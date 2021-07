Starke Auftritte von Reppenstedt und Co. – mit Video

Die Fußball-Testspiele des Wochenendes hielten einige Überraschungen parat.

Lüneburg. Starke Ergebnisse erzielten drei hiesige Teams aus der Kreisliga und der 1. Kreisklasse in Testspielen gegen Bezirksligisten aus Uelzen: Der TuS Reppenstedt um Neuzugang Daniel Stäcker setzte mit einem 8:2-Sieg beim hoch gehandelten MTV Barum ein Ausrufezeichen. Die Lüneburger SV gewann durch ein Tor von Martin Yaku in der Schlussminute mit 4:3 in Römstedt. Und die SV Scharnebeck II unter dem neuen Trainer Thorsten Sasse setzte sich mit 2:0 in Eddelstorf durch.

Dagegen verlor Barskamp klar mit 1:5 bei Bezirksligist FSG Südkreis - genau wie Heidetal gegen Scharmbeck-Pattensen. Die SV Eintracht Lüneburg gewann mit 4:1 beim FC Dynamo - genau wie Vastorf beim SC Uelzen. Der SV Ilmenau setzte sich mit 4:2 beim TSV Bienenbüttel und dessen neuen Trainer Frank Kathmann durch. Thomasburg schlug Handorf klar mit 4:1, Adendorf gewann 3:0 in Ochtmissen.

Zweimal ging's extrem torreich zu: Soderstorf kannte beim 11:2 keine Gnade mit Barnstedt. Hohnstorf und Bleckede lieferten sich ein Torfestival: Die Gäste gewannen die erste Halbzeit mit 6:1, der TuS die zweite Halbzeit mit 4:1. Endstand also 5:7...

Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gab's auch beim Duell Gellersen II gegen Treubund II. Zur Pause stand es 2:0, am Ende 3:4. Hier sind ein paar Videoszenen aus der ersten Halbzeit dieses Spiels Gellersen II gegen Treubund II. lüb