffen der Vereine, hatte Kathmann auch an den NFV-Spielausschussvorsitzenden Jürgen Stebani per Mail um Kontaktaufnahme gebeten, was aber nicht erfolgt sei. "Er hätte gerne an dem Meeting teilnehmen können. Wir wollten und wollen niemanden ausgrenzen. Und wir wollen ein Miteinander, kein Gegeneinander."

Stebani selbst räumt ein, die Mail erhalten zu haben. "Damit muss ich dann wohl jetzt leben", sagt der Melbecker, "aber wenn man mich wirklich hätte dabei haben wollen, hätte man das vielleicht auch anders lösen können." Die Vorwürfe mangelnder Kommunikation lässt er aber trotzdem nicht gelten: "Wir machen jede Woche Telefon- und Videkonferenzen, aber nicht mit 109 Teilnehmern. So viele Vereine spielen im Heide-Wendland-Kreis."

Die Spielausschüsse seien dazu da, solche Fragen zu klären und zu entscheiden, so Stebani, der aber auch sagt: "Wir sind sicher keine Unmenschen und werden das mit Gewalt durchdrücken." so

