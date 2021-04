NFV entscheidet: Saisonabbruch in den Fußball-Regionalligen

Barsinghausen. Jetzt ist offiziell, was de facto seit geraumer Zeit feststand: Die Saison in der Fußball-Regionalligen Nord (Frauen, Männer und Jugend) wird abgebrochen. Das entschied das Präsidium des norddeutsche Fußball-Verbandes (NFV) in einer Videositzung. Es ist damit die zweite Spielzeit in Folge, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wird.

In den Wochen zuvor hatten sich die meisten Vereine in den betroffenen insgesamt sechs Ligen für einen Abbruch ausgesprochen. Auch der Lüneburger SK in der Regionalliga Nord der Männer.

Eine Fortführung der Saison scheint nach Ermessen des NFV nicht mehr denkbar. „Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt, das Fußballspielen, schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist,“ wird NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Mitteilung zitiert.

Die Modalitäten des Abbruchs sollen in den kommenden Tagen festgelegt und durch das NFV-Präsidium entschieden werden. Interessant ist dabei vor allem in der Männer-Regionalliga die Regelung der Auf- und Abstiegsfrage. so