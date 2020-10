Detko muss gehen

Gleich zwei Uelzener Fußball-Bezirksligisten haben sich in dieser Woche von ihren Trainern getrennt, wie die Allgemeine Zeitung berichtet. Beim VfL Suderburg musste das Gespann Jaroslav Detko und Konstantin Balkowski gehen, beim SV Eddelstorf ist Christof Gatzka nicht mehr im Amt.

Suderburg ging als Top-Favorit der Liga ins Rennen, steht aber erst bei acht Punkten. Seit vier Jahren waren die LSKner Detko und Balkowski beim VfL. In der Staffel 2 holte der in der Vorsaison so starke SV Eddelstorf in vier Spielen noch keinen Punkt. Eddelstorf spielt am kommenden Sonntag gegen Wustrow, Suderburg in Bodenteich.